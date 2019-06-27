Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выходные дни и праздники в июле 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в июле 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Выходные и праздники в июле
Выходные и праздники в июле
Фото: Pixabay

Какие выходные и праздничные дни будут в июле 2019 года? Какие официальные государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в середине лета 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

Лето уже в полном разгаре. Украинцы интенсивно уходят в отпуска, чтобы отдохнуть от плодотворной работы, понежиться на морском песочке или речном бережку, поковыряться в грядках на даче, порыбачить, попутешествовать и набраться сил и впечатлений за выходные. Узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в июле 2019 года, и планируйте незабываемый отпуск.

Читайте также
Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Государственные праздники и выходные дни в июле 2019

Месяц июль не порадует нас ни одним дополнительным выходным, потому что в Украине официальных государственных праздников в разгаре лета нет. Так что украинцам придется довольствоваться обычными субботами и воскресеньями, которых в июле 2019 будет восемь. Всего количество рабочих дней в июле составляет 23.

Праздники в июле 2019

Предлагаем вашему вниманию список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в июле 2019 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 июля – День архитектура Украины, а также День следователя.

2 июля – Международный день спортивной журналистики.

4 июля – День национальной полиции, а также День судового эксперта Украины.

6 июля – Международный день кооперативов.

7 июля – День флота Украины, День работников природно-заповедного дела, а также народный праздник Ивана Купала.

8 июля – День семьи.

11 июля – Всемирный день народонаселения, а еще Всемирный день шоколада.

12 июля – День фотографа.

14 июля – День рыбака.

16 июля – День бухгалтера Украины.

18 июля – Международный день Нельсона Манделы.

20 июля – Международный день шахмат.

21 июля – День металлурга.

26 июля – День системного администратора.

28 июля – День PR-специалиста, День работников торговли, а также празднуется День крещения Киевской Руси – Украины.

30 июля – Международный день дружбы, а также Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Ранее мы рассказывали, куда поехать с ребенком на каникулы летом 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Дни Конституции и молодежи в Киеве: полная программа праздников в столице (обновляется) Выходные дни и праздники в июне 2019 года в Украине Отработки выходных: насколько это эффективно и почему украинцы не любят работать по субботам
праздники выходные июль
Реклама

Новости партнеров

Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Назван самый вредный суп, который так любят россияне
Назван самый вредный суп, который так любят россияне
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняFun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Новости партнеров

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
5 простых способов продлить молодость кожи
5 простых способов продлить молодость кожи
14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
Ленивые пирожки с яйцом и луком зеленым
Ленивые пирожки с яйцом и луком зеленым
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Кактусы в интерьере: топ-10 лучших композиций
Кактусы в интерьере: топ-10 лучших композиций
Сельдь по-русски: незабываемый вкус
Сельдь по-русски: незабываемый вкус
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь