Сегодня Международный день учителя: история и значение праздника

Продолжаем поздравлять педагогов, на этот раз – с Международным днем учителя-2020

Сегодня, 5 октября, снова отмечается День учителя, но на этот раз – Международный. Так что учителя могут продолжить получать поздравления в свой профессиональный педагогический праздник, которые начались еще в пятницу, 2 октября.

Международный день учителя: праздник педагогов Фото: Depositphotos

В 2020 году так совпало, что оба праздника – и украинский, и международный – следуют один за другим. Дело в том, что День учителя Украины не имеет фиксированной даты, и ежегодно приходится на первое октябрьское воскресенье.

Международный день учителя был утвержден в 1994 году всемирной организацией по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Он имеет фиксированную дату и ежегодно отмечается 5 октября. В 2020 году – это понедельник.

Эта дата была установлена в честь принятия первого акта, который регулировал условия работы учителей и был подписан в Париже в 1966 году на Специальной межправительственной конференции.

Смотрите видео, какие можно сделать подарки для учителей:

Ранее мы рассказывали интересные идеи, что можно подарить учителю на праздник.

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