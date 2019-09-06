Сретение Владимирской иконы: дата, история и значение

8 сентября православные чествуют Владимирскую икону Божией Матери

Празднование Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay

Православная церковь празднует Сретение Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября, в воскресенье. Что это за день, какое значение и историю имеет Владимирская икона Богородицы, читайте в нашей статье.

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Владимирская икона Божией Матери – наиболее ранняя и одна из самых почитаемых чудотворных икон Богородицы. На ней изображена Богородица с Иисусом на руках, который нежно прижался к Матери щекой. Отличительной особенностью этого образа является то, что на иконе видна ступня маленького Иисуса.

Икона Божией Матери Владимирская Фото: Depositphotos

По преданию, икона была написана евангелистом Лукою на доске того самого стола, за которым сидело все Святое Семейство: Иисус Христос, Божья Матерь и праведный Иосиф Обручник. Когда Богородица посмотрела на этот образ, она сказала: "Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет".

В начале ХІІ века Владимирская икона Божией матери была подарена киевскому князю Мстиславу Владимировичу от Константинопольского Патриарха и пребывала в Вышгороде в женском монастыре. А позже была перевезена князем Юрием Долгоруким на север, во Владимир.

Празднование Владимирской иконы Пресвятой Богородицы происходит несколько раз в году: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Осеннее празднование совершается в память сретения Владимирской иконы во время перенесения ее из Владимира в Москву.

Издавна эта икона почиталась как заступница беременных женщин, семей, обители и помогала во многих житейских нуждах. Но главные чудеса Владимирской иконы Божией Матери связаны с великими государственными делами и победами над завоевателями. В 1480 году Богородица своей милостью избавила Москву от ордынского хана Ахмата, в 1521 году – от крымского хана Махмет-Гирея. В 1395 году усердная молитва Богородице перед Владимирской иконой спасла Русь от войск завоевателя хана Тамерлана.

В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, на месте встречи иконы, был возведен Сретенский монастырь. С 1999 года Владимирская икона находится в Третьяковской галерее, в храме-музее Святителя Николая.

Напомним, ранее мы писали об истории и значении Донской иконы Божьей Матери.

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