Сегодня День поцелуев: что нужно о нем знать

Что такое поцелуй, зачем он нужен, как лечиться поцелуем и другие интересные факты

День поцелуя Фото: Pixabay

Сегодня, 6 июля, празднуем Всемирный день поцелуя. И хоть этот праздник считается неофициальным, встречают и отмечают его с удовольствием и энтузиазмом во многих странах. Что нужно делать в День поцелуя? Конечно же, целоваться!

Смотрите видео поцелуя в прямом эфире Александра Зинченко и Влады Седан:

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Что такое поцелуй? Во-первых, это проявление наивысших чувств двух людей друг к другу. Во-вторых, средство для преодоления депрессии и повышения настроения. В-третьих, способ похудеть, ведь одна минута страстного поцелуя сжигает 6,4 калорий. В-четвертых, это возможность омолодиться и даже избавиться от морщин, ведь во время поцелуя у человека задействованы порядка 30 лицевых мышц. А еще поцелуй способен укрепить иммунитет, снять стресс, усилить кровообращение, улучшить работу сердца и даже продлить жизнь на пять лет!

Родиной праздника считается Англия, где раньше других стран решили, что поцелуй как символ и проявление любви заслуживает своего собственного дня. Существует даже целая наука о поцелуях. Она называется филематология.

Во Всемирный день поцелуя во многих городах и странах проводятся мероприятия, посвященные поцелую. Это могут быть флешмобы целовальников, конкурсы на самый красивый или самый долгий поцелуй, где, кстати, есть и свои рекордсмены.

К примеру, известный факт, что самый продолжительный поцелуй выдержал более 58,5 часов. Рекорд установила пара из Таиланда в 2013 году. По правилам соревнования, целующиеся не могли прерваться ни на секунду, и даже ели и пили через трубочку, не отрывая губ друг от друга.

Американский фильм "Дон Жуан", снятый в 1926 году кинокомпанией "Warner Bros. Pictures", считается самым насыщенным поцелуями, потому что в нем насчитали более 190 поцелуев.

А самым длинным кинопоцелуем, который продолжался 185 секунд, было проявление чувств героев в картине "You’re in the Army Now" в 1940 году в исполнении Джейн Уаймен и Реджиса Туми.

Самым активным целовальником стал американец Альфред Вольфрам из Миннесоты, который в 1990 году за 8 часов умудрился поцеловать более восьми тысяч человек. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека в среднем через каждые 3,6 секунды.

Самый дорогой поцелуй – это проявление чувств голливудского красавца Джорджа Клуни, которое было продано в 2007 году на благотворительном аукционе в Каннах и оценено в 350 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца с тысячей поцелуев.

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