Сценарий на День учителя 2019: как организовать праздник
В украинских школах День учителя 2019 состоится в пятницу, 4 октября
День учителя украинцы ежегодно отмечают в первое воскресенье октября. В 2019 году праздник выпадает на 6 октября. Обычно педагогов поздравляют заранее, поэтому в школах День учителя 2019 состоится в пятницу, 4 октября.
Перед началом торжества посвященного Дню учителя в фойе играет академический ансамбль. Развернута фотовыставка "Поздравления учителям" и организована галерея рисунков детей о школьной жизни.
Сцена оформлена в виде школьного класса. На экране падающая листва с названием мероприятия. Звучат праздничные фанфары.
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Ведущий 1:
Пришла золотая осень, ученики вновь сели за парты, учителя заняли свое привычное место, а за окнами предметных кабинетов природа, как звенящая медь, листья словно ноты, падающие с небосвода, затеяли новый школьный вальс.
Ведущий 2:
Эта красивая лирическая кутерьма сопровождает главный школьный праздник – День учителя, самую важную дату для миллионов украинцев.
Ведущий 1:
День учителя отмечается в самое красивое время года! Сегодня сердца и души ваших нынешних подопечных и выпускников светят любовью к вашему труду и таланту. Вы не просто даете знания, а создаете большой светлый мир, который преисполнен надежд и больших ожиданий школьников и их родителей.
Ведущий 2:
Похвала, слова благодарности в адрес учительства может продолжается до бесконечности, но самые важные пожелания, это конечно, хорошего здоровья вам учителя и вашим семьям и всяческих успехов в вашей деятельности.
Вместе.
С Днем учителя!
Ведущий 1:
Понимая, что несмотря на праздник ваши сердя и души по-прежнему живут школьной жизнью мы решили придать этому дню привычную для вас атмосферу и провести очередной урок, но урок праздничный, без отметок и зубрешки.
Ведущий 2:
Мы не просто ведущие, а учителя, которые будут вызывать к доске по нашему журналу, и спрашивать о выполнении домашнего задание. Тема домашнего задания – поздравление учителей.
Ведущий 1:
Безусловно, первыми мы вызываем к доске, главу района и главу города.
Ведущий 2:
Вас приветствуют – (называются фамилии, имена и отчества и должности, а также номер школы которую закончил руководитель и год выпуска).
Все проходы сопровождает музыкальный фон. Поздравления учителей руководителями. Церемония награждения.
Ведущий 1:
На этом уроке, помимо домашних заданий есть приятная часть, это церемония награждения учителей.
Ведущий 2:
В этом году награждений как никогда много, ведь в нашем районе большой талантливый коллектив учителей.
Ведущие поочерёдно зачитывают имена награждаемых, которые под торжественную музыку проходят на сцену для получения подарков, грамот, благодарственных писем и цветов.
Ведущий 1:
Безусловно, у нас получилось очень красивое начало праздничного урока. Отлично выполненное домашнее задание, большой букет наград за мастерство, но все-таки есть ученики, которые не словом, а талантом умеют преподнести красиво и грамотно поздравления учителями
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Ведущий 2:
Конечно, это наши артисты, которые подготовили домашнее задание в разных жанрах песенного и танцевального искусства. Встречайте…
Номера концертной программы
Ведущий 1:
Мы благодарим за теплые приветствия преподавателей и почетных гостей праздничного урока, но прежде чем прозвучит очередная красивая песня о любви к учителям, мы приглашаем на сцену ветеранов образования района.
Ведущий 2:
Это наш золотой фонд района, самые уважаемые люди для каждого жителя нашего края.
Зачитываются фамилии имена и отчества, ветераны педагоги проходят под музыку на сцену. Из-за кулис выходят школьники с букетами цветов и дарят их ветеранам.
Ведущий 1:
К доске приглашается начальник районного отдела образования (фамилия, имя отчество) для выполнения домашнего задания, по теме: поздравления учителей. Поздравление ветеранов начальником
Ведущий 2:
Помимо цветов, уважаемые ветераны, вам сегодня подготовлены подарки и благодарственные письма.
Ведущие зачитывают имена награжденных, вручают каждому ветерану, стоящему на сцене, благодарственные грамоты и подарки.
Ведущий 1:
Спасибо еще раз вам дорогие ветераны, мы приглашаем вас занять свои почетные места в нашем классе, а мы продолжаем наш праздничный урок, посвященный Дню учителя.
Ведущий 2:
Память о добре, которое несет каждый учитель на земле, всегда будет жива, пока мы слышим радостную трель школьного звонка. Еще слова благодарности учителям желает высказать замечательный артист, а прошлом прилежный ученик одной из местных школ.
Номера концертной программы
Ведущий 1:
Учитель, это всегда пример благородства, щедрого сердца, большого трудолюбия, высокая культура, проявление сильной воли и долготерпения. Это еще и любовь, большая и светлая к десяткам учеников, которые за годы учебы становятся родными детьми.
Ведущий 2:
Приглашаем к доске замечательный классный состав музыкантов ансамбля украинской народной песни….
Номера концертной программы. Раздается школьный звонок.
Ведущий 1:
Учитель – великое имя. Многовековые знания, вечная любовь и Богом подаренный талант вмещается в это священное слово – учитель.
Мы многое сказали, но еще будет много сказано слов благодарности в ваш адрес, но уже за пределами нашего класса, ведь праздничный урок подошел к концу.
Ведущий 2:
Мы еще раз поздравляем Вас с профессиональным праздником и благодарим за внимание. Счастья и мира вашим домам, а делам вашим слава!
Вместе: До новых встреч!
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