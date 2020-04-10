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Страстная пятница 2020: дата и история дня

Когда Страстная пятница в 2020 году, и какова история самого скорбного дня в православном календаре

Ольга Козачок
Сегодня, 16:51

Близится Страстная пятница – самый печальный и тяжелый день у христиан, посвященный воспоминанию о последних днях земной жизни Господа Иисуса Христа, его распятии и казни. Когда наступит Страстная пятница в 2020 году, какова история этого дня, узнайте в нашей статье.

Страстная пятница
Страстная пятница
Фото: Pexels

Страстная пятница: дата в 2020 году

На Страстной седмице, которая в 2020 году продлится с 13 до 18 апреля и завершит Великий пост, самый скорбный день – это Страстная пятница.

Великая Страстная пятница непосредственно зависит от Пасхи. А потому она не имеет фиксированной даты и ежегодно выпадает на разные дни.

Поскольку Пасха 2020 отмечается 19 апреля, то Страстная пятница в нынешнем году наступит на три дня раньше – 17 апреля.

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История Страстной пятницы

Эта пятница названа в честь воспоминаний о Страстях Христовых, т.е. тех страданиях, которые Иисусу Христу довелось пережить в последние дни земной жизни, будучи еще человеком до своего Божественного воплощения.

Именно в Страстную пятницу, более двух тысяч лет назад, Иисус был передан суду после предательства одним из своих учеников по имени Иуда Искариот. За учения и проповеди перед народом Иисуса схватили и осудили, а затем предали позорной казни через распятие на кресте. Так в те времена обычно казнили воров и разбойников.

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В этот же день состоялась и сама казнь Христа на горе Голгофе. После Его мучительной крестной смерти тело сняли с креста его ученики и похоронили в пещере, откуда на третий день Иисус чудесным образом исчез и вернулся уже после своего Воскресения.

Таким образом, Страстная пятница – это день, когда свершилась казнь Сына Божия, который согласно предсказаниям Ветхого Завета, пришел на землю, чтобы победить смерть и пожертвовать своей жизнью ради людей, искупив их грехи.

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Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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