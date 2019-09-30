Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

Сегодня поздравляем с именинами Веру, Надежду, Любовь и Софию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:39
Именины Веры, Надежды, Любви и Софии
Именины Веры, Надежды, Любви и Софии
Фото: Depositphotos

Сегодня, 30 сентября свои именины празднуют Вера, Надежда, Любовь и София. Не забудьте поздравить в этот день всех своих родных, подруг и знакомых женщин с такими чувственными, нежными, красивыми именами. Эта дата приурочена ко Дню памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Мы подготовили для вас милые и трогательные поздравления, открытки, стихи и картинки с именинами.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Читайте также:
Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Значения имен Вера, Надежда и Любовь очевидны и говорят сами за себя. Это вера во все доброе и хорошее, надежда на лучшее, любовь к ближнему своему. А имя София означает мудрость.

Лучшие поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви и Софии в стихах

***

Когда беда стучатся в ваши двери,
Нет сил собраться и идти вперед,
Пусть рядом обитает ангел Веры,
В обиду вашу душу не дает,
Когда не греют фразы и одежда,
На сердце стужа — словно в феврале,
Пусть вас согреет ангелок Надежды,
Уложит спать на ласковом крыле,
Когда, устав, на все на свете злитесь
И злость бушует пламенем в крови,
Не торопитесь – Богу помолитесь,
Придет к вам ангел пресвятой Любви,
Пусть сохранят вас от любой стихии
Три ангела и матерь их – София!

Поздравления с именинами в картинках и стихах
Поздравления с именинами в картинках и стихах
Фото: bonnycards

Именины Веры, Надежды, Любви и Софии: красивые поздравления в прозе

***

От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю вам встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.

Поздравительные открытки и стихи
Поздравительные открытки и стихи
Фото: bonnycards

Милые смс поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви

***

Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать
И будет все у вас, как надо!

Трогательные пожелания в день именин Веры, Надежды и Любви своими словами

***

Поздравляю тебя с добрым и светлым праздником Веры, Надежды и Любви. Пусть всегда с тобою пребудет вера в лучшее, пусть даже в самые трудные моменты тебя не покидает надежда и пусть тебя всегда окрыляет любовь!

Красивые открытки с именинами
Красивые открытки с именинами
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви и Софии в стихах

***

Ты в жизни носишь имя святой девы,
Одной из троицы святых сестер.
Мученья страшные она терпела,
Но с твердостью стояла на своем.

Гордись тем именем, что тебе дали,
И от своих не отрекайся слов.
Пускай тебе по жизни помогают
Все три: Надежда, Вера и Любовь.

Напомним, ранее мы писали, какие церковные праздники и посты отмечаются в октябре 2019 по дням.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела Именины в октябре 2019: у кого и когда отмечается день ангела Поздравления с осенним равноденствием: красивые открытки, картинки и пожелания Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках, стихах и открытках
открытки именины поздравления
Реклама

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Заворотнюк відмовилися робити операцію
Заворотнюк відмовилися робити операцію

Популярные статьи

Вчера, 10:50Техно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

Вчера, 07:59Fun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

27 сентябряШоу-бизнес

"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

27 сентябряFood

Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

27 сентябряШоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

27 сентябряFun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 сентябряWellness

Сильная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки

27 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Новости партнеров

В сети показали, что Анастасия Заворотнюк писала о болезни Фриске
В сети показали, что Анастасия Заворотнюк писала о болезни Фриске
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов