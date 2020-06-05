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Троица: значение, традиции и приметы праздника

Сегодня, 20:20

Узнайте, почему так важен праздник Троицы и на какие традиции и приметы стоит обратить внимание 7 июня

Близится Святая Троица, которая также называется Пятидесятница – это нарядный летний церковный праздник. Троица 2020 в Украине будет отмечаться 7 июня. На Троицу сохранилось множество красивых традиций, дошедших до нас еще с языческих времен. К примеру, в народе было принято встречать Троицу в убранстве зелени и цветов. Также есть много интересных примет, на которые стоит обратить внимание, чтобы привлечь удачу в свою жизнь.

Традиции и приметы на Троицу
Традиции и приметы на Троицу
Фото: pexels

Значение праздника Троицы

Троица – великий православный двунадесятый праздников, посвященный Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом.

Церковные праздники Пасха и Троица тесно связаны между собой, поскольку Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. Именно поэтому она еще называется Пятидесятницей.

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Дата Троицы считается днем рождения Святой церкви на земле. Именно в этот день произошло событие, предсказанное Иисусом Христом задолго до Своей земной кончины, и именно оно стало основой христианского вероучения. Сошествием Святого Духа утверждается в мире христианская вера и начинает свое бытие Церковь Христова.

В день Троицы на учеников Христа сошел Святой Дух. Он возник в виде благословенных языков пламени, которое не обжигало тела. Этот огонь дал возможность апостолам познать разные языки и нести слово Христово по всей Земле, ко всем людям во имя спасения всего человечества.

Народные и церковные традиции праздника Троицы

  • В храмах на Троицу проводится одна из самых красивых служб, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.
  • По традиции, прихожане издавна украшали в праздник Троицы церкви и дома зеленью, цветами и травами, святили букеты из аира, любистка, ветвей березы, мяты, полыни, чтобы эти растения защитили их от злых сил, дали здоровье и удачу.
  • Свататься в день Троицы – хорошая примета, сулящая крепкую семью, любовь и благополучие.
  • На Троицу было принято подавать на стол праздничные блюда, а также хлеб и пироги. Если кусочек такого хлеба припрятать с Троицы до свадьбы, то жизнь у молодых сложится благополучно.
  • Также у молодежи на Троицу были популярны гадания на суженого и на свою судьбу.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Что нельзя делать на Троицу, согласно народным приметам:

  • В этот день, как и в другие значимые церковные праздники, нельзя заниматься серьезной и грязной домашней работой.
  • Земля в день Троицы считалась именинницей, а потому главные запреты дня касались земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.
  • В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят нимфы и русалки. Их нельзя было прогневить, чтобы они не навредили людям.
  • На Троицу нельзя поодиночке ходить в лес или в поле, чтобы мавки не защекотали до смерти.
  • А еще на Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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