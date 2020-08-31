С последним днем лета-2020: солнечные картинки, яркие открытки и душевные поздравления
Поздравляем с последним летним днем-2020: адресуйте родным и близким красивые картинки и прикольные пожелания
Вот и закончилось лето-2020, сегодня наступил его последний день. Грустно расставаться с самым теплым и солнечным сезоном, но впереди нас ждет не менее радостный сентябрь, бабье лето, богатый урожай витаминов, золотой листопад и еще множество приятных моментов, которые дарит осень.
Провожая август, не забудьте поздравить с последним днем лета своих самых родных и близких людей. Сегодня.Lifestyle собрал для вас солнечные картинки, эффектные открытки и добрые поздравления с этим ярким днем.
С последним летним днем: теплые поздравления в стихах
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Что лето закончилось, вы не печальтесь,
Осенними красками теперь наслаждайтесь,
Дарите себе и другим позитив!
Последний день лета – ах, как он красив!
Пусть помнятся: море, песок, красота,
И прочая летняя вся суета,
Изыски прекрасных и солнечных дней,
С улыбками добрых и милых друзей!
Поздравления своими словами в последний день лета
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Август уже заканчивается, и я спешу тебя поздравить с последним днем лета. Пусть он оставит в памяти лишь светлые и теплые воспоминания, пусть подарит яркие впечатления, и пусть в лето захочется окунаться снова и снова!
Прикольные поздравления с последним днем лета
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Вот прошли июнь, июль,
Август сделал ноги,
Оглянуться не успел –
Осень на пороге.
И последний летний день –
Далеко не первый,
Так отпразднуем его,
Что печалить нервы?
С последним днем лета: добрые поздравления в прозе
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Поздравляю с последним днем лета и желаю, чтобы хорошее летнее настроение не покидало тебя еще долго-долго! Пусть часть лета остается с тобой в солнечных лучах, теплых днях, искорках в глазах и улыбке на устах!
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Философское поздравление в последний день лета друзьям
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Не грусти, что лето на исходе,
День последний летний за окном.
Шорох, шепот листьев и прохладу
Ветерок уже приносит в дом.
Теплый плед и чашечку глинтвейна,
Книжку иль беседу по душам
Предложить нам скоро сможет осень,
Чтоб добавить в жизнь уют и шарм.
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