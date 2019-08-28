Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать и как привлечь удачу

"Сегодня" рассказывают о главных правилах и запретах 28 августа

Сегодня отмечаем Успение Пресвятой Богородицы Фото: Depositphotos

Успение Пресвятой Богородицы 2019 православные христиане отмечают сегодня, 28 августа. В этот день апостолы собрались вместе, чтобы почтить память и устроить погребение Марии Богородицы. В народе 28 августа имеет еще и другое название – Первая Пречистая. Не забудьте поздравить с Успением Пресвятой Богородицы всех дорогих и близких вам людей.

"Сегодня" пишут о главных приметах, запретах, обрядах, которые соблюдали наши предки 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

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Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

Нельзя заниматься никакой домашней работой: уборкой, приготовлением пищи, глажкой, стиркой и так далее. Все это следует сделать заранее.

Считается в народе, что на Успение Пресвятой Богородицы нельзя ходить босиком по росе. Она символизирует слезы Богородицы. Если намочить ноги росой в этот день, то ждут беды и неудачи.

На Успение не принято обувать неудобную или старую обувь.

В этот праздник нельзя ссориться и сквернословить.

Не принято разводить огонь.

Некоторые следуют народным традициям и не стригут волосы.

На Успение нельзя ссориться, ругаться, сквернословить – иначе в доме весь год будут ссоры и склоки.

Также считается плохой приметой резать что-то ножом, поэтому хозяйки старались наготовить угощение на Успение накануне, а такие продукты, как хлеб, в этот день лучше ломать руками.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019 Фото: Bipbap

Успение Пресвятой Богородицы: как привлечь удачу

В этот праздник верующие должны сходить в церковь и помолиться, поставить свечу за родных и близких. В этот праздник нужно проявлять щедрость, и тогда в течение года вы не будете знать нужды.

В народе в день Успения было принято делать заготовки на зиму – консервацию, разносолы. Пора богатого урожая заканчивается, и нужно успеть подготовить припасы.

Считается хорошей приметой свататься на Успение – тогда брак будет крепким и счастливым.

На Успение принято молиться за детей, так как Богородица очень чутко прислушивается к таким молитвам в этот день.

Богородице молятся в этот день об удачном замужестве для дочерей.

На Успение принято поставить свечу в память об усопших родных и близких.

Приметы в праздник Успения Пресвятой Богородицы

На Успения встречают осень.

С Успения солнце спать ложится.

Если на Успение тепло, бабье лето в сентябре будет холодным.

По поверьям, с 28 августа перестают квакать лягушки, и если они все еще подают голос, то тепло еще немного постоит.

Если на Успение пройдет гроза, то осень будет с дождями и наступит рано

По поверьям, в этот день нужно посмотреть на воду в водоеме, и если она спокойна, зимой не будет сильных вьюг и метелей.

Паутина на деревьях – признак морозной зимы с малым количеством снега.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019 Фото: Bipbap

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019 Фото: Bipbap

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019 Фото: Bipbap

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