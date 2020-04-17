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Со Страстной пятницей: эффектные картинки, пожелания и красивые стихи

Сегодня Страстная пятница: отправьте добрые стихи и картинки близким, поздравьте их с церковным праздником

Ольга Козачок
Сегодня, 11:08

Сегодня весь православный мир отмечает Страстную пятницу, которая в 2020 году наступила 17 апреля. Несмотря на то, что это праздник, события дня очень печальны: верующие вспоминают Страсти Христовы в последние дни Его земной жизни – мучительную казнь и распятие ради искупления грехов всего человечества.

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Как отметить Страстную пятницу? Задумайтесь о своей жизни, что вы делаете не так? Кого, возможно, обидели? Постарайтесь помолиться, раскаяться, подумать о добром, хорошем и светлом. А еще вспомните о своих близких и родных, сделайте для них что-то полезное, искренне пожелайте им здоровья и добра.

Сегодня.Lifestyle собрали для вас красивые картинки, открытки, пожелания и стихи со Страстной пятницей, которые вы можете отправить своим близким людям в праздник.

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Со Страстной пятницей: красивые картинки и стихи

***

В этот строгий праздничный день поздравляю со Страстной пятницей и хочу пожелать всепрощения, сдержанности, терпения, умеренности во всем, а также доброты, жизнерадостности и спокойствия!

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Добрые пожелания и картинки: Страстная пятница 2020

***

Страстная пятница настала,
Мы вспоминаем о Христе,
О чудесах, что совершил он,
И как распяли на Кресте.

Сегодня день для нас особый,
Постимся, молимся сейчас,
Нельзя грешить и унывать нам,
Наступит скоро светлый час.

Не за горами Воскресенье,
Мы Пасху очень сильно ждем,
Придет к нам свет, любовь и счастье,
Покой и радость обретем!

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Страстная пятница 2020: эффектные картинки и пожелания

***

Со Страстной пятницей! Желаю вам никогда не знать страданий, не судить других и не быть судимыми. Будьте добры с собой и с окружающими, пусть в вашей душе живет тепло, радость и лишь приятные эмоции!

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Со Страстной пятницей: пожелания близким своими словами

***

Пусть в Страстную пятницу все плохое уйдет от вас прочь, пусть душа отпустит сожаления, а сердце забудет про обиды. Желаю жить славно и праведно, желаю каждый день встречать с улыбкой, верой и надеждой, желаю наполнять этот мир щедростью и добротой.

Смотрите видео, как воспринимают украинцы возможные ограничения на Пасху:

Со Страстной пятницей: лучшие стихи и картинки

***

Сегодня Пятница Страстная,
Желаю мира и добра,
Пусть вера в душах вам оставит
Лишь след смирения и добра.

Желаю страсти и тревоги
Вам силой веры победить.
С надеждой и большой любовью
Желаю непременно жить.

Очистите от боли душу,
Откройте радости сердца,
Пускай надеждой и любовью
Всегда горят ваши глаза.

Страстная неделя
Страстная неделя
Фото: Pexels

Короткие стихи и яркие картинки со Страстной пятницей

***

Добра вам, воли, покаяния,
Надежды светлой и любви.
Пускай на добрые свершения
Господь скорей благословит!

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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