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Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

"Сегодня" подготовили самые интересные поздравления с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
28 августа отмечаем Успение Пресвятой Богородицы 2019
28 августа отмечаем Успение Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Depositphotos

28 августа, в среду, православные и грекокатолики отмечают Успение Пресвятой Богородицы 2019. В этот день заканчивается строгий двухнедельный пост, который начался на Медовый Спас. "Сегодня" собрали самые короткие и красивые поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы 2019 в прозе, картинках и открытках.

Успение Пресвятой Богородицы 2019 – поздравления

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за всё хорошее и доброе, посланное тебе.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

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***
Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой – жизнь, искренней – улыбка, радостной – надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

***
Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

С праздником Успения Пресвятой Богородицы! 

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

***
Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

***
Пускай святая Дева Мария пошлет тебе сегодня лучики добра и удачи! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь, гармония и счастье! Пусть мир и достаток наполняют твой дом! Пусть все твои самые сокровенные благие желания исполнятся с Божьей помощью!

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

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Источник: Сегодня
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