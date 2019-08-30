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Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

Черное новолуние 30 августа: как себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Черное новолуние
Черное новолуние
Фото: Pixabay

Сегодня, 30 августа, произойдет последнее летнее новолуние – Черная Луна 2019. Чем оно интересно и чем опасно, как нужно себя вести в этот день и что ни в коем случае нельзя делать в период новолуния, чтобы избежать неприятностей, читайте в нашей статье.

Смотрите видео о том, как на Землю надвигается солнечное затмение:

Итак, в пятницу, 30 августа, в 13 часов 38 минут по киевскому времени состоится новолуние, которое пройдет в период 29-го и 1-го лунного дня под знаком Девы. Оно получило название Черная луна, поскольку это второе по счету новолуние за месяц.

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Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. И если для астрономов это обычное явление, то для астрологов – это особенный период, ведь нужно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.

Черное новолуние способно серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел. А вот редкое второе новолуние за месяц (Черная Луна) обладает мистическими свойствами, а потому способна привести к сильному энергетическому всплеску. Этот период считается особо удачным для серьезных перемен и начинаний в нашей жизни.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.
  • В этот период хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче.
  • Благоприятно в новолуние заниматься самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы.
  • В новолуние наши желания чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.
  • Отслеживайте свое эмоциональное состояние, сторонитесь негативных и грубых людей, а также стрессовых событий.

Что нельзя делать в новолуние

  • В период новолуния долги будут только увеличиваться, а потому не стоит одалживать деньги.
  • Новолуние может вызвать и усилить всплеск отрицательных эмоций, поэтому старайтесь не провоцировать окружающих на ссоры и выяснение отношений.
  • Следите за своим рационом и не ешьте вредную, острую и жирную пищу.
  • Не спешите воплощать в жизнь важные решения, которые вы запланировали, лучше подождать фазу растущей луны.

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