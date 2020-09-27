Воздвижение Креста Господня: эффектные картинки, открытки, поздравления и стихи
Не забудьте поздравить с праздником Воздвижения родных, друзей и близких
Сегодня, 27 сентября, настал светлый православный праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Он был установлен в честь обретения одной из самых значимых христианских реликвий – Креста Христова, на котором был распят Иисус.
Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, добрые и светлые поздравления, стихи, а также открытки и картинки в этот праздник, которые вы можете отправить любимым людям, родным, близким, друзьям, коллегам с пожеланиями мира, любви, добра, веры, благополучия.
С Воздвиженьем Креста Господня: стихи и поздравления
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С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет Божья благодать
Всегда – и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
Радостные поздравления в святой праздник Воздвижения в стихах
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Поздравляю с Воздвижением Креста,
Желаю много счастья и здоровья,
Душа пусть будет, как роса, чиста,
А сердце пусть наполнится любовью!
Пускай Господь пошлет благословение,
Тебя от всех печалей пусть хранит!
И пусть тебе сопутствует везение,
А в жизни только мир всегда царит!
Воздвижение Креста Господня: добрые пожелания своими словами
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В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.
Искренние поздравления с Воздвижением Креста Господня в стихах
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Животворящего Креста Господня
Святое Воздвижение сегодня.
Пусть Божий Крест по жизни помогает,
От бед и от болезней нас спасает!
С Воздвижением вас я поздравляю,
От всей души спасенья вам желаю.
С любовью к Богу на земле живите,
Не сейте зла, а лишь добро творите!
Лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе
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Пусть в горести и печалях Крест Животворящий помогает тебе справиться с гнетущими мыслями. И пусть радостей в твоей жизни будет как можно больше, а беды пусть обходят стороной твой дом. В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я от чистого сердца желаю тебе мира и праведной жизни, а также любови, добра и неугасаемой надежды на лучшее.
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