Сценарий на Новый год 2020: как провести праздник с семьей и друзьями

Как встретить Новый год 2020 в дома: интересные идеи игр и конкурсов для семьи и друзей

Сценарий на Новый год 2020: идеи для взрослых и детей Фото: Pexels

Близится Новый год 2020, который придет к нам под знаком Белой Металлической Крысы. Как интересно, весело и ярко его отметить, чтобы создать настоящую атмосферу праздника и радости в коллективе? Предлагаем вам сценарий на Новый год 2020.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Встречая Новый год, важно не только подготовить вкусное праздничное меню и красиво нарядить елку. Развеселить подвыпивших гостей за новогодним столом можно очень просто: устройте розыгрыши, веселые игры, смешные конкурсы, а для победителей приготовьте маленькие подарки или сувениры. Предлагаем вашему вниманию прикольные идеи конкурсов и игр, чтобы весело встретить Новый год 2020 дома в кругу семьи, друзей и близких.

Игра "Откуп для Крысы"

Ведущий появляется в маске Крысы. Чтобы символ года проявил благосклонность ко всем собравшимся, необходимо быстро подготовить и собрать со стола или со своего гардероба откуп для расчетливой Крысы, которая будет называть, что ей хочется получить. К примеру, сыр, банан, пирожное, конфету, рюмку водки, чайную ложку, галстук, помаду и т.п. Если кто-то из гостей не нашел нужный предмет, ему придется спеть, станцевать или сказать тост для Крысы.

Сценарий на Новый год 2020: идеи праздника для взрослых Фото: Pexels

Игра "Неправда"

Ведущий быстро задает самые различные вопросы на тему Нового года, а задача играющих – отвечать на них неправдой. К примеру: что кладут в оливье, какого цвета символ 2020 года, где живет Дед Мороз, чем наряжают елку и т.д. Условия игры, на первый взгляд, просты, но многие гости в них путаются. Кто сказал правду, будет оштрафован – споет песню или расскажет анекдот.

Конкурс "Новогодний повар"

Гости делятся на команды, и каждая готовит список блюд, которые начинаются на определенную букву. К примеру, на "Н" в честь Нового года или на "К" в честь символа Крысы. Побеждает команда, у которой больше блюд или у кого вкуснее названия и оригинальнее меню. К примеру, нежнейший салат "Новинка", новогодние наггетсы, кусочек коржика, колбаса "Креатив" и т.д.

Сценарий на Новый год 2020: интересные игры Фото: Pexels

Конкурс "Танцы на необитаемом острове"

Это подвижный танцевальный конкурс. Для начала на полу расстилается несколько газет по числу пар. Приглашаются участники, которые попарно танцуют на бумажных островках. После паузы газеты складываются вдвое, и пары продолжают танцевать, не выходя за края своего острова. Постепенно острова все больше сужаются. Побеждает та пара, которая дольше остальных продержится в танце на острове.

Игра "Колода"

Ведущий выдает командам по колоде карт, в которой заранее вытаскивает какую-то одну карту. Задача играющих – выявить недостающую в колоде карту. Выигрывает первая команда, которая вычислила, какой карты не хватает.

Сценарий на Новый год 2020 дома в кругу семьи Фото: Pexels

Сырный конкурс

Как известно, символ года очень любит сыр. Для этого прикольного конкурса понадобится кусок сыра с большим количеством дырок. Ведущий нарезает сыр тонкими пластинками и раздает гостям. Задача играющих – посчитать дырки в своем кусочке. У кого их окажется больше всего – тот и победил.

Конкурс "Накорми Крысу"

Но Крыса также любит и колбасу! После очередного тоста участникам раздается по кусочку колбасы – вареной или копченой, но главное большой в диаметре. Задача играющих – прогрызть свой кусочек изнутри так, чтобы остался только ободок. У кого получился самый тонкий колбасный ободок – тот и победил.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

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