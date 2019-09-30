Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами
Сегодня поздравляем с именинами Веру, Надежду, Любовь и Софию
Сегодня, 30 сентября свои именины празднуют Вера, Надежда, Любовь и София. Не забудьте поздравить в этот день всех своих родных, подруг и знакомых женщин с такими чувственными, нежными, красивыми именами. Эта дата приурочена ко Дню памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Мы подготовили для вас милые и трогательные поздравления, открытки, стихи и картинки с именинами.
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Значения имен Вера, Надежда и Любовь очевидны и говорят сами за себя. Это вера во все доброе и хорошее, надежда на лучшее, любовь к ближнему своему. А имя София означает мудрость.
Лучшие поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви и Софии в стихах
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Когда беда стучатся в ваши двери,
Нет сил собраться и идти вперед,
Пусть рядом обитает ангел Веры,
В обиду вашу душу не дает,
Когда не греют фразы и одежда,
На сердце стужа — словно в феврале,
Пусть вас согреет ангелок Надежды,
Уложит спать на ласковом крыле,
Когда, устав, на все на свете злитесь
И злость бушует пламенем в крови,
Не торопитесь – Богу помолитесь,
Придет к вам ангел пресвятой Любви,
Пусть сохранят вас от любой стихии
Три ангела и матерь их – София!
Именины Веры, Надежды, Любви и Софии: красивые поздравления в прозе
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От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю вам встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.
Милые смс поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви
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Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать
И будет все у вас, как надо!
Трогательные пожелания в день именин Веры, Надежды и Любви своими словами
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Поздравляю тебя с добрым и светлым праздником Веры, Надежды и Любви. Пусть всегда с тобою пребудет вера в лучшее, пусть даже в самые трудные моменты тебя не покидает надежда и пусть тебя всегда окрыляет любовь!
Добрые поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви и Софии в стихах
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Ты в жизни носишь имя святой девы,
Одной из троицы святых сестер.
Мученья страшные она терпела,
Но с твердостью стояла на своем.
Гордись тем именем, что тебе дали,
И от своих не отрекайся слов.
Пускай тебе по жизни помогают
Все три: Надежда, Вера и Любовь.
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