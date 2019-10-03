Сценарий на День учителя 2019: как организовать праздник

В украинских школах День учителя 2019 состоится в пятницу, 4 октября

4 октября отмечаем День учителя 2019 Фото: Depositphotos

День учителя украинцы ежегодно отмечают в первое воскресенье октября. В 2019 году праздник выпадает на 6 октября. Обычно педагогов поздравляют заранее, поэтому в школах День учителя 2019 состоится в пятницу, 4 октября.

Сценарий на День учителя 2019

Перед началом торжества посвященного Дню учителя в фойе играет академический ансамбль. Развернута фотовыставка "Поздравления учителям" и организована галерея рисунков детей о школьной жизни.

Сцена оформлена в виде школьного класса. На экране падающая листва с названием мероприятия. Звучат праздничные фанфары.

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Ведущий 1:

Пришла золотая осень, ученики вновь сели за парты, учителя заняли свое привычное место, а за окнами предметных кабинетов природа, как звенящая медь, листья словно ноты, падающие с небосвода, затеяли новый школьный вальс.

Ведущий 2:

Эта красивая лирическая кутерьма сопровождает главный школьный праздник – День учителя, самую важную дату для миллионов украинцев.

Ведущий 1:

День учителя отмечается в самое красивое время года! Сегодня сердца и души ваших нынешних подопечных и выпускников светят любовью к вашему труду и таланту. Вы не просто даете знания, а создаете большой светлый мир, который преисполнен надежд и больших ожиданий школьников и их родителей.

Ведущий 2:

Похвала, слова благодарности в адрес учительства может продолжается до бесконечности, но самые важные пожелания, это конечно, хорошего здоровья вам учителя и вашим семьям и всяческих успехов в вашей деятельности.

Вместе.

С Днем учителя!

Ведущий 1:

Понимая, что несмотря на праздник ваши сердя и души по-прежнему живут школьной жизнью мы решили придать этому дню привычную для вас атмосферу и провести очередной урок, но урок праздничный, без отметок и зубрешки.

Ведущий 2:

Мы не просто ведущие, а учителя, которые будут вызывать к доске по нашему журналу, и спрашивать о выполнении домашнего задание. Тема домашнего задания – поздравление учителей.

Ведущий 1:

Безусловно, первыми мы вызываем к доске, главу района и главу города.

Ведущий 2:

Вас приветствуют – (называются фамилии, имена и отчества и должности, а также номер школы которую закончил руководитель и год выпуска).

Все проходы сопровождает музыкальный фон. Поздравления учителей руководителями. Церемония награждения.

Ведущий 1:

На этом уроке, помимо домашних заданий есть приятная часть, это церемония награждения учителей.

Ведущий 2:

В этом году награждений как никогда много, ведь в нашем районе большой талантливый коллектив учителей.

Ведущие поочерёдно зачитывают имена награждаемых, которые под торжественную музыку проходят на сцену для получения подарков, грамот, благодарственных писем и цветов.

Ведущий 1:

Безусловно, у нас получилось очень красивое начало праздничного урока. Отлично выполненное домашнее задание, большой букет наград за мастерство, но все-таки есть ученики, которые не словом, а талантом умеют преподнести красиво и грамотно поздравления учителями

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Ведущий 2:

Конечно, это наши артисты, которые подготовили домашнее задание в разных жанрах песенного и танцевального искусства. Встречайте…

Номера концертной программы

Ведущий 1:

Мы благодарим за теплые приветствия преподавателей и почетных гостей праздничного урока, но прежде чем прозвучит очередная красивая песня о любви к учителям, мы приглашаем на сцену ветеранов образования района.

Ведущий 2:

Это наш золотой фонд района, самые уважаемые люди для каждого жителя нашего края.

Зачитываются фамилии имена и отчества, ветераны педагоги проходят под музыку на сцену. Из-за кулис выходят школьники с букетами цветов и дарят их ветеранам.

Ведущий 1:

К доске приглашается начальник районного отдела образования (фамилия, имя отчество) для выполнения домашнего задания, по теме: поздравления учителей. Поздравление ветеранов начальником

Ведущий 2:

Помимо цветов, уважаемые ветераны, вам сегодня подготовлены подарки и благодарственные письма.

Ведущие зачитывают имена награжденных, вручают каждому ветерану, стоящему на сцене, благодарственные грамоты и подарки.

Ведущий 1:

Спасибо еще раз вам дорогие ветераны, мы приглашаем вас занять свои почетные места в нашем классе, а мы продолжаем наш праздничный урок, посвященный Дню учителя.

Ведущий 2:

Память о добре, которое несет каждый учитель на земле, всегда будет жива, пока мы слышим радостную трель школьного звонка. Еще слова благодарности учителям желает высказать замечательный артист, а прошлом прилежный ученик одной из местных школ.

Номера концертной программы

Ведущий 1:

Учитель, это всегда пример благородства, щедрого сердца, большого трудолюбия, высокая культура, проявление сильной воли и долготерпения. Это еще и любовь, большая и светлая к десяткам учеников, которые за годы учебы становятся родными детьми.

Ведущий 2:

Приглашаем к доске замечательный классный состав музыкантов ансамбля украинской народной песни….

Номера концертной программы. Раздается школьный звонок.

Ведущий 1:

Учитель – великое имя. Многовековые знания, вечная любовь и Богом подаренный талант вмещается в это священное слово – учитель.

Мы многое сказали, но еще будет много сказано слов благодарности в ваш адрес, но уже за пределами нашего класса, ведь праздничный урок подошел к концу.

Ведущий 2:

Мы еще раз поздравляем Вас с профессиональным праздником и благодарим за внимание. Счастья и мира вашим домам, а делам вашим слава!

Вместе: До новых встреч!

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