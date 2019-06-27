Выходные дни и праздники в июле 2019 года в Украине
Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в июле 2019
Какие выходные и праздничные дни будут в июле 2019 года? Какие официальные государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в середине лета 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.
Смотрите видео, как отдыхают украинцы:
Лето уже в полном разгаре. Украинцы интенсивно уходят в отпуска, чтобы отдохнуть от плодотворной работы, понежиться на морском песочке или речном бережку, поковыряться в грядках на даче, порыбачить, попутешествовать и набраться сил и впечатлений за выходные. Узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в июле 2019 года, и планируйте незабываемый отпуск.
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Государственные праздники и выходные дни в июле 2019
Месяц июль не порадует нас ни одним дополнительным выходным, потому что в Украине официальных государственных праздников в разгаре лета нет. Так что украинцам придется довольствоваться обычными субботами и воскресеньями, которых в июле 2019 будет восемь. Всего количество рабочих дней в июле составляет 23.
Праздники в июле 2019
Предлагаем вашему вниманию список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в июле 2019 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
1 июля – День архитектура Украины, а также День следователя.
2 июля – Международный день спортивной журналистики.
4 июля – День национальной полиции, а также День судового эксперта Украины.
6 июля – Международный день кооперативов.
7 июля – День флота Украины, День работников природно-заповедного дела, а также народный праздник Ивана Купала.
8 июля – День семьи.
11 июля – Всемирный день народонаселения, а еще Всемирный день шоколада.
12 июля – День фотографа.
14 июля – День рыбака.
16 июля – День бухгалтера Украины.
18 июля – Международный день Нельсона Манделы.
20 июля – Международный день шахмат.
21 июля – День металлурга.
26 июля – День системного администратора.
28 июля – День PR-специалиста, День работников торговли, а также празднуется День крещения Киевской Руси – Украины.
30 июля – Международный день дружбы, а также Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
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