Выходные дни и праздники в апреле 2020 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в апреле 2020

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в апреле 2020 года? Когда будет Благовещение, Пасха, День космонавтики, Международный день Земли, День памяти Чернобыля, а также Всемирные дни спорта, танца, джаза, книги? Какие еще государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в середине весны? Подробнее читайте в нашей статье.

Праздники и выходные дни в апреле Фото: Depositphotos

Весна уже в разгаре. Она радует теплом и пробуждением природы. Сложно в такие деньки усидеть дома, особенно если на горизонте прорисовываются выходные дни. Самое время задуматься об отдыхе, спланировать отмечание праздников, а для этого заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в апреле 2020.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Государственные праздники и выходные дни в апреле 2020

Один из главных апрельских праздников и при этом единственный официальный государственный праздник – это Пасха. Ежегодно она выпадает на разные даты и в 2020 году приходится на 19 апреля. Но неизменным является то, что Пасха празднуется в воскресенье, а значит, следующий за ней понедельник по украинскому законодательству также является официальным выходным днем.

Поэтому украинцы будут отдыхать на светлое Христово Воскресение целых три дня подряд – с субботы, 18-го числа, до понедельника 20 апреля.

Количество рабочих дней в апреле составляет 21 день. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый весенний месяц будет 10.

Выходные дни в апреле Фото: Pexels

Праздники в апреле 2020

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в апреле 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 апреля – День смеха, а также Международный день птиц.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

4 апреля – Международный день интернета, День веб-мастера, а также Международный день бродячих животных.

5 апреля – День геолога, а также Международный день супа.

6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Всемирный день здоровья.

8 апреля – Международный день цыган.

9 апреля – еврейская Пасха Песах.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, а также Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

12 апреля – Вербное Воскресенье, Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, а еще Всемирный день рок-н-ролла.

17 апреля – День пожарной охраны.

18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест, День окружающей среды, а также День основания Общества Красного Креста.

19 апреля – Пасха.

22 апреля – Международный день Земли, а также Международный день секретаря.

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, а еще начало Рамадана, который продлится до 23 мая.

24 апреля – Международный день солидарности молодежи.

25 апреля – Международный день ДНК.

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности, а также Международный день памяти Чернобыля.

28 апреля – Всемирный день охраны труда.

29 апреля – Международный день танца.

30 апреля – Международный день джаза, а также День пограничника.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда будет Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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