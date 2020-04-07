Суперлуние 8 апреля: как себя вести во время пасхального полнолуния
Узнайте об особенностях полнолуния 8 апреля: что можно, а что категорически нельзя делать во время Розового суперлуния
Завтра ранним утром, 8 апреля в 5 часов 36 минут, украинцы станут свидетелями уникального явления – весеннего суперлуния. Розовая Луна или Пасхальное полнолуние – так еще называется апрельский переход спутника Земли в свою очередную фазу. Как правильно себя вести во время полнолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, узнайте в нашей статье.
Апрельское полнолуние пройдет под знаком Весы, который имеет достаточно сильное влияние людей и настраивает на умиротворение, гармонию и взаимопонимание. По лунному календарю это будет переход с 15 на 16 лунные сутки.
Во время полнолуния 8 апреля снижается вероятность конфликтов. Люди будут легче идти на компромиссы и находить общий язык между собой. В этот период оптимально искать пути примирения с теми, с кем ранее возникали конфликты. Это будет сделать проще, чем в другие дни, потому что люди легче прощают друг друга.
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Под влиянием Весов люди придают значение социальным законам, правилам приличия, нормам этикета. Полезно в это время прислушиваться к чужим советам – они будут идти от всей души из желания помочь.
Не стесняйтесь сами делиться советами и полезной информацией с окружающими, особенно если они попросят об этом. Вам будут за это благодарны.
Также в период полнолуния отлично пройдут переговоры, требующие проявления дипломатических качеств – вы будете на высоте.
Используйте полнолуние 8 апреля для примирения с членами семьи, любимыми и дорогими для вас людьми, если вы находились в ссоре.
- Из-за того, что Пасхальная Луна дает повод к нерешительности и сомнениям, не стоит в этот период принимать важные решения.
- Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.
- Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.
- Сомнения и неуверенность может породить споры, поэтому совместные решения не будут объективными. Отсюда вывод – отложите их на пару дней.
- Откажитесь от дальних поездок, командировок – дорога в этот период не будет удачной.
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