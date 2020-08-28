С днем ангела Марии: эффектные поздравления, картинки и открытки с именинами

В День ангела Марии 2020 адресуйте яркие открытки, лучшие поздравления в прозе и стихах всем именинницам

Сегодня, 28 августа, свой день ангела отмечают все женщины по имени Мария в честь великого церковного праздника – Успения Пресвятой Богородицы. Обязательно поздравьте всех своих знакомых с этим чудесным именем, пожелайте им добра и процветания. А мы подготовили для именинниц эффектные картинки, яркие открытки, добрые стихи и нежные пожелания в прозе с днем ангела Марии.

С днем ангела Марии: поздравления, открытки и яркие картинки Фото: Pexels

Что означает имя Мария

В переводе с древнееврейского значение имени Мария трактуется как "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

Искренние стихи и поздравления с днем ангела Марии

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Маша, Машенька, Мария,

Поздравленья принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.



Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.



Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания Фото: bonnycards С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания Фото: bonnycards С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания Фото: bonnycards С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания Фото: bonnycards С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания Фото: bonnycards 1/5

Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

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Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

Позитивные поздравления имениннице в день ангела Марии

***

Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!



Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

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Трогательные пожелания в день ангела Марии своими словами

***

Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.



Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

***

Машенька, хочу тебе сказать,

Что ты должна всегда счастливой быть,

Свои мечты в реальность воплощать!

Тебе желаю быть любимой и любить!



Пусть будет много красочных мгновений

И радость пусть накроет с головой!

Желаю тебе новых достижений,

Любовь пускай всегда будет с тобой!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Прикольные поздравления с именинами Марии в стихах

***

День сегодня словно создан

Для подарков и цветов.

Поздравлять тебя, Мария,

Целый мир уже готов.



Я тебе сейчас желаю,

Чтоб исполнились мечты,

Чтоб с удачей и успехом

Шла всегда по жизни ты.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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