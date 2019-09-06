Сретение Владимирской иконы: дата, история и значение
8 сентября православные чествуют Владимирскую икону Божией Матери
Православная церковь празднует Сретение Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября, в воскресенье. Что это за день, какое значение и историю имеет Владимирская икона Богородицы, читайте в нашей статье.
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Владимирская икона Божией Матери – наиболее ранняя и одна из самых почитаемых чудотворных икон Богородицы. На ней изображена Богородица с Иисусом на руках, который нежно прижался к Матери щекой. Отличительной особенностью этого образа является то, что на иконе видна ступня маленького Иисуса.
По преданию, икона была написана евангелистом Лукою на доске того самого стола, за которым сидело все Святое Семейство: Иисус Христос, Божья Матерь и праведный Иосиф Обручник. Когда Богородица посмотрела на этот образ, она сказала: "Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет".
В начале ХІІ века Владимирская икона Божией матери была подарена киевскому князю Мстиславу Владимировичу от Константинопольского Патриарха и пребывала в Вышгороде в женском монастыре. А позже была перевезена князем Юрием Долгоруким на север, во Владимир.
Празднование Владимирской иконы Пресвятой Богородицы происходит несколько раз в году: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Осеннее празднование совершается в память сретения Владимирской иконы во время перенесения ее из Владимира в Москву.
Издавна эта икона почиталась как заступница беременных женщин, семей, обители и помогала во многих житейских нуждах. Но главные чудеса Владимирской иконы Божией Матери связаны с великими государственными делами и победами над завоевателями. В 1480 году Богородица своей милостью избавила Москву от ордынского хана Ахмата, в 1521 году – от крымского хана Махмет-Гирея. В 1395 году усердная молитва Богородице перед Владимирской иконой спасла Русь от войск завоевателя хана Тамерлана.
В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, на месте встречи иконы, был возведен Сретенский монастырь. С 1999 года Владимирская икона находится в Третьяковской галерее, в храме-музее Святителя Николая.
Напомним, ранее мы писали об истории и значении Донской иконы Божьей Матери.
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