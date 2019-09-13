Уникальная Урожайная Луна в пятницу 13: что категорически нельзя делать

Полнолуние в сентябре — это время привести нашу жизнь в баланс

Урожайна Луна в пятницу 13 - запреты дня Фото: pexels.com

В этом году 13 сентября приходится на пятницу, а пятница, 13-е, как известно, укутанная атмосферой мистики и страха. Но в этом году пятница, 13 будет особенной, ведь в ночь на 14 сентября на небе взойдет Урожайная Луна. Так называют редкое астрономическое явление перед осенним равноденствием. Урожайная Луна — редкое астрономическое явление, которое в следующий раз мы сможем увидеть лишь спустя 30 лет.

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Обычно такая Луна появляется за полчаса до привычной нам Луны. В этот день лунный свет падает под особо маленьким углом с востока. Это значит, что время между закатом и появлением Луны на небе укорачивается. Урожайная Луна также ярче обычного полнолуния, поскольку она восходит близко к Солнцу. Пик Урожайной Луны прийдется на утро 14 сентября – 07:04.

Урожайная луна получила свое название благодаря крестьянам и фермерам. Также полнолуние в сентябре именуют Луной виноградной лозы и Луной ячменя.

Урожайная Луна в пятницу 13: что нужно делать

В полнолуние мы подводим итоги, оцениваем результаты своих трудов. Приводим мысли в порядок, чтобы здраво и перспективно распределить силы в следующем лунном цикле. Расслабьтесь, можете закрыть глаза, задайте себе вопрос: "К какому результату я пришла на данный момент? Каковы мои плоды и итоги к этому полнолунию?"

Полнолуние сентября — это время привести нашу жизнь в баланс, перейти на более медленный ритм, после летних приключений. Это время благодарения и наслаждения изобилием в наших жизнях.

Помните о том, что Урожайная Луна — это окончание наших планов перед зимой, завершение проектов, разрешения некоторых проблем.

Урожайная Луна в пятницу 13 – что нельзя делать Фото: Pexels

Поэтому энергия сентября особая. Это энергия зрелого отношения к жизни. Понимания себя и жизни.

Также полнолуние в сентябре, – это Луна в Рыбах: лучшее время для развития интуиции, работы со снами, развития ясновидения, телепатии, творчества.

Полнолуние — это чудесное время для переосмысления текущего состояния вашей жизни, благоприятно для духовных практик.

Урожайная луна — это время готовится к зиме. Обратите внимание на дом и домочадцев. Украсьте дом в коричневые, зеленые тона и оттенки земли. Растения, которые соответствуют этому периоду — пшеница, семена льна, корень валерианы, гамамелис.

Урожайная Луна в пятницу 13: что нельзя делать

В это время не стоит принимать серьезных решений. По возможности, избегайте ссор, сейчас неосторожные слова и критика ранят больше обычного. В этот день категорические не рекомендуется:

отправляться в путешествие;

ложиться в больницу или проводить операцию;

высаживать растения;

устраиваться на работу;

веселиться, распивать алкогольные напитки;

заключать сделки и совершать крупные покупки;

делать другие важные дела.

Напомним, что ранее мы писали о приметах и ритуалах мистического дня пятницы 13.

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