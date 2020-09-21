С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником
Обязательно поздравьте со святым Рождеством Пресвятой Богородицы своих родных, друзей и близких
Сегодня, 21 сентября, в понедельник, православные отмечают великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы-2020. В этот светлый день в мир явилась святая Дева Мария, будущая Божья Матерь, подарившая человечеству Спасителя.
Не забудьте поздравить с этим великим и радостным праздником всех своих родных, друзей, любимых и близких людей. А мы подготовили для вас душевные поздравления, нежные картинки, добрые открытки, которые вы можете адресовать родным и близким.
Красивые поздравления со светлым Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи и смс
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В Рождество Пресвятой Богородицы
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда бережет вас Мария,
И спасает в невзгодах не раз,
Пусть укроет от боли и горестей
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.
Милые пожелания в праздник Рождества Пресвятой Богородицы-2020 в прозе
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От всей души поздравляю вас с Рождеством Богородицы! Пусть Матерь Божья охраняет вас и вашу семью от бед и несчастий, пусть дарит радость и благополучие, пусть наставляет на путь истинный, пусть помогает принимать правильные решения, преодолевать трудности и пусть наполняет ваше сердце светом, любовью и милосердием!
Радостные поздравления с Рождеством Богородицы в стихах
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Чистой верой душа пусть наполнится.
Я желаю любви и терпения,
Пусть уходят подальше сомнения,
Пусть сияет вам счастье прекрасное,
Обойдут вас печали, ненастия,
Пусть согреет вас солнце лучистое,
И здоровыми будут все близкие.
С Рождеством Пресвятой Богородицы: смс поздравления
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С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь,
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления своими словами
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Поздравляю вас с великим праздником – Рождеством Пресвятой Богородицы, подарившей миру Спасителя нашего Иисуса Христа. В этот замечательный праздник я желаю вам мира, добра, процветания, удачи, радости, любви, счастья, взаимопонимания и душевного спокойствия. Пусть Пресвятая Богородица помогает вам своими молитвами.
Лучшие поздравления с праздником Рождества Богородицы в стихах
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С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю тебя!
Я желаю здоровье и силы,
У пусть счастлива будет семья,
Сохранит пусть Царица Небесная
От беды, от несчастий, от ссор.
Пусть наполнится светом гармонии
Твой счастливый и радостный дом.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
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