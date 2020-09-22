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С Днем осеннего равноденствия: прикольные поздравления, картинки и стихи

Сегодня, 06:20

Поздравляем с днем осеннего равноденствия: эффектные фото, милые стихи, смс и пожелания

Сегодня, 22 сентября, наступил День осеннего равноденствия. Это удивительный и даже немного магический период, в который день равен ночи, свет гармонирует с темнотой, но добро неизменно должно победить зло.

С Днем осеннего равноденствия
С Днем осеннего равноденствия
Фото: Pexels

Поздравляем вас с Днем осеннего равноденствия-2020 и желаем баланса эмоций, уравновешенности характера и перевеса позитива! Также обязательно поздравьте с Днем осеннего равноденствия своих родных, друзей и близких. А мы подготовили для вас колоритные картинки, красивые стихи, короткие смс и милые поздравления.

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Милые стихи в день осеннего равноденствия 2020

***

День улегся на чашу весов
На вторую устроилась ночь,
Мироздания счастливые дети,
Шумный сын и тихая дочь.

Пополам разделили минуты,
На двоих часы поделили,
День осеннего равноденствия
Вы сегодня нам подарили!

С Днем осеннего равноденствия
С Днем осеннего равноденствия
Фото: Pexels

Короткие смс в день равноденствия

***

Я желаю, чтоб ночи и дни
Мы любовью за край наполняли,
Чтобы жили в гармонии мы
Чтобы счастья часы не считали.

С Днем осеннего равноденствия
С Днем осеннего равноденствия
Фото: Pexels

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Красивые поздравления с осенним равноденствием в стихах

***

С ночью день, увы, сравнялся,
Осень шлет нам свой привет.
В равноденствие желаю
Счастья, мира, долгих лет!

С Днем осеннего равноденствия
С Днем осеннего равноденствия
Фото: Pexels

Добрые пожелания в осеннее равноденствие

***

В день равноденствия я вас
Сердечно поздравляю,
Покоя и гармонии
Вам в сердце пожелаю.

Листва пусть укроет
От бед и обид,
И путь к равновесию
Будет открыт.

С Днем осеннего равноденствия
С Днем осеннего равноденствия
Фото: Pixabay

Душевные поздравления с осенним равноденствием

***

День равноденствия сейчас,
Пусть солнце светит в небесах,
Чтоб подарить нам сил запас,
Чтоб жить, как в сказочных мечтах!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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