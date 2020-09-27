Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Воздвижение Креста Господня: эффектные картинки, открытки, поздравления и стихи

Сегодня, 04:05

Не забудьте поздравить с праздником Воздвижения родных, друзей и близких

Сегодня, 27 сентября, настал светлый православный праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Он был установлен в честь обретения одной из самых значимых христианских реликвий – Креста Христова, на котором был распят Иисус.

Картинки и поздравительные открытки в День Воздвижения Креста Господня
Картинки и поздравительные открытки в День Воздвижения Креста Господня
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, добрые и светлые поздравления, стихи, а также открытки и картинки в этот праздник, которые вы можете отправить любимым людям, родным, близким, друзьям, коллегам с пожеланиями мира, любви, добра, веры, благополучия.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в сентябре 2020 года: православный календарь с датами на каждый день

С Воздвиженьем Креста Господня: стихи и поздравления

***

С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет Божья благодать
Всегда – и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!

Радостные поздравления в святой праздник Воздвижения в стихах

***

Поздравляю с Воздвижением Креста,
Желаю много счастья и здоровья,
Душа пусть будет, как роса, чиста,
А сердце пусть наполнится любовью!

Пускай Господь пошлет благословение,
Тебя от всех печалей пусть хранит!
И пусть тебе сопутствует везение,
А в жизни только мир всегда царит!

Воздвижение Креста Господня
Фото: bonnycards, Pexels
Воздвижение Креста Господня
Фото: bonnycards, Pexels
Воздвижение Креста Господня
Фото: bonnycards, Pexels
Воздвижение Креста Господня
Фото: bonnycards, Pexels
Воздвижение Креста Господня
Фото: bonnycards, Pexels
1/5

Воздвижение Креста Господня: добрые пожелания своими словами

***

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.

Искренние поздравления с Воздвижением Креста Господня в стихах

***

Животворящего Креста Господня
Святое Воздвижение сегодня.
Пусть Божий Крест по жизни помогает,
От бед и от болезней нас спасает!

С Воздвижением вас я поздравляю,
От всей души спасенья вам желаю.
С любовью к Богу на земле живите,
Не сейте зла, а лишь добро творите!

Лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в прозе

***

Пусть в горести и печалях Крест Животворящий помогает тебе справиться с гнетущими мыслями. И пусть радостей в твоей жизни будет как можно больше, а беды пусть обходят стороной твой дом. В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я от чистого сердца желаю тебе мира и праведной жизни, а также любови, добра и неугасаемой надежды на лучшее.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Воздвижение Креста Господня-2020: дата, история, приметы и традиции Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем Рождество Пресвятой Богородицы-2020: история, значение и традиции
церковь праздники открытки поздравления картинки Воздвижения Креста Господня церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Красавица-жена Монатика сверкнула роскошным телом
Красавица-жена Монатика сверкнула роскошным телом
Загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с затмила Орбакайте
Загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с затмила Орбакайте

Популярные статьи

25 сентябряFun

Невероятное открытие: украинские археологи нашли 700-летнюю крепость (видео)

25 сентябряFun

Самые модные джинсы осени 2020 года можно сделать дома: рассказываем как (видео)

25 сентябряШоу-бизнес

История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Влюбленных, родившихся в один день

25 сентябряFun

Политик во время Zoom-встречи поставила перед камерой свое фото и отлучилась: видео

25 сентябряПсихология

Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три

25 сентябряFun

Фото дня. Потерянная доска серфингиста из США неожиданно нашлась на другом конце планеты

25 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 25 сентября: Львам необходима пешая прогулка, а Девам – общество любимого человека

24 сентябряШоу-бизнес

Любви все возрасты покорны: что известно о молодой жене 90-летнего Григория Чапкиса

24 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: дата, история, приметы и традиции

24 сентябряFun

Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас (фото)

24 сентябряEvents

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

24 сентябряШоу-бизнес

Камалия о муже, болеющем коронавирусом: "Захуру стало хуже, 40% легких поражено"

24 сентябряПсихология

Сколько денег украинцам нужно для счастья: мечты и реальность

24 сентябряШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской

24 сентябряШоу-бизнес

Светлана Тарабарова родила второго ребенка: трогательное фото

24 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Полная комплектация: 10 вариантов верхней одежды на осень 2020
Полная комплектация: 10 вариантов верхней одежды на осень 2020
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять