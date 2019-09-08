Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления
Отправляйте красивые поздравительные открытки и картинки с праздником Сретения Владимирской иконы Божией Матери
Сегодня, 8 сентября, мы отмечаем церковный праздник – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Не забудьте отправить родным и друзьям поздравительные открытки и красивые картинки, а также теплые слова пожеланий в этот праздник.
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Сретение Владимирской иконы Божьей Матери – короткие смс
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Пусть Божья Матерь вас хранит,
И в этот праздник, и всегда!
Пусть на добро благословит
И не оставит никогда!
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – красивые пожелания
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Пусть Божьей благодатью дом,
Наполнит этот светлый праздник,
Сердца пусть греются добром,
Что нам всем дарит Божья Матерь!
Сретение Владимирской иконы Божьей Матери – радостные поздравления в стихах
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Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От бед и горя сохранит ваш дом,
Преодолеть преграды помогает
И будет вам помощницей во всем.
Душевные поздравления в прозе со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
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Пусть Владимирская икона Пресвятой Богородицы принесет в твой дом мир, защиту, достаток и огромное счастье! Я желаю тебе крепкого здоровья, гармонии, добра, светлых чувств и неиссякаемой любви! Пусть твоя жизнь будет наполнена положительными эмоциями и яркими моментами!
Добрые пожелания в праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
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Поздравляю со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы! В этот праздник почитаемой чудотворной иконы Богородицы хочется пожелать всем мира и спокойствия, взаимопонимания и душевного равновесия, гармонии и стойкости духа!
Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления в прозе и смс со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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