Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сегодня День поцелуев: что нужно о нем знать

Что такое поцелуй, зачем он нужен, как лечиться поцелуем и другие интересные факты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
День поцелуя
День поцелуя
Фото: Pixabay

Сегодня, 6 июля, празднуем Всемирный день поцелуя. И хоть этот праздник считается неофициальным, встречают и отмечают его с удовольствием и энтузиазмом во многих странах. Что нужно делать в День поцелуя? Конечно же, целоваться!

Смотрите видео поцелуя в прямом эфире Александра Зинченко и Влады Седан:

Читайте также
День поцелуя 2019: картинки и открытки с праздником

Что такое поцелуй? Во-первых, это проявление наивысших чувств двух людей друг к другу. Во-вторых, средство для преодоления депрессии и повышения настроения. В-третьих, способ похудеть, ведь одна минута страстного поцелуя сжигает 6,4 калорий. В-четвертых, это возможность омолодиться и даже избавиться от морщин, ведь во время поцелуя у человека задействованы порядка 30 лицевых мышц. А еще поцелуй способен укрепить иммунитет, снять стресс, усилить кровообращение, улучшить работу сердца и даже продлить жизнь на пять лет!

Родиной праздника считается Англия, где раньше других стран решили, что поцелуй как символ и проявление любви заслуживает своего собственного дня. Существует даже целая наука о поцелуях. Она называется филематология.

Во Всемирный день поцелуя во многих городах и странах проводятся мероприятия, посвященные поцелую. Это могут быть флешмобы целовальников, конкурсы на самый красивый или самый долгий поцелуй, где, кстати, есть и свои рекордсмены.

  • К примеру, известный факт, что самый продолжительный поцелуй выдержал более 58,5 часов. Рекорд установила пара из Таиланда в 2013 году. По правилам соревнования, целующиеся не могли прерваться ни на секунду, и даже ели и пили через трубочку, не отрывая губ друг от друга.
  • Американский фильм "Дон Жуан", снятый в 1926 году кинокомпанией "Warner Bros. Pictures", считается самым насыщенным поцелуями, потому что в нем насчитали более 190 поцелуев.
  • А самым длинным кинопоцелуем, который продолжался 185 секунд, было проявление чувств героев в картине "You’re in the Army Now" в 1940 году в исполнении Джейн Уаймен и Реджиса Туми.
  • Самым активным целовальником стал американец Альфред Вольфрам из Миннесоты, который в 1990 году за 8 часов умудрился поцеловать более восьми тысяч человек. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека в среднем через каждые 3,6 секунды.
  • Самый дорогой поцелуй – это проявление чувств голливудского красавца Джорджа Клуни, которое было продано в 2007 году на благотворительном аукционе в Каннах и оценено в 350 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца с тысячей поцелуев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
6 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать В Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл: фото Google научила смартфоны определять поцелуи и "утиные губки"
поцелуй День поцелуев
Реклама

Новости партнеров

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Популярные статьи

Вчера, 18:30Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:15Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Вчера, 13:47Шоу-бизнес

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина

Вчера, 13:26Fun

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

Вчера, 12:42Шоу-бизнес

Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека

4 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

4 июляПсихология

Что означает день недели вашего рождения: особенности характера

4 июляFood

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

4 июляFood

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

4 июляFun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

3 июляТехно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

3 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

3 июляШоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

3 июляСтиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

3 июляFun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Новости партнеров

8 фраз, которые терпеть не могут женщины
8 фраз, которые терпеть не могут женщины
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Сын Наташи Королевой перестал скрывать девушку
Сын Наташи Королевой перестал скрывать девушку
"Зачем столько фотошопа": Каменских возмутила сеть свадебным фото
Влюбленная Ани Лорак презентовала новую песню
Влюбленная Ани Лорак презентовала новую песню
Что терпеть не могут разные знаки Зодиака
Что терпеть не могут разные знаки Зодиака
4 признака грядущего развода
4 признака грядущего развода
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь