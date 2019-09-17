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Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: когда отмечаем красивый праздник с печальной историей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Фото: Pixabay

День памяти святых Веры, Надежды, Любови и Софии ежегодно отмечается 30 сентября. В 2019 году он приходится на понедельник. В этот день все женщины с такими красивыми именами – Вера, Надежда, Любовь, София – празднуют свои именины и принимают поздравления с днем ангела.

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Но мало кто задумывается, что это за праздник, и какие трагические события стали предпосылкой для воспоминания о святых по имени Вера, Надежда, Любовь и София. Подробнее об истории праздника узнайте в нашей статье.

История праздника святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

По преданию, в начале ІІ века в Риме жила праведная христианка по имени София, у которой было три дочери. Девочек звали Пистис, Элпис и Агапэ, что в переводе с греческого на старославянский язык значит Вера, Надежда, Любовь соответственно.

Мать воспитывала дочерей в скромности, вере и христианском благочестии, несмотря на гонения на христиан. Об этом дознался император Адриан, который изначально попытался сбить христианок с праведного пути и заставить поклониться богине Диане. Он обещал им подарки, а когда это не подействовало, стал угрожать. Но девушки твердо исповедовали свою веру в Спасителя.

Тогда император повелел подвергнуть дочерей Софии жестоким пыткам, а затем казнил их на глазах у несчастной матери. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего 9 лет. Убитая горем София умерла через три дня на могиле своих дочерей.

Традиции праздника, посвященного Вере, Надежде, Любови и Софии

В народе праздник назывался Всесветные бабьи именины. В этот день принято посещать церковь и молиться великомученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Святых просят о здоровье для детей и матерей, об избавлении от женских заболеваний, а также о благополучном зачатии ребенка.

Сохранилась интересная традиция в этот день: если женщины искренне и громко поплачут утром, это убережет их дом и семью от беды и болезней.

Но главное – это ценить и уважать своих родных, проявлять мудрость по отношению к близким людям и чаще говорить слова поддержки, любви, надежды и веры в лучшее.

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