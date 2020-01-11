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Украинские посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых

Веселые песни посевалки для детей и взрослых на Старый Новый год 14 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33
Посевалки на Старый Новый год
Посевалки на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

14 декабря в Украине наступит Старый Новый год. А вместе с ним – время веселого народного гуляния, песен, посеваний, пожеланий благополучия, добра и здоровья на весь год.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

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В этот день с самого раннего утра по традиции посевать ходят мужчины. Дело в том, что согласно народным приметам, в первый день Старого Нового года первым в дом должен войти мужчина. В этом случае весь год будет благополучным и счастливым. А вот женщина может принести неприятности и беды. Так что суеверным девушкам в это время желательно посидеть дома, не разгуливая по гостям.

Мальчики и молодые парни набирают полные рукавицы зерна и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных, родственников, соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Мы подготовили для вас веселые и прикольные песни-посевалки на украинском языке для взрослых и детей.

Посевалки на украинском языке на Старый Новый год

Красивые посевалки 2020

***

Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця
І всяка пашниця,
Знизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоби на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
Сію, сію, посіваю,
3 Новим роком вас вітаю!

Посевалки на Старый Новый год
Посевалки на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Новогодние посевалки на счастье

***

Сію, сію, посіваю,
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб щасливо вам жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені не міліло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!

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Короткие посевалки на Старый Новый год

***

Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Всяка пашниця.
На столі хлібами,
В печі пирогами!

Красивые посевалки по-украински для взрослых

***

Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм,засіваєм,
з Новим Роком вас вітаєм!

Посевалки на Старый Новый год
Посевалки на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Старый Новый год: посевалки на удачу

***

Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!

Стихи посевалки для мальчиков

***

Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб була вам з них потіха,
А нам грошей хоч з півміха!

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Прикольные посевалки для детей

***

Щедрик-щедрик, щедринець!
Ось який я молодець –
Прийшов посипати,
Забув зерна взяти...
Та маю в кишені
Гороху з півжмені.
Сію, вію жито
Узимі на літо.

Посевалки на Старый Новый год
Посевалки на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Добрые посевалки для взрослых 2020

***

Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була щасливою дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло ясне сонце!
Сієм вам по всій вашій оселі,
Щоб завжди були ви в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!

Новогодние посевалки смешные и радостные

***

Я несу щедрівочку у будиночки,
Сію-вію житечко із торбиночки.
Сію-вію зернята-зоренята,
Хай добром проміниться кожна хата!
Як моя торбиночка порожніє,
То навколо радістю світ повніє.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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