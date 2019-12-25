Солнечное затмение 26 декабря: лучшие ритуалы и обряды

Сейчас астрологи расценивают затмения як время для радикальных перемен в жизни

Солнечное затмение 26 декабря — главные ритуалы и обряды Фото: Pexels

26 декабря в 4:29 по Киеву состоится солнечное затмение. Оно откроет новый коридор затмений, в который войдут два затмения: декабрьское кольцевое солнечное затмение и лунное затмение 10 января 2020 года.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Энергии затмений дают человеку возможность исправить в жизни то, что не устраивает. Затмение – это одно из самых мощных астрологических явлений, потому что они часто возвещают наступление крупных перемен. Во время затмения человечество проходит энергетическое обновление.

Солнечные затмения случаются только в новолуние, а лунные – только в полнолуние. Именно в затмение день "чёрного" Солнца можно делать быстродействующие и мощные обряды и ритуалы.

Солнечное затмение 26 декабря: ритуалы и обряды

Сначала уберитесь в квартире, создайте праздничную атмосферу и радостное настроение. Зажгите свечи и включите приятную легкую музыку.

Солнечное затмение 26 декабря: ритуал для формирования будущего

На красивом листе бумаги напишите свои цели и желания. Напишите все, что хотите приобрести в жизни.

Подумайте, что нового вы хотите привлечь в свою жизнь, в каких отношениях видите себя, возможно, вы хотите раскрыть в себе какие-то качества.

Важно максимально четко сформировать намерения, тщательно следя за их чистотой и, чтобы в зону уничтожения не попало ничего лишнего. Можно заранее сделать медитацию на то, от чего бы Вы хотели избавиться именно во внешнем мире, так как это солнечное затмение, и написать об этом на бумаге, сформулировав максимально четко, конкретно и ясно. Желания могут касаться любых сфер жизни.

Можете изобразить свою мечту картиной. Нарисуйте, как будет выглядеть ваша жизнь, когда перемены реализуются, мечты воплотятся.

В мыслях поместите созданный вами образ в сферу. И отпустите ее, как воздушный шарик, во вселенную на реализацию.

Также важно перед и после ритуала принять душ или ванну, очищающие, снимающие напряжение. Очистительное омовение – вообще одна из наиболее подходящих форм ритуальных действий, уместных во время затмений.

Солнечное затмение 26 декабря: ритуал для избавления от вредных привычек

За час до затмения следует уединиться, медленно выпить стакан чистой воды, принять контрастный душ. Приготовить новое зеркало, затем зажечь свечу и подумать о том, от чего вы хотели бы избавиться.

Думайте о том, что это оно, ваше отражение, курит (пьёт, болеет, страдает от одиночества или назойливого поклонника). После чего представляйте, как отражение изменяется, превращается в чёрный шар. Оттолкните его в пустоту, подальше от себя. Пусть шар уменьшится до черной точки, удаляясь от вас все дальше, и исчезнет. Полежите спокойно ещё немного. Загасите свечу и выпейте второй стакан чистой воды.

Солнечное затмение 26 декабря: обряд на богатство

Приготовьте желтую или оранжевую свечу и купюру крупного номинала (чем крупнее, тем лучше). Ровно посередине свечи сделайте отметку, чтобы вы понимали, где находятся ее низ и верх. Зажгите свечу, рядом положите купюру. Представляя, каким именно способом вы разбогатеете, прочитайте трижды:

"Солнышко красное, солнышко ясное, надели эту купюру силушкой мощной, властью всенощной. Пусть идет по свету, по моему совету, по моему хотению, по моему велению. Привезет мне своих братьев и меньших и старших, ни разу в моих карманах не побывавших".

Солнечное затмение 26 декабря: правила ритуалов

Перед проведением ритуальных действий необходимо принести дар солнцу. Для этого подойдет любой желтый (оранжевый) предмет или продукт круглой формы. Например, можно использовать помидор, яблоко или апельсин.

О том, что вы проводили обряды, не стоит рассказывать посторонним. Лишь тем, кому доверяете на 100%, можно поведать о совершенном таинстве. Также не следует кого-либо привлекать к манипуляциям.

Если начало выполнения обряда точно совпадет с моментом наступления затмения, эффективность первого стократ повысится. Если вы намереваетесь выполнить несколько обрядов, они должны быть проведены строго в период затмения.

Любая пища перегружает организм, не позволяя солнечной энергии активно циркулировать. Поэтому перед проведением ритуальных действий не рекомендуется кушать тяжелую пищу. А вот легкий перекус не помешает, но не позже, чем за 40 минут до начала ритуалов.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в новолуние 26 декабря.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.