Украинские посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых

Веселые песни посевалки для детей и взрослых на Старый Новый год 14 января

Посевалки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

14 декабря в Украине наступит Старый Новый год. А вместе с ним – время веселого народного гуляния, песен, посеваний, пожеланий благополучия, добра и здоровья на весь год.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

В этот день с самого раннего утра по традиции посевать ходят мужчины. Дело в том, что согласно народным приметам, в первый день Старого Нового года первым в дом должен войти мужчина. В этом случае весь год будет благополучным и счастливым. А вот женщина может принести неприятности и беды. Так что суеверным девушкам в это время желательно посидеть дома, не разгуливая по гостям.

Мальчики и молодые парни набирают полные рукавицы зерна и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных, родственников, соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Мы подготовили для вас веселые и прикольные песни-посевалки на украинском языке для взрослых и детей.

Посевалки на украинском языке на Старый Новый год

Красивые посевалки 2020

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця

І всяка пашниця,

Знизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоби на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

3 Новим роком вас вітаю!

Посевалки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Новогодние посевалки на счастье

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

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Короткие посевалки на Старый Новый год

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Всяка пашниця.

На столі хлібами,

В печі пирогами!

Красивые посевалки по-украински для взрослых

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

Посевалки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Старый Новый год: посевалки на удачу

***

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

Стихи посевалки для мальчиков

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб була вам з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

Прикольные посевалки для детей

***

Щедрик-щедрик, щедринець!

Ось який я молодець –

Прийшов посипати,

Забув зерна взяти...

Та маю в кишені

Гороху з півжмені.

Сію, вію жито

Узимі на літо.

Посевалки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Добрые посевалки для взрослых 2020

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була щасливою дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло ясне сонце!

Сієм вам по всій вашій оселі,

Щоб завжди були ви в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

Новогодние посевалки смешные и радостные

***

Я несу щедрівочку у будиночки,

Сію-вію житечко із торбиночки.

Сію-вію зернята-зоренята,

Хай добром проміниться кожна хата!

Як моя торбиночка порожніє,

То навколо радістю світ повніє.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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