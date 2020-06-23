Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выходные дни и праздники в июле 2020 года в Украине

Сегодня, 12:39

Узнайте, как украинцы отдыхают в июле-2020

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в июле 2020 года? Как и сколько украинцы отдыхают в июле? Когда будет Ивана Купала, День семьи, День рыбака, День бухгалтера Украины? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы отмечаем в июле 2020 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Как отдыхаем в июле
Как отдыхаем в июле
Фото: pexels

Лето в полном разгаре. Самое время уйти в законный отпуск, чтобы отдохнуть от работы и накопившихся проблем, понежиться на морском песочке или речном берегу, отправиться на дачу, порыбачить, наесться фруктов и ягод, набраться сил и впечатлений за выходные. Узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в июле 2020 года, и планируйте свой отпуск.

Выходные дни и праздники в июле-2020

Увы, этот месяц не сможет порадовать украинцев ни одним дополнительным выходным, потому что официальных государственных праздников в июле нет. Так что для отдыха нам остаются обычные субботы и воскресенья, которых в июле-2020 будет восемь. Всего количество рабочих дней в июле составляет 23.

Читайте также:
Когда Ивана Купала-2020: дата народного праздника

Праздники в июле-2020

Предлагаем вашему вниманию полный список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в июле 2020 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

1 июля – День архитектуры Украины.

2 июля – Международный день спортивной журналистики.

4 июля – День национальной полиции Украины, День судового эксперта Украины, а также Международный день кооперативов.

5 июля – День Военно-Морских сил Украины.

6 июля – Всемирный день поцелуя.

7 июля – День работников природно-заповедного дела, а также народный праздник Ивана Купала.

8 июля – День семьи.

11 июля – Всемирный день народонаселения, а еще Всемирный день шоколада.

12 июля – День рыбака, День фотографа, а также Всемирный день бортпроводника.

Выходные в июле
Выходные в июле
Фото: pexels

15 июля – Всемирный день навыков молодежи, а еще и День украинских миротворцев.

16 июля – День бухгалтера Украины.

18 июля – Международный день Нельсона Манделы.

19 июля – День работников металлургической отрасли Украины.

20 июля – Международный день шахмат.

22 июля – Международный день бокса.

25 июля – День зубного техника.

26 июля – День работников торговли, а также День парашютиста.

28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста, а еще празднуется День крещения Киевской Руси – Украины.

30 июля – Международный день дружбы, а также Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

31 июля – День системного администратора.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Год открытия маленьких городов": где этим летом ждут украинских туристов Отпуск в Украине: куда можно поехать и во сколько обойдется отдых Отдых в Турции 2020: все, что нужно знать перед поездкой на курорт Где покататься на лошадях в Киеве и за городом летом-2020: обзор лучших конных клубов Где отдохнуть летом в Украине: пляжный курорт Железный Порт на Черном море Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран
отдых праздники выходные июль
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модели с идеальными
Фитнес-модели с идеальными "орешками"
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара

Популярные статьи

Сегодня, 10:32Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Вчера, 16:59Шоу-бизнес

18-летняя российская блогер-миллионер погибла на Бали: известна причина

Вчера, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Вчера, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Вчера, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтики, а Дев ждет насыщенный день

21 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

21 июняEvents

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

21 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

21 июняШоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

21 июняFun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

21 июняEvents

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

21 июняEvents

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

21 июняEvents

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

Новости партнеров

Рецепт кабачков, о котором знали только в СССР
Рецепт кабачков, о котором знали только в СССР
Тіна Кароль вперше поділилася унікальним кадрами свого весілля
Тіна Кароль вперше поділилася унікальним кадрами свого весілля
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
«Он ждал, когда она умрет»: отец Фриске сделал жуткое признание
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять