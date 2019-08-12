Успенский пост 14 августа: поздравления в стихах и прозе

В день начала Успенского поста отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах

Успенский пост Фото: Pixabay

14 августа начинается Успенский пост — один из важных периодов в православии. Этот пост установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это летнее время — один из четырёх многодневных постов церковного года.

Он длится около двух недель с 14 августа по 27 августа включительно и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.

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Как и во время любого поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям. Успенский пост очень древний – он появился около 1000 года н.е.

Народные названия Успенского пост называется Спасовка, Спасы, Госпожинки, Воспожинки, Спожинка. Так что не забудьте отправить всем родным, знакомым самые добрые, красивые и трогательные поздравления в стихах и прозе.

Красивые поздравления с Успенским постом в стихах

Месяц август за окном

Успенский пост пришел к нам в дом.

Очистить душу поспешите,

И главное — не согрешите.

Будет Божья благодать,

Если пост сей соблюдать.

Желаю крепости души,

Скорее в церковь поспеши!

***

Успенский пост довольно строгий,

Но совершенно он не долгий,

Нельзя есть мясо, молоко,

А также рыбу и яйцо.

Лишь только овощи и мед

Удачу в жизни принесет.

Желаю в пост тебе удачи,

Не может просто быть иначе,

Пусть жизнь твоя течет, как мед —

Будет сладкой без забот.

Ты соблюдай Успенский пост,

Чтоб перейти житейский мост!

Успенский пост Фото: Pixabay

***

Пост Успенский дай нам силы,

Все каноны соблюсти,

Чтобы чистой, сильной верой

Грех из сердца извести.



Чтобы счастье окружало,

Не давало унывать.

Ну, а злые мысли знали:

Тут им места не занять.

Добрые поздравления с Успенским постом

Пусть Успенский Пост позволит оставить все печали, беды, грусти и разочарования за порогом прошлого, пусть станет мир вокруг добрее, пусть сердце твоё откроет новые горизонты гармонии, милости и счастья. От всей души желаю успеть сказать "Прощай" обидам и поприветствовать добрые надежды и свои счастливые мечты.

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В Успенский пост мне хочется пожелать счастливых дней жизни и добрых минут радости, проведённых с близкими и дорогими людьми. Пусть душа избавится от всех тревог и сомнений, пусть сердце сможет понять истинный смысл жизни и впустить в неё светлую надежду и любовь.

Успенский пост 14 августа — поздравления Фото: Pixabay

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Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства и призывает к подражанию Божьей Матери, которая перед восхождением на небо проводила дни в непрестанном посте и молитве. Давайте же так, как наша многомилостивая заступница Матерь Божья смирим свои души и умерим пыл веселия, дабы приобщиться к посту и прийти к праздникам Преображения Господня и Успения Божьей Матери очищенными от грехов и обновленными!

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