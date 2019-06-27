Выходные дни и праздники в июле 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в июле 2019

Выходные и праздники в июле Фото: Pixabay

Какие выходные и праздничные дни будут в июле 2019 года? Какие официальные государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в середине лета 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

Лето уже в полном разгаре. Украинцы интенсивно уходят в отпуска, чтобы отдохнуть от плодотворной работы, понежиться на морском песочке или речном бережку, поковыряться в грядках на даче, порыбачить, попутешествовать и набраться сил и впечатлений за выходные. Узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в июле 2019 года, и планируйте незабываемый отпуск.

Читайте также Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Государственные праздники и выходные дни в июле 2019

Месяц июль не порадует нас ни одним дополнительным выходным, потому что в Украине официальных государственных праздников в разгаре лета нет. Так что украинцам придется довольствоваться обычными субботами и воскресеньями, которых в июле 2019 будет восемь. Всего количество рабочих дней в июле составляет 23.

Праздники в июле 2019

Предлагаем вашему вниманию список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в июле 2019 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 июля – День архитектура Украины, а также День следователя.

2 июля – Международный день спортивной журналистики.

4 июля – День национальной полиции, а также День судового эксперта Украины.

6 июля – Международный день кооперативов.

7 июля – День флота Украины, День работников природно-заповедного дела, а также народный праздник Ивана Купала.

8 июля – День семьи.

11 июля – Всемирный день народонаселения, а еще Всемирный день шоколада.

12 июля – День фотографа.

14 июля – День рыбака.

16 июля – День бухгалтера Украины.

18 июля – Международный день Нельсона Манделы.

20 июля – Международный день шахмат.

21 июля – День металлурга.

26 июля – День системного администратора.

28 июля – День PR-специалиста, День работников торговли, а также празднуется День крещения Киевской Руси – Украины.

30 июля – Международный день дружбы, а также Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Ранее мы рассказывали, куда поехать с ребенком на каникулы летом 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram