Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать и как привлечь удачу
"Сегодня" рассказывают о главных правилах и запретах 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019 православные христиане отмечают сегодня, 28 августа. В этот день апостолы собрались вместе, чтобы почтить память и устроить погребение Марии Богородицы. В народе 28 августа имеет еще и другое название – Первая Пречистая. Не забудьте поздравить с Успением Пресвятой Богородицы всех дорогих и близких вам людей.
"Сегодня" пишут о главных приметах, запретах, обрядах, которые соблюдали наши предки 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
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- Нельзя заниматься никакой домашней работой: уборкой, приготовлением пищи, глажкой, стиркой и так далее. Все это следует сделать заранее.
- Считается в народе, что на Успение Пресвятой Богородицы нельзя ходить босиком по росе. Она символизирует слезы Богородицы. Если намочить ноги росой в этот день, то ждут беды и неудачи.
- На Успение не принято обувать неудобную или старую обувь.
- В этот праздник нельзя ссориться и сквернословить.
- Не принято разводить огонь.
- Некоторые следуют народным традициям и не стригут волосы.
- На Успение нельзя ссориться, ругаться, сквернословить – иначе в доме весь год будут ссоры и склоки.
- Также считается плохой приметой резать что-то ножом, поэтому хозяйки старались наготовить угощение на Успение накануне, а такие продукты, как хлеб, в этот день лучше ломать руками.
- В этот праздник верующие должны сходить в церковь и помолиться, поставить свечу за родных и близких. В этот праздник нужно проявлять щедрость, и тогда в течение года вы не будете знать нужды.
- В народе в день Успения было принято делать заготовки на зиму – консервацию, разносолы. Пора богатого урожая заканчивается, и нужно успеть подготовить припасы.
- Считается хорошей приметой свататься на Успение – тогда брак будет крепким и счастливым.
- На Успение принято молиться за детей, так как Богородица очень чутко прислушивается к таким молитвам в этот день.
- Богородице молятся в этот день об удачном замужестве для дочерей.
- На Успение принято поставить свечу в память об усопших родных и близких.
- На Успения встречают осень.
- С Успения солнце спать ложится.
- Если на Успение тепло, бабье лето в сентябре будет холодным.
- По поверьям, с 28 августа перестают квакать лягушки, и если они все еще подают голос, то тепло еще немного постоит.
- Если на Успение пройдет гроза, то осень будет с дождями и наступит рано
- По поверьям, в этот день нужно посмотреть на воду в водоеме, и если она спокойна, зимой не будет сильных вьюг и метелей.
- Паутина на деревьях – признак морозной зимы с малым количеством снега.
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы
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Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019
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