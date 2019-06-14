Троицкая суббота 2019: что ни в коем случае нельзя делать

15 июня православные украинцы празднуют Троицкую родительскую субботу

15 июня в 2019 году украинцы отмечают Троицкую субботу. Это день, когда нужно вспоминать усопших и молиться о спасении их душ. К слову, Троицу 2019 будем праздновать 16 июня, в воскресенье. "Сегодня" пишут, как правильно провести Троицкую родительскую субботу, а также о главных приметах, обычаях, традициях и запретах праздника 15 июня.

Троицкая суббота 2019: что нельзя делать

Несмотря на то, что это день почитания памяти, нельзя грустить и оплакивать усопших, вспоминайте о них с радостью и не забывайте, что на следующий день большой светлый праздник – Троица 2019.

Троицу 2019 отмечаем 16 июня Фото: Pixabay

В родительскую субботу запрещено устраивать шумные праздники и веселиться, также не стоит употреблять спиртные напитки.

В Троицкую родительскую субботу не запрещено работать, наоборот, после службы и посещения кладбища нужно навести в доме порядок и подготовиться к наступающему празднику, украсить дом травами и цветами. Однако в этот день нельзя было шить и прясть. Кроме того, действовали все запреты, связанные с водой: стирка и полоскание белья, мытье и купание в открытых водоемах.

15 июня можно сделать поминальный обед или просто раздать поминальные подношения в церкви или близким друзьям и родственникам. Есть или оставлять еду, или спиртные напитки на кладбище нельзя.

Приметы на Троицкую субботу 2019

В Троицкую субботу сейте ячмень и коноплю – будет добрый урожай.

Дождь – к урожаю грибов и ягод, и все лето заморозков не будет.

С Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый – в доме убирают.

Напомним, ранее мы писали о выходных на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы.

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