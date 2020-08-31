С последним днем лета-2020: солнечные картинки, яркие открытки и душевные поздравления

Поздравляем с последним летним днем-2020: адресуйте родным и близким красивые картинки и прикольные пожелания

Вот и закончилось лето-2020, сегодня наступил его последний день. Грустно расставаться с самым теплым и солнечным сезоном, но впереди нас ждет не менее радостный сентябрь, бабье лето, богатый урожай витаминов, золотой листопад и еще множество приятных моментов, которые дарит осень.

Последний день лета-2020: эффектные картинки и поздравления Фото: Pexels

Провожая август, не забудьте поздравить с последним днем лета своих самых родных и близких людей. Сегодня.Lifestyle собрал для вас солнечные картинки, эффектные открытки и добрые поздравления с этим ярким днем.

С последним летним днем: теплые поздравления в стихах

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Что лето закончилось, вы не печальтесь,

Осенними красками теперь наслаждайтесь,

Дарите себе и другим позитив!

Последний день лета – ах, как он красив!



Пусть помнятся: море, песок, красота,

И прочая летняя вся суета,

Изыски прекрасных и солнечных дней,

С улыбками добрых и милых друзей!

С последним днем лета: картинки, открытки и лучшие поздравления Фото: bonnycards С последним днем лета: картинки, открытки и лучшие поздравления Фото: bonnycards С последним днем лета: картинки, открытки и лучшие поздравления Фото: bonnycards С последним днем лета: картинки, открытки и лучшие поздравления Фото: bonnycards С последним днем лета: картинки, открытки и лучшие поздравления Фото: bonnycards 1/5

Поздравления своими словами в последний день лета

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Август уже заканчивается, и я спешу тебя поздравить с последним днем лета. Пусть он оставит в памяти лишь светлые и теплые воспоминания, пусть подарит яркие впечатления, и пусть в лето захочется окунаться снова и снова!

Прикольные поздравления с последним днем лета

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Вот прошли июнь, июль,

Август сделал ноги,

Оглянуться не успел –

Осень на пороге.



И последний летний день –

Далеко не первый,

Так отпразднуем его,

Что печалить нервы?

С последним днем лета: добрые поздравления в прозе

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Поздравляю с последним днем лета и желаю, чтобы хорошее летнее настроение не покидало тебя еще долго-долго! Пусть часть лета остается с тобой в солнечных лучах, теплых днях, искорках в глазах и улыбке на устах!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Философское поздравление в последний день лета друзьям

***

Не грусти, что лето на исходе,

День последний летний за окном.

Шорох, шепот листьев и прохладу

Ветерок уже приносит в дом.



Теплый плед и чашечку глинтвейна,

Книжку иль беседу по душам

Предложить нам скоро сможет осень,

Чтоб добавить в жизнь уют и шарм.

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