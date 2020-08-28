С днем ангела Марии: эффектные поздравления, картинки и открытки с именинами
В День ангела Марии 2020 адресуйте яркие открытки, лучшие поздравления в прозе и стихах всем именинницам
Сегодня, 28 августа, свой день ангела отмечают все женщины по имени Мария в честь великого церковного праздника – Успения Пресвятой Богородицы. Обязательно поздравьте всех своих знакомых с этим чудесным именем, пожелайте им добра и процветания. А мы подготовили для именинниц эффектные картинки, яркие открытки, добрые стихи и нежные пожелания в прозе с днем ангела Марии.
В переводе с древнееврейского значение имени Мария трактуется как "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.
Искренние стихи и поздравления с днем ангела Марии
***
Маша, Машенька, Мария,
Поздравленья принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.
Красивые поздравления с именинами Марии в прозе
***
Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.
Позитивные поздравления имениннице в день ангела Марии
***
Маша, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!
Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И вся жизнь прекрасной будет!
Читайте также:Красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах
Трогательные пожелания в день ангела Марии своими словами
***
Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.
Короткие смс поздравления с именинами Марии
***
Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.
Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!
Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах
***
Машенька, хочу тебе сказать,
Что ты должна всегда счастливой быть,
Свои мечты в реальность воплощать!
Тебе желаю быть любимой и любить!
Пусть будет много красочных мгновений
И радость пусть накроет с головой!
Желаю тебе новых достижений,
Любовь пускай всегда будет с тобой!
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
Прикольные поздравления с именинами Марии в стихах
***
День сегодня словно создан
Для подарков и цветов.
Поздравлять тебя, Мария,
Целый мир уже готов.
Я тебе сейчас желаю,
Чтоб исполнились мечты,
Чтоб с удачей и успехом
Шла всегда по жизни ты.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное