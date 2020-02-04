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Всемирный день борьбы против рака: история и значение

Сегодня Всемирный день борьбы против рака: как противодействовать опасной болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Победить рак возможно
Победить рак возможно
Фото: freepik.com

Сегодня, 4 февраля, в мире отмечается День борьбы с раком 2020. Какова история и значение дня, и какие способы противостоять смертельной болезни, узнайте в нашей статье.

Смотрите историю обновления отделения онкогематологии Национального института рака:

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Всемирный день борьбы с раком: история и значение

Этот день был провозглашен "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями" (Международный союз против рака UICC). Ежегодно отмечается 4 февраля, начиная с 2005 года.

Цель этого значимого международного дня заключается в распространении и повышении осведомленности людей об онкологических заболеваниях как об одном из самых страшных явлений современного общества, а также привлечение внимания к профилактике, предотвращению, выявлению и лечению рака.

Всемирный день борьбы с раком ставит перед мировым обществом задачи по борьбе с раком и призывает политиков и организации-члены UICC относиться к раку, как политическому приоритету.

Ежегодно День борьбы против рака проводится под различными лозунгами. К примеру, создание окружающей среды для детей и молодежи без табачного дыма, поощрение правильного питания и физической активности, а также избегание облучения ультрафиолетовым излучением солнца.

В 2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходил под лозунгом "Мы можем. Я могу" (We can. I can). Тема 2019-2021 годов: "Я есть и буду" (I Am and I Will). В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака.

Кроме того, 15 октября проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы, а 1 августа – день борьбы с раком легких.

Что такое рак

Рак – это обобщающее название более сотни болезней, которые могут поражать любую часть организма. Характерной особенностью рака считается быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих границ. Этот процесс называется метастазом, и именно он приводит к высокой смертности от рака.

Несмотря на всю опасность и трагичность онкологических заболеваний, на ранних стадиях обнаружения и диагностики возможно успешное лечение рака.

Как можно предотвратить раковые заболевания

Почти в половине случаев возникновения онкологических заболеваний можно избежать, если придерживаться элементарных правил и норм здорового образа жизни:

  • борьба с курением и отказ от этой вредной привычки;
  • физическая активность;
  • сбалансированная и здоровая пища;
  • вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки;
  • избегание длительного пребывания на солнце и в соляриях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что важно знать каждой женщине о раке молочной железы.

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