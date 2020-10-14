С праздником Покрова: эксклюзивные открытки и поздравления
В день Покрова Пресвятой Богородицы ловите эффектные поздравления и открытки от Сегодня.Lifestyle
Сегодня, 14 октября, настал душевный и радостный осенний праздник Покров Пресвятой Богородицы.
Сегодня.Lifestyle подготовил для вас эксклюзивные красивые, нежные, позитивные открытки с лучшими пожеланиями, которые вы можете адресовать всем родным, близким, друзьям и любимым людям.
Короткие поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в стихах
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С Покровом тебя поздравляю,
Тебе от души я желаю,
Благодати, гармонии, мира,
Чтоб беды тебя обходили!
Добрые пожелания в день Покровы
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В день Покрова Пресвятой Богородицы
Пусть сила веры умножится,
Пусть молитва приносит отраду,
Пусть вас любят и вам будут рады.
Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы
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Не растерять тепло души,
Людьми родными дорожить,
Жить в добром здравии желаю
И с днем Покрова поздравляю.
С Покровом: позитивные пожелания в праздник
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В Покров Пресвятой Богородицы
Пусть чаша семейная полнится,
Пусть радость в доме поселится,
И вся суета перемелется.
Короткие поздравления с Покровом
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Пусть Богородицы святой Покров
Подарит мудрость, счастье и любовь!
Смотрите, как традиционно украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы:
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