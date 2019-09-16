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Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Когда отмечается Воздвижение Креста Господня и на какие приметы важно обратить внимание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Приметы и традиции на Воздвижение
Приметы и традиции на Воздвижение
Фото: Pixabay

В конце сентября православный мир отмечает великий двунадесятый церковный праздник – Воздвижение Креста Господня (Сдвижение). Что это за день, какая у него дата, история, традиции и на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

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Полное название праздника – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Он был установлен 27 сентября в честь обретения одной из главных христианских реликвий – Креста Христова, на котором ранее был распят Иисус.

Воздвижение Креста Господня: история церковного праздника

После казни Иисуса крест, на котором Он был распят, римские правители-язычники стремились скрыть, чтобы не допустить распространения веры во Христа у людей. Они засыпали землей Голгофу и Гроб Господень, а сверху возвели капище языческих богов.

Долгие годы место казни Христа было сокрыто от людских глаз. И вот во времена правления императора Константина Великого гонения на христиан были прекращены. А в 326 году в Иерусалиме возле горы Голгофы мать императора Константина, равноапостольная царица Елена, обнаружила Гроб Господень и три креста на месте распятия Христа. Также были найдены гвозди, которые во время казни пронзили Тело Господа, и дощечка с надписью "Иисус Назорей, Царь Иудейский".

Найденные кресты по очереди подносили то к больной женщине, которая исцелилась, то к умершему человеку, который затем воскрес. Так смогли определить, какое из трех древ – животворящее.

На месте обретения святыни был воздвигнут христианский храм. Чтобы христиане могли увидеть святыню, священники поднимали, т.е. "воздвигали" крест над головами молящихся. Так был учрежден праздник Воздвижение Креста Господня.

Также к дате 27 сентября относится возвращение Креста Господня из долгого плена в VII веке. После войны в 614 году с Иерусалимом персидский царь увез святыню, а в 631 году греческий император Ираклий победил персов и вернул Святой Крест в Иерусалим.

Воздвижение Креста Господня: главные традиции и приметы праздника 27 сентября

  • По народным наблюдениям, в этот праздник происходит борьба между честью и нечестью, и чтобы защитить людей от напастей, на Воздвиженье проводились крестные ходы вокруг селений, а в храмах проходили службы с молитвой о будущем урожае.
  • К Воздвижению Креста Господня старались приурочить поднятие крестов на строящихся храмах.
  • По народным приметам, на Воздвижение заканчивается бабье лето, холодает и начинается настоящая осень, так что тепла не будет до самой весны.
  • К этому дню птицы улетали на зиму в теплые края, медведи залегали в спячку, а змеи на время холодов массово сдвигаются под землю, потому на Воздвижение опасно ходить в лес – можно не вернуться.
  • На Воздвижение и земля сдвигается, т.е. закрывается на зиму и отдыхает, так что ее нельзя понапрасну тревожить, копать, вбивать колья.
  • А еще на Воздвиженье люди заготавливали на зиму капусту, поэтому день получил название капустника – веселого праздника, на котором рубили капусту, пекли пироги, пели песни, водили хороводы и выбирали себе пару.
  • В этот день соблюдается пост.

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