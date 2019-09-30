Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

Сегодня поздравляем с именинами Веру, Надежду, Любовь и Софию

Именины Веры, Надежды, Любви и Софии Фото: Depositphotos

Сегодня, 30 сентября свои именины празднуют Вера, Надежда, Любовь и София. Не забудьте поздравить в этот день всех своих родных, подруг и знакомых женщин с такими чувственными, нежными, красивыми именами. Эта дата приурочена ко Дню памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Мы подготовили для вас милые и трогательные поздравления, открытки, стихи и картинки с именинами.

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Значения имен Вера, Надежда и Любовь очевидны и говорят сами за себя. Это вера во все доброе и хорошее, надежда на лучшее, любовь к ближнему своему. А имя София означает мудрость.

Лучшие поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви и Софии в стихах

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Когда беда стучатся в ваши двери,

Нет сил собраться и идти вперед,

Пусть рядом обитает ангел Веры,

В обиду вашу душу не дает,

Когда не греют фразы и одежда,

На сердце стужа — словно в феврале,

Пусть вас согреет ангелок Надежды,

Уложит спать на ласковом крыле,

Когда, устав, на все на свете злитесь

И злость бушует пламенем в крови,

Не торопитесь – Богу помолитесь,

Придет к вам ангел пресвятой Любви,

Пусть сохранят вас от любой стихии

Три ангела и матерь их – София!

Поздравления с именинами в картинках и стихах Фото: bonnycards

Именины Веры, Надежды, Любви и Софии: красивые поздравления в прозе

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От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю вам встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.

Поздравительные открытки и стихи Фото: bonnycards

Милые смс поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви

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Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать

И будет все у вас, как надо!

Трогательные пожелания в день именин Веры, Надежды и Любви своими словами

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Поздравляю тебя с добрым и светлым праздником Веры, Надежды и Любви. Пусть всегда с тобою пребудет вера в лучшее, пусть даже в самые трудные моменты тебя не покидает надежда и пусть тебя всегда окрыляет любовь!

Красивые открытки с именинами Фото: bonnycards

Добрые поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви и Софии в стихах

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Ты в жизни носишь имя святой девы,

Одной из троицы святых сестер.

Мученья страшные она терпела,

Но с твердостью стояла на своем.



Гордись тем именем, что тебе дали,

И от своих не отрекайся слов.

Пускай тебе по жизни помогают

Все три: Надежда, Вера и Любовь.

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