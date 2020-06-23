Выходные дни и праздники в июле 2020 года в Украине

Узнайте, как украинцы отдыхают в июле-2020

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в июле 2020 года? Как и сколько украинцы отдыхают в июле? Когда будет Ивана Купала, День семьи, День рыбака, День бухгалтера Украины? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы отмечаем в июле 2020 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Как отдыхаем в июле Фото: pexels

Лето в полном разгаре. Самое время уйти в законный отпуск, чтобы отдохнуть от работы и накопившихся проблем, понежиться на морском песочке или речном берегу, отправиться на дачу, порыбачить, наесться фруктов и ягод, набраться сил и впечатлений за выходные. Узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в июле 2020 года, и планируйте свой отпуск.

Выходные дни и праздники в июле-2020

Увы, этот месяц не сможет порадовать украинцев ни одним дополнительным выходным, потому что официальных государственных праздников в июле нет. Так что для отдыха нам остаются обычные субботы и воскресенья, которых в июле-2020 будет восемь. Всего количество рабочих дней в июле составляет 23.

Праздники в июле-2020

Предлагаем вашему вниманию полный список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в июле 2020 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

1 июля – День архитектуры Украины.

2 июля – Международный день спортивной журналистики.

4 июля – День национальной полиции Украины, День судового эксперта Украины, а также Международный день кооперативов.

5 июля – День Военно-Морских сил Украины.

6 июля – Всемирный день поцелуя.

7 июля – День работников природно-заповедного дела, а также народный праздник Ивана Купала.

8 июля – День семьи.

11 июля – Всемирный день народонаселения, а еще Всемирный день шоколада.

12 июля – День рыбака, День фотографа, а также Всемирный день бортпроводника.

Выходные в июле Фото: pexels

15 июля – Всемирный день навыков молодежи, а еще и День украинских миротворцев.

16 июля – День бухгалтера Украины.

18 июля – Международный день Нельсона Манделы.

19 июля – День работников металлургической отрасли Украины.

20 июля – Международный день шахмат.

22 июля – Международный день бокса.

25 июля – День зубного техника.

26 июля – День работников торговли, а также День парашютиста.

28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста, а еще празднуется День крещения Киевской Руси – Украины.

30 июля – Международный день дружбы, а также Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

31 июля – День системного администратора.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться