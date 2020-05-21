С Днем вышиванки: поздравления, картинки и стихи

Поздравляем всех с красивым праздником – Днем вышиванки

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечается национальный праздник – День вышиванки. Поздравляем с этим нарядным праздником и предлагаем вам красивые стихи, картинки и пожелания с Днем вышиванки, которые вы можете отправить своим родным, близким и любимым людям.

День вышиванки: картинки, стихи и проза Фото: Depositphotos

Красивые стихи о вышиванке

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Цветы распускаются

На рукавах,

И птицы поют,

Словно в давних мечтах.

Мне вышила мама

Живой оберег,

Чтоб он от несчастий

Меня уберег.

Моя вышиванка –

Ты мой талисман

Родным человеком

На счастье мне дан.

Поздравления с Днем вышиванки в прозе

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Вышивка – это неотъемлемая часть не только украинской культуры, но и украшение души. Пусть ваша вышиванка согревает вам душу, дает ощущение национальной духовности, и высокой морально-этической культуры.

С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления Фото: Depositphotos С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления Фото: Depositphotos С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления Фото: Depositphotos С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления Фото: Depositphotos С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления Фото: Depositphotos С Днем вышиванки: картинки, открытки и поздравления Фото: Depositphotos 1/6

Короткое поздравление с Днем вышиванки

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Свои надежды и свою мечту,

И край родной, и песню соловьиную

В узоры вышиванки заплету –

Прославлю я родную Украину!

Смотрите видео, какая вышиванка популярна среди украинок:

Торжественные стихи в праздник украинской вышиванки

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Вышиванка – культура народа,

Вышиванка – судьба и краса.

В ней боролись за жизнь и свободу,

В ней прощались, спеша в небеса.

Жали рожь и хлеба выпекали,

И с любимыми шли под венец,

В ней детей своих благословляли

Мать с отцом теплотою сердец.

Ты моя дорогая обновка,

Как мелодия, в сердце моем.

Наряжусь в вышиванку сегодня,

Чтоб любовь не закончилась в нем.

С Днем вышиванки: пожелания в праздник любимому своими словами

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Вышью на белой рубашке синие васильки, золотые колосья, ясное солнце и яркие цветы. Пусть моя вышиванка радует окружающих, пусть холодит в жару и согревает в холода и пусть приносит удачу тому единственному человеку, которому я ее подарю!

Ранее мы рассказывали, как будет праздноваться День вышиванки-2020 во время карантина.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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