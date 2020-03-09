Суперлуние 9 марта: что категорически запрещено делать

Лучше не спешить делать необдуманный шаг вперед в Суперлуние

9 марта в 19:49 в украинцев будет возможность увидеть уникальное астрономическое явление – Суперлуние.

В этот понедельник спутник Земли будет особенно ярким, и большим – эту особенность сможет заметить каждый невооружённым глазом.

Однако специалисты советуют держать свои эмоции под контролем и внимательно следить за развитием определенной ситуации. Лучше не спешить делать необдуманный шаг вперед.

В ближайшие несколько дней не рекомендуют принимать важные решения (особенно на эмоциях), быть сдержаннее, не разжигать ссоры и спокойно относиться к мелким неприятностям. Конфликты в эти дни могут приобрести затяжной характер.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Также не советуют начинать новые дела и заводить знакомства. Стоит воздержаться от незапланированных трат и отложить поездки к дальним родственникам. Нельзя обижать братьев наших меньших. Для привлечения удачи советуют перебрать свой гардероб и избавится от вещей, которые не используются уже долгое время. А также вынести из дома хлам. Не стоит откладывать вопросы, связанные со здоровьем.

Суперлуние 9 марта: что ни в коем случае не нужно делать

В Суперлуние очень важно не вступать в конфликты и не подаваться провокациям. Откажитесь от злобы и негатива; Лучше воздержаться от встречи с людьми, которые вызывают у вас неприязнь или негативные эмоции; С начальством о повышении зарплаты лучше поговорить в другой день; Не начинайте ремонт и не занимайтесь уборкой; Воздержитесь от серьезных покупок и больших растрат, не давайте деньги в долг, если хотите защитить свои сбережения в период полнолуния.

Напомним, что ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в Суперлуние.

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