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Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать и как привлечь удачу

"Сегодня" рассказывают о главных правилах и запретах 28 августа

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:43
Сегодня отмечаем Успение Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечаем Успение Пресвятой Богородицы
Фото: Depositphotos

Успение Пресвятой Богородицы 2019 православные христиане отмечают сегодня, 28 августа. В этот день апостолы собрались вместе, чтобы почтить память и устроить погребение Марии Богородицы. В народе 28 августа имеет еще и другое название – Первая Пречистая. Не забудьте поздравить с Успением Пресвятой Богородицы всех дорогих и близких вам людей.

"Сегодня" пишут о главных приметах, запретах, обрядах, которые соблюдали наши предки 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

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Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

  • Нельзя заниматься никакой домашней работой: уборкой, приготовлением пищи, глажкой, стиркой и так далее. Все это следует сделать заранее.
  • Считается в народе, что на Успение Пресвятой Богородицы нельзя ходить босиком по росе. Она символизирует слезы Богородицы. Если намочить ноги росой в этот день, то ждут беды и неудачи.
  • На Успение не принято обувать неудобную или старую обувь.
  • В этот праздник нельзя ссориться и сквернословить.
  • Не принято разводить огонь.
  • Некоторые следуют народным традициям и не стригут волосы.
  • На Успение нельзя ссориться, ругаться, сквернословить – иначе в доме весь год будут ссоры и склоки.
  • Также считается плохой приметой резать что-то ножом, поэтому хозяйки старались наготовить угощение на Успение накануне, а такие продукты, как хлеб, в этот день лучше ломать руками.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

Успение Пресвятой Богородицы: как привлечь удачу

  • В этот праздник верующие должны сходить в церковь и помолиться, поставить свечу за родных и близких. В этот праздник нужно проявлять щедрость, и тогда в течение года вы не будете знать нужды.
  • В народе в день Успения было принято делать заготовки на зиму – консервацию, разносолы. Пора богатого урожая заканчивается, и нужно успеть подготовить припасы.
  • Считается хорошей приметой свататься на Успение – тогда брак будет крепким и счастливым.
  • На Успение принято молиться за детей, так как Богородица очень чутко прислушивается к таким молитвам в этот день. 
  • Богородице молятся в этот день об удачном замужестве для дочерей.
  • На Успение принято поставить свечу в память об усопших родных и близких.

Приметы в праздник Успения Пресвятой Богородицы

  • На Успения встречают осень.
  • С Успения солнце спать ложится.
  • Если на Успение тепло, бабье лето в сентябре будет холодным.
  • По поверьям, с 28 августа перестают квакать лягушки, и если они все еще подают голос, то тепло еще немного постоит.
  • Если на Успение пройдет гроза, то осень будет с дождями и наступит рано
  • По поверьям, в этот день нужно посмотреть на воду в водоеме, и если она спокойна, зимой не будет сильных вьюг и метелей.
  • Паутина на деревьях – признак морозной зимы с малым количеством снега.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Bipbap

Напомним, ранее мы писали о Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

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Источник: Сегодня
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