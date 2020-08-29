С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления
Сегодня Третий Ореховый Спас: не забудьте отправить родными близким людям поздравления, открытки и картинки
Вот и наступил завершающий Ореховый Спас, который празднуется в конце лета, 29 августа, и в 2020 году приходится на сегодня, субботу. Люди благодарят Бога за благословенные плоды, собранный урожай и щедрые дары природы. С этого дня можно было печь хлеб из муки свежего урожая, а также заготавливать орехи на зиму.
Сегодня.Lifestyle собрали для вас яркие, вкусные, прикольные и позитивные картинки с Ореховым и Хлебным Спасом, а также открытки, поздравления, прозу и стихи, которые вы можете отправить родным, друзьям и близким людям.
Позитивные поздравления в Ореховый Спас-2020
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Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
Поздравления с Ореховым Спасом в прозе
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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.
Ореховый Спас: прикольные поздравления в стихах
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Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
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Лучшие пожелания своими словами на Хлебный Спас
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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.
С Ореховым Спасом: поздравления для друзей
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.
Веселые поздравления с Третьим Ореховым Спасом: короткие стихи
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Праздник светлый, православный,
Он зовется Третий Спас.
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.
Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:
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