Вселенская родительская суббота: история и традиции

Сегодня первая поминальная суббота: узнайте историю и главные традиции дня

Сегодня, 22 февраля, наступила Вселенская мясопустная родительская суббота – первый поминальный день в православном церковном году. Эта поминальная суббота отмечается накануне Масленицы и каждый год приходится на разные даты. Какова история поминального дня, и какие традиции соблюдаются в родительскую субботу, узнайте в нашей статье.

Читайте также: Церковные праздники и посты в феврале 2020 по дням

Вселенская родительская мясопустная суббота: история дня

Родительская поминальная суббота Фото: Depositphotos

В православном календаре отмечено несколько родительских дней, в которые совершается особое поминовение усопших родственников. Первый из таких дней в 2020 году приходится на 22 февраля, ровно за восемь дней до начала Великого поста.

Родительским этот день назван потому, что все люди, в первую очередь, поминают самых родных и близких родственников – родителей.

Впервые поминальный день накануне Великого поста упоминается в грузинском переводе иерусалимского Лекционария VII века. Поминовение умерших христиан установлено в эту субботу, потому что она предшествует Неделе о Страшном Суде (мясопустной Неделе). Отсюда и название поминального дня – мясопустная суббота. Во время Масленицы еще можно есть яйца и молочные продукты, но уже запрещено мясо.

Вселенская родительская мясопустная суббота: значение и традиции

По учению православной церкви, поминовение усопших в эту субботу приносит великую пользу и помощь умершим родственникам, а также служит выражением полноты церковной жизни. Потому что спасение души возможно лишь в сообществе верующих, членами которого являются не только живущие, но и все умершие в вере.

Считается, что в родительскую субботу происходит общение с усопшими чрез молитву и поминовение. В Мясопустную субботу в храмах совершаются панихиды поминовение перед воспоминанием Второго пришествия Иисуса Христа, которое хранится еще с первых веков христианства. В этот день, как бы предшествующий Страшному суду, христиане молятся Господу, чтобы Он явил всем усопшим Свою милость в день нелицеприятного воздаяния.

Верующие пишут записки за упокой с именами усопших родственников и отдают их священникам перед службой. Также в храм принято приносить продукты для поминания родственников и ставить их на специальный стол перед распятием – канун.

После церковной службы люди посещают могилки родных на кладбище, а также раздают конфеты и печенье бедным для поминания усопших родственников.

Согласно славянским традициям в мясопустную родительскую субботу пекут блины, первый из которых следует положить на полочку с иконами или на подоконник. Также блинами поминают родственников.

После посещения кладбища семья собирается дома за поминальным обедом, главным блюдом на котором является кутья. Также на поминальный стол готовятся пироги, птица, мясо, яичница и любимые угощения умерших родственников. Для них ставится тарелка с едой, наливается стакан воды, который затем стоит всю ночь.

А вот работать или заниматься домашними делами в поминальный день нельзя. Считается, что стиркой и уборкой "замыливаются" глаза покойникам.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.