Успенский пост 14 августа: поздравления в стихах и прозе
В день начала Успенского поста отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах
14 августа начинается Успенский пост — один из важных периодов в православии. Этот пост установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это летнее время — один из четырёх многодневных постов церковного года.
Он длится около двух недель с 14 августа по 27 августа включительно и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.
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Как и во время любого поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям. Успенский пост очень древний – он появился около 1000 года н.е.
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Народные названия Успенского пост называется Спасовка, Спасы, Госпожинки, Воспожинки, Спожинка. Так что не забудьте отправить всем родным, знакомым самые добрые, красивые и трогательные поздравления в стихах и прозе.
Красивые поздравления с Успенским постом в стихах
Месяц август за окном
Успенский пост пришел к нам в дом.
Очистить душу поспешите,
И главное — не согрешите.
Будет Божья благодать,
Если пост сей соблюдать.
Желаю крепости души,
Скорее в церковь поспеши!
***
Успенский пост довольно строгий,
Но совершенно он не долгий,
Нельзя есть мясо, молоко,
А также рыбу и яйцо.
Лишь только овощи и мед
Удачу в жизни принесет.
Желаю в пост тебе удачи,
Не может просто быть иначе,
Пусть жизнь твоя течет, как мед —
Будет сладкой без забот.
Ты соблюдай Успенский пост,
Чтоб перейти житейский мост!
***
Пост Успенский дай нам силы,
Все каноны соблюсти,
Чтобы чистой, сильной верой
Грех из сердца извести.
Чтобы счастье окружало,
Не давало унывать.
Ну, а злые мысли знали:
Тут им места не занять.
Добрые поздравления с Успенским постом
Пусть Успенский Пост позволит оставить все печали, беды, грусти и разочарования за порогом прошлого, пусть станет мир вокруг добрее, пусть сердце твоё откроет новые горизонты гармонии, милости и счастья. От всей души желаю успеть сказать "Прощай" обидам и поприветствовать добрые надежды и свои счастливые мечты.
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***
В Успенский пост мне хочется пожелать счастливых дней жизни и добрых минут радости, проведённых с близкими и дорогими людьми. Пусть душа избавится от всех тревог и сомнений, пусть сердце сможет понять истинный смысл жизни и впустить в неё светлую надежду и любовь.
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Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства и призывает к подражанию Божьей Матери, которая перед восхождением на небо проводила дни в непрестанном посте и молитве. Давайте же так, как наша многомилостивая заступница Матерь Божья смирим свои души и умерим пыл веселия, дабы приобщиться к посту и прийти к праздникам Преображения Господня и Успения Божьей Матери очищенными от грехов и обновленными!
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