Воздвижение Креста Господня: эффектные картинки, открытки, поздравления и стихи

Не забудьте поздравить с праздником Воздвижения родных, друзей и близких

Сегодня, 27 сентября, настал светлый православный праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Он был установлен в честь обретения одной из самых значимых христианских реликвий – Креста Христова, на котором был распят Иисус.

Картинки и поздравительные открытки в День Воздвижения Креста Господня Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, добрые и светлые поздравления, стихи, а также открытки и картинки в этот праздник, которые вы можете отправить любимым людям, родным, близким, друзьям, коллегам с пожеланиями мира, любви, добра, веры, благополучия.

С Воздвиженьем Креста Господня: стихи и поздравления

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С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет Божья благодать

Всегда – и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!



И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

Радостные поздравления в святой праздник Воздвижения в стихах

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Поздравляю с Воздвижением Креста,

Желаю много счастья и здоровья,

Душа пусть будет, как роса, чиста,

А сердце пусть наполнится любовью!



Пускай Господь пошлет благословение,

Тебя от всех печалей пусть хранит!

И пусть тебе сопутствует везение,

А в жизни только мир всегда царит!

Воздвижение Креста Господня Фото: bonnycards, Pexels Воздвижение Креста Господня Фото: bonnycards, Pexels Воздвижение Креста Господня Фото: bonnycards, Pexels Воздвижение Креста Господня Фото: bonnycards, Pexels Воздвижение Креста Господня Фото: bonnycards, Pexels 1/5

Воздвижение Креста Господня: добрые пожелания своими словами

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В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.

Искренние поздравления с Воздвижением Креста Господня в стихах

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Животворящего Креста Господня

Святое Воздвижение сегодня.

Пусть Божий Крест по жизни помогает,

От бед и от болезней нас спасает!



С Воздвижением вас я поздравляю,

От всей души спасенья вам желаю.

С любовью к Богу на земле живите,

Не сейте зла, а лишь добро творите!

Лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

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Пусть в горести и печалях Крест Животворящий помогает тебе справиться с гнетущими мыслями. И пусть радостей в твоей жизни будет как можно больше, а беды пусть обходят стороной твой дом. В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я от чистого сердца желаю тебе мира и праведной жизни, а также любови, добра и неугасаемой надежды на лучшее.

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