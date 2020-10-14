С праздником Покрова: эксклюзивные открытки и поздравления

В день Покрова Пресвятой Богородицы ловите эффектные поздравления и открытки от Сегодня.Lifestyle

Сегодня, 14 октября, настал душевный и радостный осенний праздник Покров Пресвятой Богородицы.

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовил для вас эксклюзивные красивые, нежные, позитивные открытки с лучшими пожеланиями, которые вы можете адресовать всем родным, близким, друзьям и любимым людям.

Короткие поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в стихах

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С Покровом тебя поздравляю,

Тебе от души я желаю,

Благодати, гармонии, мира,

Чтоб беды тебя обходили!

Добрые пожелания в день Покровы

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В день Покрова Пресвятой Богородицы

Пусть сила веры умножится,

Пусть молитва приносит отраду,

Пусть вас любят и вам будут рады.

Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы

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Не растерять тепло души,

Людьми родными дорожить,

Жить в добром здравии желаю

И с днем Покрова поздравляю.

С Покровом: позитивные пожелания в праздник

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В Покров Пресвятой Богородицы

Пусть чаша семейная полнится,

Пусть радость в доме поселится,

И вся суета перемелется.

Короткие поздравления с Покровом

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Пусть Богородицы святой Покров

Подарит мудрость, счастье и любовь!

Смотрите, как традиционно украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы:

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