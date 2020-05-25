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Вознесение Господне: история и значение праздника

Сегодня, 12:55

Узнайте, какую историю и значение имеет праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне – важнейший церковный праздник в мае 2020 года. Он наступает вскоре после светлого Воскресения Христова и в 2020 году приходится на 28 мая. Какова история и значение этого дня, читайте в нашей статье.

Вознесение Господне
Вознесение Господне
Фото: Depositphotos

Вознесение Господне: история и значение дня

Полное название праздника – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это великий двунадесятый праздник, который наступает на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. Это событие новозаветной истории означает восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, к Богу-Отцу.

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Христос предсказал своим ученикам собственное Вознесение к Отцу задолго до суда и Своей мученической смерти на кресте, на которую Его обрекли римские правители.

Как гласит церковное учение, после Своего Воскрешения Иисус явил Себя апостолам, а затем еще в течение 40 дней пребывал на земле, приходя к своим ученикам, разговаривал с ними о Царствии Божием и о Своем втором пришествии.

Затем Господь собрал апостолов в Иерусалиме и сказал им не расходиться. Он предрек их крещение Святым Духом через несколько дней, в день Пятидесятницы. Иисус говорил апостолам: "Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня".

В день Вознесения апостолы стали свидетелями чуда. Сын Божий в окружении небесных ангелов поднялся прямо на облаке на глазах своих учеников. Когда они смотрели на небо, ангелы в белой одежде сказали им: "Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Значение праздника Вознесения, по церковному учению, заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи рода людского, победил смерть и даровал людям возможность воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу. Он вознесся на небеса, поскольку Его земное служение закончилось.

Двенадцать учеников и последователей Иисуса Христа в силу власти, которой наделил их Христос, стали говорить с людьми от Его имени, возвещать Евангелие и устраивать Христианскую церковь на земле.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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