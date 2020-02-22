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Вселенская родительская суббота: история и традиции

Сегодня первая поминальная суббота: узнайте историю и главные традиции дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:10

Сегодня, 22 февраля, наступила Вселенская мясопустная родительская суббота – первый поминальный день в православном церковном году. Эта поминальная суббота отмечается накануне Масленицы и каждый год приходится на разные даты. Какова история поминального дня, и какие традиции соблюдаются в родительскую субботу, узнайте в нашей статье.

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Вселенская родительская мясопустная суббота: история дня

Родительская поминальная суббота
Родительская поминальная суббота
Фото: Depositphotos

В православном календаре отмечено несколько родительских дней, в которые совершается особое поминовение усопших родственников. Первый из таких дней в 2020 году приходится на 22 февраля, ровно за восемь дней до начала Великого поста.

Родительским этот день назван потому, что все люди, в первую очередь, поминают самых родных и близких родственников – родителей.

Впервые поминальный день накануне Великого поста упоминается в грузинском переводе иерусалимского Лекционария VII века. Поминовение умерших христиан установлено в эту субботу, потому что она предшествует Неделе о Страшном Суде (мясопустной Неделе). Отсюда и название поминального дня – мясопустная суббота. Во время Масленицы еще можно есть яйца и молочные продукты, но уже запрещено мясо.

Вселенская родительская мясопустная суббота: значение и традиции

По учению православной церкви, поминовение усопших в эту субботу приносит великую пользу и помощь умершим родственникам, а также служит выражением полноты церковной жизни. Потому что спасение души возможно лишь в сообществе верующих, членами которого являются не только живущие, но и все умершие в вере.

Считается, что в родительскую субботу происходит общение с усопшими чрез молитву и поминовение. В Мясопустную субботу в храмах совершаются панихиды поминовение перед воспоминанием Второго пришествия Иисуса Христа, которое хранится еще с первых веков христианства. В этот день, как бы предшествующий Страшному суду, христиане молятся Господу, чтобы Он явил всем усопшим Свою милость в день нелицеприятного воздаяния.

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Верующие пишут записки за упокой с именами усопших родственников и отдают их священникам перед службой. Также в храм принято приносить продукты для поминания родственников и ставить их на специальный стол перед распятием – канун.

После церковной службы люди посещают могилки родных на кладбище, а также раздают конфеты и печенье бедным для поминания усопших родственников.

Согласно славянским традициям в мясопустную родительскую субботу пекут блины, первый из которых следует положить на полочку с иконами или на подоконник. Также блинами поминают родственников.

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После посещения кладбища семья собирается дома за поминальным обедом, главным блюдом на котором является кутья. Также на поминальный стол готовятся пироги, птица, мясо, яичница и любимые угощения умерших родственников. Для них ставится тарелка с едой, наливается стакан воды, который затем стоит всю ночь.

А вот работать или заниматься домашними делами в поминальный день нельзя. Считается, что стиркой и уборкой "замыливаются" глаза покойникам.

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