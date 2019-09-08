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Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления

Отправляйте красивые поздравительные открытки и картинки с праздником Сретения Владимирской иконы Божией Матери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Поздравительные картинки: Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Поздравительные картинки: Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Фото: Pixabay

Сегодня, 8 сентября, мы отмечаем церковный праздник – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Не забудьте отправить родным и друзьям поздравительные открытки и красивые картинки, а также теплые слова пожеланий в этот праздник.

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Икона Божией Матери Владимирская
Икона Божией Матери Владимирская
Фото: Depositphotos

Сретение Владимирской иконы Божьей Матери – короткие смс

***

Пусть Божья Матерь вас хранит,
И в этот праздник, и всегда!
Пусть на добро благословит
И не оставит никогда!

Лучшие открытки и картинки в день Сретения Владимирской иконы Божьей Матери
Лучшие открытки и картинки в день Сретения Владимирской иконы Божьей Матери
Фото: bonnycards

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – красивые пожелания

***

Пусть Божьей благодатью дом,
Наполнит этот светлый праздник,
Сердца пусть греются добром,
Что нам всем дарит Божья Матерь!

Поздравительные картинки в день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Поздравительные картинки в день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Фото: sunbouquet

Сретение Владимирской иконы Божьей Матери – радостные поздравления в стихах

***

Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От бед и горя сохранит ваш дом,
Преодолеть преграды помогает
И будет вам помощницей во всем.

Со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – картинки и поздравления
Со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Душевные поздравления в прозе со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

***

Пусть Владимирская икона Пресвятой Богородицы принесет в твой дом мир, защиту, достаток и огромное счастье! Я желаю тебе крепкого здоровья, гармонии, добра, светлых чувств и неиссякаемой любви! Пусть твоя жизнь будет наполнена положительными эмоциями и яркими моментами!

Поздравления и открытки со Сретением Владимирской иконы Божьей Матери 2019
Поздравления и открытки со Сретением Владимирской иконы Божьей Матери 2019
Фото: sunbouquet

Добрые пожелания в праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

***

Поздравляю со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы! В этот праздник почитаемой чудотворной иконы Богородицы хочется пожелать всем мира и спокойствия, взаимопонимания и душевного равновесия, гармонии и стойкости духа!

Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления в прозе и смс со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

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