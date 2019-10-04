Всемирный день улыбки: история самого улыбчивого праздника

Сегодня отмечаем День улыбки: подарите окружающим хорошее настроение

День улыбки Фото: Pixabay

Сегодня, 4 октября, мир празднует День улыбки. Этот дружелюбный и позитивный праздник вот уже 20 лет ежегодно отмечается в первую пятницу октября. Что это за праздник, откуда к нам пришел и что означает, узнайте в нашей статье.

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История Всемирного дня улыбки

Откуда взялся День улыбки в календаре всемирных праздников? За появление этого улыбчивого и позитивного дня мы должны благодарить американского художника по имени Харви Бэлл. Именно он в 1963 году создал улыбающееся желтое личико, которое впоследствии стали называть "смайликом".

В 1963 году Харви Бэлл получил от страховой компании State Mutual Life Assurance Company of America заказ на изготовление узнаваемого символа, который смог бы подбодрить и поднять настроение работникам в тяжелое экономическое время. Дело в том, что в начале 1960-х годов в Америке проходил процесс слияния крупных страховых компаний, что болезненно воспринималось сотрудниками.

На работу у Бэлла ушло всего 10 минут, а получил он за свой рисунок 45 долларов. Вскоре смайлик стал настолько популярным, что быстро распространился по всему миру. Изображения смеющейся рожицы постепенно перешли с бейджиков на футболки, бейсболки и другие товары.

А Харви Болл даже не хотел регистрировать свое творение как торговую марку и не защищал свое авторское право. Зато придумал и реализовал Международный День Улыбки. Он считал, что это должен быть день, посвященный хорошему настроению и добрым делам, и проходить под лозунгом "Творите добро. Помогите одной улыбке". И уже в пожилом возрасте Харви Болл основал "Корпорацию мировой улыбки" (World Smile Corporation), которая занимается благотворительной деятельностью.

Современные люди настолько привыкли к смайликам, что уже не представляют жизни без него. Ведь сложно придумать символ, который более удачно и легко может передать настроение и положительные эмоции.

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