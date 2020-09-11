Усекновение главы Иоанна Предтечи: история, традиции, запреты, обряды, молитвы и поздравления

Узнайте о главных традициях, запретах, ритуалах Дня Усекновения главы Иоанна Предтечи и отправляйте душевные поздравления с праздником

Сегодня, 11 сентября, православная церковь отмечает великий праздник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот значимый день вспоминается казнь пророка, предсказавшего появление Сына Божия и впоследствии крестившего Иисуса Христа в священной реке Иордан. Также в народе сохранились давние традиции и запреты праздника, которые ни в коем случае нельзя нарушать, чтобы избежать неприятностей.

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи: эксклюзивные открытки и картинки Фото: Pexels

История праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча почитается церковью как ближайший предшественник Иисуса Христа. Именно он предсказал пришествие Мессии.

Родился Иоанн в семье священника Захарии и праведницы Елисаветы, дальней родственницы будущей Богоматери. По Писанию, он появился на свет на полгода раньше Иисуса.

Долгое время он жил в пустыне, вел аскетический образ жизни, проповедовал и проводил священные омовения водой (крещение) иудеев.

Когда к нему пришел Христос, то ритуал крещения в водах реки Иордан сопровождался многими чудесами, подтвердившими людям избранность Иисуса: с небес слетел голубь и прозвучал голос, назвавший Иисуса возлюбленным сыном и благословивший его.

Иоанн Предтеча беспощадно осуждал людские грехи и призывал покаяться и освободиться от них. Однажды под обличения пророка попал царь Ирод Антипа за то, что оставил свою законную жену и стал сожительствовать с Иродиадой – женой собственного брата.

Это было явное нарушение заповеди Господа о прелюбодеянии. За это Ирод разозлился и заключил Иоанна Предтечу в темницу. Однако он не осмелился сразу казнить пророка, боясь народного гнева.

Обличительная речь Иоанна разгневала жену Ирода. Публично униженная женщина желала мести, которую и совершила при помощи своей дочери Саломеи.

В день рождения Ирода Саломея станцевала для царя эффектный и яркий танец, который так ему понравился, что Ирод в награду пообещал исполнить любое желание девушки. По совету своей матери Саломея велела, чтобы ей на блюде подали отрубленную голову Иоанна Предтечи. Слово царя было исполнено, и пророка казнили.

Голову Саломея передала Иродиаде, а тело слуги отдали ученикам Крестителя, которые затем погребли его в Севастии, поблизости от гробницы пророка Елисея.

Точной информации, где находится голова святого, нет, поскольку несколько церквей претендуют на то, что именно у них хранятся чудотворные мощи Иоанна Предтечи.

Усекновение главы Иоанна Предтечи-2020: традиции и запреты праздника

В память о страшной казни отмечается день Усекновения главы Иоанна Предтечи. В народной традиции день Усекновения обрел множество обычаев, запретов и суеверий.

У православных это день строгого поста. Помимо мясных, молочных продуктов и яиц, в этот день также запрещено употреблять рыбу и вино.

11 сентября нельзя работать с острыми предметами: резать, колоть, пилить и т. д.

Под запретом круглые овощи и фрукты: капуста, арбуз, помидоры, лук, яблоки и другие плоды, поскольку они схожи по форме с головой.

Считалось, если срубить кочан капусты, то на нем появится кровь.

В день Иоанна Крестителя ни в коем случае нельзя резать хлеб – по той же причине. Его можно только ломать или кусать.

Нельзя есть продукты с красной окраской: свеклу, помидоры, арбуз, вино. Считается, что они имеют кровавый цвет.

По этой же причине в день Усекновения главы Иоанна Предтечи не варят борщ – многие овощи имеют круглую форму, к тому же он красного цвета.

11 сентября нельзя подавать еду на блюде, как это было сделано с головой святого пророка Иоанна.

В этот день не проводят свадьбы и прочие знаковые события, а церковь не совершает обряды венчания и крестин.

Нельзя петь, танцевать, развлекаться. Считается, что подобным совершается смертный грех.

В этот церковный праздник вспоминают учение Иоанна Предтечи, стараются никого не обижать, не клеветать, честно выполнять свое дело.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы дня

В народе этот день также называли Иван Постный. Это был переломный период в крестьянских заботах. Заканчивались полевые работы, а им на смену приходила пора солений и заготовок на зиму. По этому дню судили о погоде на осень и зиму:

Иван Постный пришел – лето красное увел;

с Ивана начинается бабье лето;

если на Ивана Постного журавли летят на юг – снег будет ранним;

если скворцы долго не улетают – будет сухая осень;

много грачей в небе – значит, будет хорошая погода;

лебеди летят к снегу, а гуси – к дождю;

после Ивана Постного собирай коренья рослые.

Молитва Иоанну Крестителю

Иоанн Креститель: икона Фото: wikipedia.org

Святому великому пророку молятся и просят о помощи о наставлении на путь истинный, об успехах в работе, о счастливой семье, а также об исцелении при болезнях головы.

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Усекновение главы Иоанна Предтечи-2020: открытки, поздравления и стихи

С Днем Усекновения главы Иоанна Предтечи: пожелания в стихах

***

Нет предела у порока,

Помните об этом люди!

Отсекли главу Пророка,

Вынесли, глумясь, на блюде.

От себя порок гоните,

Верой душу укрепляйте,

В Иоаннов день скорбите

И в молитвах поминайте!

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: яркие открытки и пожелания

С праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи: поздравления в прозе

***

В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, веры и взаимопонимания, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: эффектные картинки и стихи

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: философские стихи

***

Водой он Иисуса окрестил

И знал, что это Сын от Бога,

В пустыне, как отшельник, долго жил,

Но кончилась в тюрьме его дорога.



В угоду женщине скатилась голова,

Его убила зависти короста,

Над ним рыдала неба синева,

Иван Предтеча был святой апостол.



Так будем тоже, как Иван, верны

И преданны для Божьего служенья,

Добры душой, а верою сильны

В печальный день его поминовенья.

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: эксклюзивные открытки и поздравления

Лучшие пожелания своими словами в День Усекновения главы Иоанна Крестителя

***

Пусть милосердием наполнятся сердца, чтобы свечи в церквях только за здравие ставили, чтобы зло искоренилось, а люди с душою всегда относились друг к другу. И пусть упокоение найдет каждый, кто верит и кто молится! С Усекновением главы Иоанна Предтечи!

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: поздравления с открытками

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться