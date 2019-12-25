Солнечное затмение 26 декабря: лучшие ритуалы и обряды
Сейчас астрологи расценивают затмения як время для радикальных перемен в жизни
26 декабря в 4:29 по Киеву состоится солнечное затмение. Оно откроет новый коридор затмений, в который войдут два затмения: декабрьское кольцевое солнечное затмение и лунное затмение 10 января 2020 года.
Смотрите видео, как пережить магнитные бури:
Энергии затмений дают человеку возможность исправить в жизни то, что не устраивает. Затмение – это одно из самых мощных астрологических явлений, потому что они часто возвещают наступление крупных перемен. Во время затмения человечество проходит энергетическое обновление.
Солнечные затмения случаются только в новолуние, а лунные – только в полнолуние. Именно в затмение день "чёрного" Солнца можно делать быстродействующие и мощные обряды и ритуалы.
Сначала уберитесь в квартире, создайте праздничную атмосферу и радостное настроение. Зажгите свечи и включите приятную легкую музыку.
На красивом листе бумаги напишите свои цели и желания. Напишите все, что хотите приобрести в жизни.
Подумайте, что нового вы хотите привлечь в свою жизнь, в каких отношениях видите себя, возможно, вы хотите раскрыть в себе какие-то качества.
Важно максимально четко сформировать намерения, тщательно следя за их чистотой и, чтобы в зону уничтожения не попало ничего лишнего. Можно заранее сделать медитацию на то, от чего бы Вы хотели избавиться именно во внешнем мире, так как это солнечное затмение, и написать об этом на бумаге, сформулировав максимально четко, конкретно и ясно. Желания могут касаться любых сфер жизни.
Можете изобразить свою мечту картиной. Нарисуйте, как будет выглядеть ваша жизнь, когда перемены реализуются, мечты воплотятся.
В мыслях поместите созданный вами образ в сферу. И отпустите ее, как воздушный шарик, во вселенную на реализацию.
Также важно перед и после ритуала принять душ или ванну, очищающие, снимающие напряжение. Очистительное омовение – вообще одна из наиболее подходящих форм ритуальных действий, уместных во время затмений.
За час до затмения следует уединиться, медленно выпить стакан чистой воды, принять контрастный душ. Приготовить новое зеркало, затем зажечь свечу и подумать о том, от чего вы хотели бы избавиться.
Думайте о том, что это оно, ваше отражение, курит (пьёт, болеет, страдает от одиночества или назойливого поклонника). После чего представляйте, как отражение изменяется, превращается в чёрный шар. Оттолкните его в пустоту, подальше от себя. Пусть шар уменьшится до черной точки, удаляясь от вас все дальше, и исчезнет. Полежите спокойно ещё немного. Загасите свечу и выпейте второй стакан чистой воды.
Приготовьте желтую или оранжевую свечу и купюру крупного номинала (чем крупнее, тем лучше). Ровно посередине свечи сделайте отметку, чтобы вы понимали, где находятся ее низ и верх. Зажгите свечу, рядом положите купюру. Представляя, каким именно способом вы разбогатеете, прочитайте трижды:
"Солнышко красное, солнышко ясное, надели эту купюру силушкой мощной, властью всенощной. Пусть идет по свету, по моему совету, по моему хотению, по моему велению. Привезет мне своих братьев и меньших и старших, ни разу в моих карманах не побывавших".
- Перед проведением ритуальных действий необходимо принести дар солнцу. Для этого подойдет любой желтый (оранжевый) предмет или продукт круглой формы. Например, можно использовать помидор, яблоко или апельсин.
- О том, что вы проводили обряды, не стоит рассказывать посторонним. Лишь тем, кому доверяете на 100%, можно поведать о совершенном таинстве. Также не следует кого-либо привлекать к манипуляциям.
- Если начало выполнения обряда точно совпадет с моментом наступления затмения, эффективность первого стократ повысится. Если вы намереваетесь выполнить несколько обрядов, они должны быть проведены строго в период затмения.
- Любая пища перегружает организм, не позволяя солнечной энергии активно циркулировать. Поэтому перед проведением ритуальных действий не рекомендуется кушать тяжелую пищу. А вот легкий перекус не помешает, но не позже, чем за 40 минут до начала ритуалов.
Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в новолуние 26 декабря.
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