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Последняя неделя Успенского поста 2019: как просить прощения и говорить спасибо

В последнюю неделю Успенского поста принято просить прощения и говорить "Спасибо"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08
Успенский пост - как правильно прощать и просить прощения
Успенский пост - как правильно прощать и просить прощения
Фото: pexels.com

Успенский пост — один из важных постов в православии, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, один из четырёх многодневных постов церковного года. Он начался 14 августа и продлится до 27 августа включительно и завершиться праздником Успения Пресвятой Богородицы. В последнюю неделю Успенского поста важно правильно прощать, просить прощения и говорить "Спасибо". 

Смотрите видео, как празднуют Спасы в августе:

Также, как и во время любого православного поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям.

В Успенский пост — под запретом не только дурные поступки, но и даже мысли. Это самое подходящее время, чтобы попросить прощения, прощать и говорить "Спасибо". 

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Как правильно просить прощения в последнюю неделю Успенского поста

Просить прощения нужно искренне, без задней мысли, без оправдания себя – через понимание и принятие позиции другого человека. Сначала нужно для самого себя четко сформулировать, в чем ваша вина, затем попросить прощения, лучше — перед иконой у Бога за грех, а затем прийти с искренним покаянием к тому, кого обидели.

Последняя неделя Успенского поста – как правильно просить прощения и прощать
Последняя неделя Успенского поста – как правильно просить прощения и прощать
Фото: Pixabay

Как говорить спасибо в последнюю неделю Успенского поста

После того, как вы попросили прощения в последнюю неделю Успенского поста, нужно говорить "Спасибо". Например, сформулировать вашу благодарность к родным и близким, коллегам и родственникам можно примерно так: 

"Я прошу прощения и говорю тебе спасибо просто за то, что ты есть".

Как правильно прощать в последнюю неделю Успенского поста

Прощать — вовсе не значит процедить сквозь зубы "прощаю" или внушать себе, что вы не помните обиды, в то время когда сердце ею переполнено. Прощение – это не формальный акт, не сухая констатация факта, это, прежде всего, сложный и трудный внутренний процесс. Прощение можно "разбить" на несколько этапов

  • Понять. Ситуации могут быть самые разные, но нужно постараться посмотреть на своего обидчика с позиции адвоката. Нужно стать на место своего обидчика и попытаться понять его мотивацию. Ведь, у каждого — своя наследственность, характер, образование, мировоззрение. Но самих себя мы готовы оправдывать и прощать, ссылаясь на все вышеперечисленное, а других – нет. Но нужно постараться понять другого, а поняв еще суметь и пожалеть.

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  • Оправдать. Второй этап начинается тогда, когда будет найдено понимание и объяснение происшедшего. Высшая судебная инстанция – Бог. "Мне отмщение, Я воздам", – говорит Бог и именно ему принимать решения. Если мы сможем в своем внутреннем суде оправдать человека, то есть надежда, что и Бог поступит с ним не по справедливости, а по любви. Ведь сказано в Писании, "как вы прощаете, так и вам простится, какою мерою мерите, такою и вам будут мерить". Если мы сможем понять мотивацию нашего обидчика, оправдать его, тогда можно подойти к третьему, завершающему этапу.
  • Простить. Прощение может стать действенным и результативным не от произнесенный фразы "прощаю", а от внутреннего убеждения и понимания, что на самом деле вины нет. Помните, что ваш обидчик уже наказал себя злым поступком. Помолитесь о нем. Он нуждается в вашем прощении не меньше, чем вы в том, чтобы его простить.

Общие правила поведения во время Успенского поста

  • посещать богослужения;
  • ограничить развлечения и посвятить время молитве;
  • примириться с ближними, простить обиды, прощать и говорить "Спасибо". 
  • помочь тем, кому живется труднее;
  • по возможности причаститься Христовых Тайн. 

Напомним, что ранее мы писали о том как правильно питаться в Успенский пост

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