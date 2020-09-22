С Днем осеннего равноденствия: прикольные поздравления, картинки и стихи

Поздравляем с днем осеннего равноденствия: эффектные фото, милые стихи, смс и пожелания

Сегодня, 22 сентября, наступил День осеннего равноденствия. Это удивительный и даже немного магический период, в который день равен ночи, свет гармонирует с темнотой, но добро неизменно должно победить зло.

С Днем осеннего равноденствия Фото: Pexels

Поздравляем вас с Днем осеннего равноденствия-2020 и желаем баланса эмоций, уравновешенности характера и перевеса позитива! Также обязательно поздравьте с Днем осеннего равноденствия своих родных, друзей и близких. А мы подготовили для вас колоритные картинки, красивые стихи, короткие смс и милые поздравления.

Милые стихи в день осеннего равноденствия 2020

***

День улегся на чашу весов

На вторую устроилась ночь,

Мироздания счастливые дети,

Шумный сын и тихая дочь.



Пополам разделили минуты,

На двоих часы поделили,

День осеннего равноденствия

Вы сегодня нам подарили!

С Днем осеннего равноденствия Фото: Pexels

Короткие смс в день равноденствия

***

Я желаю, чтоб ночи и дни

Мы любовью за край наполняли,

Чтобы жили в гармонии мы

Чтобы счастья часы не считали.

С Днем осеннего равноденствия Фото: Pexels

Красивые поздравления с осенним равноденствием в стихах

***

С ночью день, увы, сравнялся,

Осень шлет нам свой привет.

В равноденствие желаю

Счастья, мира, долгих лет!

С Днем осеннего равноденствия Фото: Pexels

Добрые пожелания в осеннее равноденствие

***

В день равноденствия я вас

Сердечно поздравляю,

Покоя и гармонии

Вам в сердце пожелаю.



Листва пусть укроет

От бед и обид,

И путь к равновесию

Будет открыт.

С Днем осеннего равноденствия Фото: Pixabay

Душевные поздравления с осенним равноденствием

***

День равноденствия сейчас,

Пусть солнце светит в небесах,

Чтоб подарить нам сил запас,

Чтоб жить, как в сказочных мечтах!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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