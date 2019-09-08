Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления

Отправляйте красивые поздравительные открытки и картинки с праздником Сретения Владимирской иконы Божией Матери

Поздравительные картинки: Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay

Сегодня, 8 сентября, мы отмечаем церковный праздник – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Не забудьте отправить родным и друзьям поздравительные открытки и красивые картинки, а также теплые слова пожеланий в этот праздник.

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Икона Божией Матери Владимирская Фото: Depositphotos

Сретение Владимирской иконы Божьей Матери – короткие смс

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Пусть Божья Матерь вас хранит,

И в этот праздник, и всегда!

Пусть на добро благословит

И не оставит никогда!



Лучшие открытки и картинки в день Сретения Владимирской иконы Божьей Матери Фото: bonnycards

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – красивые пожелания

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Пусть Божьей благодатью дом,

Наполнит этот светлый праздник,

Сердца пусть греются добром,

Что нам всем дарит Божья Матерь!

Поздравительные картинки в день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Фото: sunbouquet

Сретение Владимирской иконы Божьей Матери – радостные поздравления в стихах

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Пусть Божья Матерь вас оберегает,

От бед и горя сохранит ваш дом,

Преодолеть преграды помогает

И будет вам помощницей во всем.

Со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – картинки и поздравления Фото: Pixabay

Душевные поздравления в прозе со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

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Пусть Владимирская икона Пресвятой Богородицы принесет в твой дом мир, защиту, достаток и огромное счастье! Я желаю тебе крепкого здоровья, гармонии, добра, светлых чувств и неиссякаемой любви! Пусть твоя жизнь будет наполнена положительными эмоциями и яркими моментами!

Поздравления и открытки со Сретением Владимирской иконы Божьей Матери 2019 Фото: sunbouquet

Добрые пожелания в праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

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Поздравляю со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы! В этот праздник почитаемой чудотворной иконы Богородицы хочется пожелать всем мира и спокойствия, взаимопонимания и душевного равновесия, гармонии и стойкости духа!

Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления в прозе и смс со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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