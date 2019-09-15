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С Днем Благодарения в Украине: лучшие поздравления в картинках, открытках, смс

Поздравьте с Днем Благодарения всех друзей и отправьте красивые картинки, стихи и открытки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
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Фото: Pixabay

Сегодня, 15 сентября, Украина празднует День Благодарения. Не забудьте поздравить своих друзей и родных с этим добрым праздником, сказать им слова благодарности за все хорошее, что они для вас сделали, и просто за то, что они есть в вашей жизни. А мы подготовили для вас красивые и милые пожелания в картинках, открытках и стихах.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

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Фото: sunbouquet

Добрые поздравления с Днем Благодарения Украины: открытки и пожелания

***

Спасибо огромное всем вам, друзья,
За то, что вы есть у меня!

Спасибо
Спасибо
Фото: Pixabay

Открытки и стихи в День Благодарения

***

Чтобы в судьбе всегда у вас
Все было счастливо, сердечно и красиво,
Друг другу вы не уставайте повторять:
Благодарю тебя! За все тебе спасибо!

Спасибо
Спасибо
Фото: sunbouquet

Милые картинки с Днем Благодарения Украины

***

Пусть в День благодарения
К вам счастье постучится,
И, как судьбы подарок,
Вдруг чудо приключится!

Спасибо
Спасибо
Фото: sunbouquet

Лучшие открытки в День Благодарения Украины 2019

***

В День Благодарения
Я благодарю
Господа за этот мир,
Который я люблю.

Спасибо
Спасибо
Фото: sunbouquet

Смс и картинки в День Благодарения Украины

***

За добрый и уютный дом,
И за счастливую семью,
За все, что я имею в нем,
Тебя, Господь, благодарю.

Спасибо
Спасибо
Фото: sunbouquet

День Благодарения в Украине: милые открытки

Адресуем вам красивые поздравления в смс, прозе и стихах в День Благодарения Украины.

Ранее мы рассказывали, когда празднуется Рождество Пресвятой Богородицы 2019.

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