Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С праздником Покрова: эксклюзивные открытки и поздравления

Сегодня, 05:20

В день Покрова Пресвятой Богородицы ловите эффектные поздравления и открытки от Сегодня.Lifestyle

Сегодня, 14 октября, настал душевный и радостный осенний праздник Покров Пресвятой Богородицы.

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовил для вас эксклюзивные красивые, нежные, позитивные открытки с лучшими пожеланиями, которые вы можете адресовать всем родным, близким, друзьям и любимым людям.

Читайте также:
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и обряды великого праздника

Короткие поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в стихах

***

С Покровом тебя поздравляю,
Тебе от души я желаю,
Благодати, гармонии, мира,
Чтоб беды тебя обходили!

Добрые пожелания в день Покровы

***

В день Покрова Пресвятой Богородицы
Пусть сила веры умножится,
Пусть молитва приносит отраду,
Пусть вас любят и вам будут рады.

Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы

***

Не растерять тепло души,
Людьми родными дорожить,
Жить в добром здравии желаю
И с днем Покрова поздравляю.

С Покровом: позитивные пожелания в праздник

***

В Покров Пресвятой Богородицы
Пусть чаша семейная полнится,
Пусть радость в доме поселится,
И вся суета перемелется.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день

Короткие поздравления с Покровом

***

Пусть Богородицы святой Покров
Подарит мудрость, счастье и любовь!

Смотрите, как традиционно украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные картинки, стихи и поздравления Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать День украинского казачества-2020: дата, история и традиции Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и обряды великого праздника Как отдыхаем на День защитника Украины: точная дата, история и значение праздника
церковь праздники открытки поздравления картинки Покров Пресвятой Богородицы церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Популярные статьи

Вчера, 19:51Шоу-бизнес

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

Вчера, 14:51Стиль

Все обсуждают: шикарный образ Дженнифер Лопес в Balmain

Вчера, 14:04Fun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 11:07Шоу-бизнес

Ми-ми-ми дня: Дженнифер Энистон показала нового щенка, который уснул с игрушкой во рту

Вчера, 05:56Психология

Гороскоп на сегодня 13 октября: Водолею нужно уделить время любимому человеку, а Рыбам – позаботиться о себе

Вчера, 05:55Фото дня

Фото дня. Необычный пес породы чау-чау стал звездой интернета

12 октябряСтиль

Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию: фото

12 октябряШоу-бизнес

Основательница "Новопечерской школы" о детях Зеленского: "Они чувствуют давление"

12 октябряСтиль

Иванка Трамп очаровала белым платьем в полоску с объемными рукавами

12 октябряEvents

День украинского казачества-2020: дата, история и традиции

12 октябряСтиль

Какой костюм носить этой осенью: стильный пример от Елены Зеленской

12 октябряFun

Два разных человека. Девушка превратилась в красотку после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

12 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

12 октябряШоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

12 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

11 октябряEvents

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Украинка с 13-м размером груди выложила пикантное фото
Украинка с 13-м размером груди выложила пикантное фото
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять