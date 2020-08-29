Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

Сегодня, 05:20

Сегодня Третий Ореховый Спас: не забудьте отправить родными близким людям поздравления, открытки и картинки

Вот и наступил завершающий Ореховый Спас, который празднуется в конце лета, 29 августа, и в 2020 году приходится на сегодня, субботу. Люди благодарят Бога за благословенные плоды, собранный урожай и щедрые дары природы. С этого дня можно было печь хлеб из муки свежего урожая, а также заготавливать орехи на зиму.

С Ореховым Спасом: яркие картинки, поздравительные открытки и прикольные пожелания
С Ореховым Спасом: яркие картинки, поздравительные открытки и прикольные пожелания
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle собрали для вас яркие, вкусные, прикольные и позитивные картинки с Ореховым и Хлебным Спасом, а также открытки, поздравления, прозу и стихи, которые вы можете отправить родным, друзьям и близким людям.

Читайте также:
Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

Позитивные поздравления в Ореховый Спас-2020

***

Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.

С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления
Фото: bonnycards
С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления
Фото: bonnycards
С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления
Фото: bonnycards
С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления
Фото: bonnycards
С Ореховым Спасом: картинки, открытки и добрые поздравления
Фото: bonnycards
1/5

Поздравления с Ореховым Спасом в прозе

***

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

Ореховый Спас: прикольные поздравления в стихах

***

Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням

Лучшие пожелания своими словами на Хлебный Спас

***

Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

Читайте также:
29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

С Ореховым Спасом: поздравления для друзей

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

Веселые поздравления с Третьим Ореховым Спасом: короткие стихи

***

Праздник светлый, православный,
Он зовется Третий Спас.
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда Ореховый Спас-2020: дата, история и традиции праздника С Успением Пресвятой Богородицы-2020: милые картинки, яркие открытки и трогательные поздравления С днем ангела Марии: эффектные поздравления, картинки и открытки с именинами Хлебный Спас-2020: ТОП-5 рецептов домашнего хлеба Церковные праздники и посты в сентябре 2020 года: православный календарь с датами на каждый день
праздники открытки стихи православие поздравления картинки Ореховый Спас церковные праздники Хлебный Спас
Реклама

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист

Популярные статьи

Вчера, 14:52Стиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде

Вчера, 09:52Fun

"Никогда не видел ничего подобного": загадочное существо с крыльями напугало рыбака, фото

Вчера, 08:56Fun

Нажал не ту кнопку: чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

Вчера, 07:10Техно

Самый невероятный проект Николы Теслы воплотят в жизнь спустя 100 лет

Вчера, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня 28 августа: Водолей сможет проявить себя на работе, а Рыбам нужно браться за новые дела

Вчера, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 августаТехно

Батарейка из ядерных отходов прослужит 28 тысяч лет: фото

27 августаШоу-бизнес

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

27 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

27 августаFun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаWellness

Лунный календарь стрижек на сентябрь-2020: когда лучше всего стричь волосы

26 августаСтиль

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

Новости партнеров

Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95"
Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95"
Какие поцелуи любят мужчины разных знаков Зодиака
Какие поцелуи любят мужчины разных знаков Зодиака
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой рассказал о ее заболевании
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой рассказал о ее заболевании
Знойная жена DZIDZIO впечатлила шикарными видами
Знойная жена DZIDZIO впечатлила шикарными видами
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны
Топ звезд с психологическими проблемами
Топ звезд с психологическими проблемами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять