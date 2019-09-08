Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в прозе и смс
В праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отправляйте добрые поздравления в стихах и прозе родным и друзьям
Сегодня, 8 сентября, православные празднуют Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это старейшая икона, которая была написана еще при земной жизни Божией Матери и Иисуса Христа. Образ почитается верующими как чудотворный, Богородице молятся об исцелении, укреплении веры, защите от врагов и мире.
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Мы предлагаем вам красивые, душевные и добрые поздравления со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 2019 в стихах, смс и прозе.
Добрые пожелания в праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
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Пусть праздничный день свет и радость сулит,
А Матерь Господня тебя наградит
За веру, любовь и упорство,
За радость, добро, благородство!
Душевные поздравления в прозе со Сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
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В праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери я от души желаю всей вашей семье мира и благополучия, здоровья и гармонии, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и умиротворенности. Пусть Владимирская икона всегда защищает от жизненных бедствий и недругов, пусть Пресвятая Богородица никогда не даст поникнуть душой.
Сретение Владимирской иконы Божьей Матери – короткие смс
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Пусть проникает силой вечности
В вас Божья милость, благодать.
Пусть будет больше человечности,
Добро другим стремитесь даровать!
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – красивые стихи
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Великая икона Божьей Матери
Нас защит от горестей и от бед,
Я с днем святым сердечно поздравляю,
Желаю жизни доброй без проблем.
Желаю я душе спокойствия и лада,
Гармонии, здоровья всей семье,
Благословен будь тот, кто верит свято
В могущество Господне на земле!
Сретение Владимирской иконы Божьей Матери – радостные поздравления в прозе
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Поздравляю со Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей мы жили в мире и добре. Чтобы святость была и в помыслах и в действиях. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!
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