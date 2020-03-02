Великий пост 2020: открытки и поздравления

2 марта начался Великий пост 2020

2 марта начался Великий пост 2020, который продлится 48 дней, а именно – в субботу, 18 апреля. Это самый строгий и самый значимый пост в году, в течение которого верующие молятся, занимаются духовным и физическим очищением, ограничивают себя в еде и развлечениях.

Великий пост 2020 Фото: открытки.kz

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил подборку картинок с первым днем поста, которыми можно поздравить своих близких, друзей и коллег.

Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz Открытки с началом Великого поста Фото: открытки.kz 1/12

Отметим, что Великий пост не имеет фиксированной даты и каждый год может выпадать на разные дни и даже месяцы. К примеру, в прошлом году он проходил с 11 марта по 27 апреля, а Великий пост 2021 года будет с 15 марта по 1 мая.

Великий пост всегда начинается ровно за семь недель до Пасхи.

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