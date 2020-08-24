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С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 04:20

В День Независимости Украины отправляйте лучшие поздравления и открытки родным и друзьям

Сегодня, 24 августа – важнейший праздник в жизни нашей страны – День Независимости Украины, установленный в честь Акта провозглашения украинской независимости в 1991 году.

С Днем Независимости Украины: лучшие открытки, картинки и поздравления
С Днем Независимости Украины: лучшие открытки, картинки и поздравления
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle поздравляет вас с праздником и предлагает эффектные поздравления с Днем Независимости в картинках, открытках, прозе, стихах и смс. Отправляйте их родным и близким людям с наилучшими пожеланиями.

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День Независимости: искренние пожелания в стихах

***

В независимости день
Счастья вам желаю.
Процветания, богатства
Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине
Мирно, хорошо жилось.
Чтобы всегда нам всем хотелось,
Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,
Как страна родная.
Независимости в сердце
Нынче вам желаю.

С Днем Независимости Украины: открытки, картинки, стихи и поздравления
Фото: Сегодня, Pixabay
С Днем Независимости Украины: открытки, картинки, стихи и поздравления
Фото: Сегодня, Pixabay
С Днем Независимости Украины: открытки, картинки, стихи и поздравления
Фото: Сегодня, Pixabay
С Днем Независимости Украины: открытки, картинки, стихи и поздравления
Фото: Сегодня, Pixabay
С Днем Независимости Украины: открытки, картинки, стихи и поздравления
Фото: Сегодня, Pixabay
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С Днем Независимости: поздравления в прозе

***

Да здравствует вольный, свободный украинский народ! В День Независимости Украины желаю всем здоровья, процветания, крепкого духа, богатой и щедрой жизни и мирного неба над головой. Пусть наши семьи всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – отзывчивыми, а друзья – искренними!

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Прикольные поздравления с Днем Независимости Украины

***

Поздравляю с днем свободным,
С тем, что празднует страна.
Ощутите же сегодня
Независимость сполна:

От жены и от работы,
Пива, сала и колбас,
Пусть сказать не смеет кто-то,
Что зависимость у вас!

День Независимости: лучшие поздравления своими словами

***

Поздравляю с Днем независимости Украины и желаю богатой, яркой, насыщенной, увлекательной и счастливой жизни в любимой стране. Пусть Украина не знает трудных времен, пусть будет радостным и полноценным каждый день. Желаю трудиться во благо Украины, желаю всем дарить счастье и любовь!

С Днем Независимости Украины: добрые поздравления с праздником

***

Желаю доброты и искренности,
В украинский День Независимости,
Любить страну я вам желаю,
Другой такой ведь мы не знаем.

Пусть солнце светит ярко нам,
Пускай не будет в мире зла,
Пусть будет радость, счастье, смех,
Пусть ждет страну большой успех!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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