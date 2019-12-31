Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков для мужчин и женщин по годам

Узнайте свой гороскоп на 2020 год по году рождения для мужчин и женщин по знакам восточного гороскопа

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для мужчин и женщин Фото: Depositphotos

Какой восточный гороскоп в 2020 году Крысы будет у мужчин и женщин? Какие значимые события, радости и проблемы ждут людей в зависимости от года рождения? На что стоит в первую очередь обратить внимание в наступающем году – работа, отношения, любовь, здоровье или финансы? Ищите свой знак и читайте прогноз на 2020 год в нашей статье.

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Восточный гороскоп на 2020 год: Крыса

У женщин знака Крысы в 2020 году заметно прибавится число поклонников, хотя вы и не всегда будете довольны новыми знакомыми. А у семейных Крыс во взаимоотношениях будет все в порядке, здесь присутствует любовь и взаимопонимание. В делах вы непременно добьетесь поставленной цели, но только от вас зависит, правильно ли вы распорядитесь своей судьбой.

Одиноким представителям знака Крысы придется приложить немало усилий, чтобы найти свою судьбу. Вам следует быть более решительными, инициативными и настойчивыми. В год своего знака вам стоит всерьез задуматься о развитии карьеры, вложении финансов, хорошем отдыхе и пополнении в семье, ведь 2020 год для этого знака – звездный период во всех сферах.

Восточный гороскоп на 2020 год: Бык

Женщины Быки в 2020 году имеют все шансы создать семью по расчету – вы выиграете материально, но вот такой брак может быть недолговечным. Семейные представительницы знака будут поглощены заботой о своей второй половинке и детях. Напористым и целеустремленным дамам будет все по силам. А особых высот вы достигнете в развитии своей карьеры.

Мужчинам Быкам важно больше следить за своим здоровьем, не перенапрягаться и ограничить себя в употреблении вредных продуктов. Одиноким представителям знака нужно набраться мужества и проявлять активность в поиске своей судьбы, сама она вас может и не найти. А вот Быки-мужья могут быть уверены в своих тылах на все сто процентов.

Восточный гороскоп на 2020 год: Тигр

У Тигриц в 2020 году заметно возрастет уверенность в себе, своих истинных возможностях и самооценка поднимется на совершенно иной уровень. Однако у вас возможны конфликты на почве ревности или даже измены. Свободные средства желательно использовать на полезные вещи, к примеру, на оздоровление, семейный отдых, покупки в дом, ремонт и т.д.

Мужчина знака Тигр всегда деятелен, организован и нацелен на получение высокого результата от своей профессиональной деятельности. И хотя Крыса не будет к вам благосклонна, Тиграм не привыкать проявлять упорство в достижении целей. Многие мужчины этого знака обретут гармонию во взаимоотношениях со своими возлюбленными.

Гороскоп на год Крысы по годам Фото: Pexels

Восточный гороскоп на 2020 год: Кролик

Женщины Кролики в 2020 году обретут многое из того, о чем мечтали, причем без каких-то особых усилий. Главное – не растеряться в нужный момент, не упустить открывающиеся благоприятные возможности. Одиноким представительницам знака не составит труда обзавестись своей второй половинкой и связать свою судьбу с достойным мужчиной.

В 2020 году в Кролике мужчине обострится чувство охотника, а кому-то просто захочется жизненных перемен. Так что и одинокие, и женатые представители знака будут прикладывать силы на то, чтобы завоевать побольше женских сердец. Вообще вам повезет в обновлениях и начинаниях во многих сферах жизни. А вот старые нерешенные дела лучше отложить.

Восточный гороскоп на 2020 год: Дракон

Умная и практичная женщина Дракон в 2020 году воплотит в себе борьбу противоположностей, кому-то она может показаться строгой, а для кого-то у нее откроется доброе и чуткое сердце. Желая чего-то добиться, она поступит так, как сама посчитает, не оглядываясь на остальных. И горе тем, кто попытается встать на ее пути – испепелит и уничтожит, даже не дрогнув.

Мужчины Драконы в 2020 году будут самозабвенно трудиться для достижения материального благополучия и реализации самых амбициозных планов. Они обретут внутреннюю гармонию, станут более рассудительными, будут принимать ответственные решения и действовать разумнее. А многие сумеют навести порядок в личной жизни и во взаимоотношениях с окружающими.

Восточный гороскоп на 2020 год: Змея

Женщинам Змеям придется научиться быть более снисходительными к окружающим, во многом прощать и понимать их, ведь всем свойственно ошибаться. Вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола и сможете решить многие личные проблемы. Старайтесь торопиться медленно, иначе вам придется многое переделывать.

Мужчины, представляющие этот знак, проведут 2020 год достаточно ровно, хотя у них будут взлеты и падения, но в целом они останутся довольны текущим раскладом и полученными результатами своей деятельности. Не отступайте от своего, будьте настойчивее, и тогда у вас получится добиться успеха, подняться на новый профессиональный уровень.

Гороскоп на год Крысы для всех знаков зодиака Фото: Depositphotos

Восточный гороскоп на 2020 год: Лошадь

Независимая и гордая женщина Лошадь в 2020 году сполна проявит себя, а ее стремление быть свободной будет доминировать над другими задачами. Она умеет и готова много работать, ей не привыкать доказывать себе и окружающим, что она стоит своего звания и проявляет себя с лучшей стороны. Вам важно сосредоточиться на личной жизни и заняться своей семьей.

В предстоящем 2020 году для мужчины знака Лошадь наступает время больших возможностей, когда активность в делах может принести немалые дивиденды и вывести на более высокий уровень. Наиболее активных мужчин в 2020 году ждет настоящий финансовый успех, а их усердная работа в этом году еще больше укрепит материальное положение.

Восточный гороскоп на 2020 год: Коза

Женщины, родившиеся под знаком Козы, во многих сферах проявят в 2020 году все свои истинные качества, они будут эмоциональны и чувственны в отношениях, а их интуиция поможет избежать ненужных проблем. Но вот личная жизнь часто будет заводить вас в тупик. У вас возможны семейные конфликты по разным поводам, возможно из-за завистливого влияния извне.

Мужчинам знака Коза важно в 2020 году держать при себе свою эмоциональность, иначе ваши необдуманные слова могут стать причиной серьезных проблем во взаимоотношениях. Также постарайтесь ограничить себя в неоправданных тратах, потому что заработать в 2020 году вам будет непросто. Не замыкайтесь в себе и больше общайтесь с людьми.

Восточный гороскоп на 2020 год: Обезьяна

Инициативные и активные женщины, рожденные под знаком Обезьяны, смогут прожить 2020 год уверенно и с гордо поднятой головой. Но имейте в виду, что многое будет зависеть от вас самих: сумеете ли вы настроиться на рабочий лад или же предпочтете почивать на лаврах своих прошлых успехов. А вот в романтической сфере вы будете вознаграждены пылкими чувствами.

Амбициозные, самоуверенные и имеющие активную жизненную позицию мужчины Обезьяны сумеют добиться успеха в 2020 году в самых разных отраслях своей деятельности, а также достичь высокого положения на работе. А одинокие мужчины этого знака к тому же смогут очаровать и произвести неизгладимое впечатление на представительниц слабого пола.

Гороскоп на 2020 год Крысы Фото: Depositphotos

Восточный гороскоп на 2020 год: Петух

Женщин восточного знака Петух отличает внешняя привлекательность, чувство стиля и тонкий вкус. Но имейте в виду, что ваша слабая черта в 2020 году проявится в том, что вы привыкли витать в облаках и пребывать в мечтательном состоянии. Вам придется опуститься на землю, чтобы не прозевать ни своих прошлых достижений, ни будущих перспективных знакомств.

Мужчины Петухи в 2020 году с достоинством преодолеют все поставленные задачи и при этом получат достойную награду. Вы найдете выход из любой ситуации. В бизнесе конкуренты за вами не угонятся, финансы будут в полном порядке, здоровье не подкачает, а в личной жизни грядут приятные перемены, особенно если вы пребываете в поисках своей судьбы.

Восточный гороскоп на 2020 год: Собака

В 2020 году женщины, родившиеся в год Собаки, будут подвержены особому вниманию со стороны противоположного пола. Однако вам не стоит предпринимать серьезных шагов и что-то кардинально менять в своей жизни. Довольствуйтесь тем, что есть, развивайтесь в уже выбранном ранее направлении и цените те отношения, которые создали ранее.

Целеустремленные, упрямые и настойчивые в достижении желаемого мужчины Собаки в 2020 году могут рассчитывать именно на тот результат, который они заработали. Т.е. все зависит только от вас самих. Залог вашего успеха – это деловая хватка к решению проблем. А вот сфера личной жизни вас порадует – вы отличный семьянин. так что здесь все надежно и стабильно.

Восточный гороскоп на 2020 год: Свинья

Женщины, родившиеся в год Свиньи, часто будут проявлять дружелюбие и лояльность к окружающим, а потому они вправе рассчитывать на приятные перемены в своей личной жизни. Во всяком случае, одинокие представительницы этого знака точно встретят свою любовь. А вот ваша доверчивость может вас подвести, особенно в сфере работы и финансов.

Жизнерадостные, оптимистично настроенные и дружелюбные мужчины знака Свинья в 2020 году легко будут находить общий язык окружающими. В том числе фортуна улыбнется вам в личной жизни, и ваши поиски увенчаются успехом. Постарайтесь не опускать руки в случае неудачи или же подходите к решению возникших проблем с нестандартной стороны.

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