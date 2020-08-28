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С днем ангела Марии: эффектные поздравления, картинки и открытки с именинами

Сегодня, 06:10

В День ангела Марии 2020 адресуйте яркие открытки, лучшие поздравления в прозе и стихах всем именинницам

Сегодня, 28 августа, свой день ангела отмечают все женщины по имени Мария в честь великого церковного праздника – Успения Пресвятой Богородицы. Обязательно поздравьте всех своих знакомых с этим чудесным именем, пожелайте им добра и процветания. А мы подготовили для именинниц эффектные картинки, яркие открытки, добрые стихи и нежные пожелания в прозе с днем ангела Марии.

С днем ангела Марии: поздравления, открытки и яркие картинки
С днем ангела Марии: поздравления, открытки и яркие картинки
Фото: Pexels

Что означает имя Мария

В переводе с древнееврейского значение имени Мария трактуется как "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

Искренние стихи и поздравления с днем ангела Марии

***

Маша, Машенька, Мария,
Поздравленья принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.

С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
С днем ангела Марии: открытки и картинки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
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Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

***

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

Позитивные поздравления имениннице в день ангела Марии

***

Маша, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И вся жизнь прекрасной будет!

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Трогательные пожелания в день ангела Марии своими словами

***

Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

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Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.

Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!

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Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

***

Машенька, хочу тебе сказать,
Что ты должна всегда счастливой быть,
Свои мечты в реальность воплощать!
Тебе желаю быть любимой и любить!

Пусть будет много красочных мгновений
И радость пусть накроет с головой!
Желаю тебе новых достижений,
Любовь пускай всегда будет с тобой!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Прикольные поздравления с именинами Марии в стихах

***

День сегодня словно создан
Для подарков и цветов.
Поздравлять тебя, Мария,
Целый мир уже готов.

Я тебе сейчас желаю,
Чтоб исполнились мечты,
Чтоб с удачей и успехом
Шла всегда по жизни ты.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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