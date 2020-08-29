С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

Сегодня Третий Ореховый Спас: не забудьте отправить родными близким людям поздравления, открытки и картинки

Вот и наступил завершающий Ореховый Спас, который празднуется в конце лета, 29 августа, и в 2020 году приходится на сегодня, субботу. Люди благодарят Бога за благословенные плоды, собранный урожай и щедрые дары природы. С этого дня можно было печь хлеб из муки свежего урожая, а также заготавливать орехи на зиму.

С Ореховым Спасом: яркие картинки, поздравительные открытки и прикольные пожелания Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle собрали для вас яркие, вкусные, прикольные и позитивные картинки с Ореховым и Хлебным Спасом, а также открытки, поздравления, прозу и стихи, которые вы можете отправить родным, друзьям и близким людям.

Позитивные поздравления в Ореховый Спас-2020

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Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.



Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления Фото: bonnycards С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления Фото: bonnycards С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления Фото: bonnycards С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления Фото: bonnycards С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления Фото: bonnycards 1/5

Поздравления с Ореховым Спасом в прозе

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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

Ореховый Спас: прикольные поздравления в стихах

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Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придёт с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесёт

Радости на целый год.

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Лучшие пожелания своими словами на Хлебный Спас

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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

С Ореховым Спасом: поздравления для друзей

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

Веселые поздравления с Третьим Ореховым Спасом: короткие стихи

***

Праздник светлый, православный,

Он зовется Третий Спас.

Защищает Бог исправно

Да заботится о вас.

Радуйтесь вы урожаю,

А с души гоните грех.

Вера ваша будет, знаю,

Очень крепкой, как орех.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

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