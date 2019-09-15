С Днем Благодарения в Украине: лучшие поздравления в картинках, открытках, смс
Поздравьте с Днем Благодарения всех друзей и отправьте красивые картинки, стихи и открытки
Сегодня, 15 сентября, Украина празднует День Благодарения. Не забудьте поздравить своих друзей и родных с этим добрым праздником, сказать им слова благодарности за все хорошее, что они для вас сделали, и просто за то, что они есть в вашей жизни. А мы подготовили для вас красивые и милые пожелания в картинках, открытках и стихах.
Смотрите видео, как отдыхают украинцы:
Читайте также:Выходные дни и праздники в сентябре 2019 года в Украине
Добрые поздравления с Днем Благодарения Украины: открытки и пожелания
***
Спасибо огромное всем вам, друзья,
За то, что вы есть у меня!
Открытки и стихи в День Благодарения
***
Чтобы в судьбе всегда у вас
Все было счастливо, сердечно и красиво,
Друг другу вы не уставайте повторять:
Благодарю тебя! За все тебе спасибо!
Милые картинки с Днем Благодарения Украины
***
Пусть в День благодарения
К вам счастье постучится,
И, как судьбы подарок,
Вдруг чудо приключится!
Лучшие открытки в День Благодарения Украины 2019
***
В День Благодарения
Я благодарю
Господа за этот мир,
Который я люблю.
Смс и картинки в День Благодарения Украины
***
За добрый и уютный дом,
И за счастливую семью,
За все, что я имею в нем,
Тебя, Господь, благодарю.
День Благодарения в Украине: милые открытки
Адресуем вам красивые поздравления в смс, прозе и стихах в День Благодарения Украины.
Ранее мы рассказывали, когда празднуется Рождество Пресвятой Богородицы 2019.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.