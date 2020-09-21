С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Обязательно поздравьте со святым Рождеством Пресвятой Богородицы своих родных, друзей и близких

Сегодня, 21 сентября, в понедельник, православные отмечают великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы-2020. В этот светлый день в мир явилась святая Дева Мария, будущая Божья Матерь, подарившая человечеству Спасителя.

Праздник Рождества Богородицы: радостные открытки, картинки, стихи и проза Фото: Pexels

Не забудьте поздравить с этим великим и радостным праздником всех своих родных, друзей, любимых и близких людей. А мы подготовили для вас душевные поздравления, нежные картинки, добрые открытки, которые вы можете адресовать родным и близким.

Красивые поздравления со светлым Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи и смс

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В Рождество Пресвятой Богородицы

Поздравляю я с праздником вас,

Пусть всегда бережет вас Мария,

И спасает в невзгодах не раз,



Пусть укроет от боли и горестей

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу и сердце, и дом.

Милые пожелания в праздник Рождества Пресвятой Богородицы-2020 в прозе

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От всей души поздравляю вас с Рождеством Богородицы! Пусть Матерь Божья охраняет вас и вашу семью от бед и несчастий, пусть дарит радость и благополучие, пусть наставляет на путь истинный, пусть помогает принимать правильные решения, преодолевать трудности и пусть наполняет ваше сердце светом, любовью и милосердием!

С Рождеством Пресвятой Богородицы: яркие картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе Фото: Сегодня, bonnycards С Рождеством Пресвятой Богородицы: яркие картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе Фото: Сегодня, bonnycards С Рождеством Пресвятой Богородицы: яркие картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе Фото: Сегодня, bonnycards С Рождеством Пресвятой Богородицы: яркие картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе Фото: Сегодня, bonnycards С Рождеством Пресвятой Богородицы: яркие картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе Фото: Сегодня, bonnycards 1/5

Радостные поздравления с Рождеством Богородицы в стихах

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С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Чистой верой душа пусть наполнится.

Я желаю любви и терпения,

Пусть уходят подальше сомнения,



Пусть сияет вам счастье прекрасное,

Обойдут вас печали, ненастия,

Пусть согреет вас солнце лучистое,

И здоровыми будут все близкие.

С Рождеством Пресвятой Богородицы: смс поздравления

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С Рождеством Пресвятой Богородицы,

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.



Пусть хранит тебя Божия Матерь,

И здоровья всегда придает,

Пусть покроет теплом благодати,

Жизнь даря без забот и хлопот!

Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления своими словами

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Поздравляю вас с великим праздником – Рождеством Пресвятой Богородицы, подарившей миру Спасителя нашего Иисуса Христа. В этот замечательный праздник я желаю вам мира, добра, процветания, удачи, радости, любви, счастья, взаимопонимания и душевного спокойствия. Пусть Пресвятая Богородица помогает вам своими молитвами.

Лучшие поздравления с праздником Рождества Богородицы в стихах

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С Рождеством Пресвятой Богородицы

От души поздравляю тебя!

Я желаю здоровье и силы,

У пусть счастлива будет семья,



Сохранит пусть Царица Небесная

От беды, от несчастий, от ссор.

Пусть наполнится светом гармонии

Твой счастливый и радостный дом.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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