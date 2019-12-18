Выходные дни и праздники в январе 2020 года в Украине
Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в январе 2020
Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в январе 2020 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в середине зимы и начале 2020 года? Какие дни придется отрабатывать за празднование Нового года и Рождества 2020? Подробнее читайте в нашей статье.
Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:
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Подходит к концу 2019 год. Впереди нам предстоят долгожданные новогодние праздники, Рождество, школьные каникулы, снег, морозы, холода и приятные зимние развлечения. Чтобы все это успеть, красиво и достойно отметить все праздники, ничего не упустить и здорово отдохнуть, советуем вам узнать, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в январе 2020 года, и заранее планировать свой отдых.
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Праздники и выходные дни в январе 2020
Январь порадует украинцев несколькими официальными государственными выходными днями. Во-первых, это Новый год, который празднуется 1 января. И во-вторых – Рождество Христово, приходящееся на 7 января.
Кроме того, украинское правительство подготовило приятный сюрприз. Кабинет министров Украины издал распоряжение № 995-р, в котором содержится рекомендация руководителям предприятий перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.
Мало того, что для празднования Нового года украинцы получили дополнительные выходные благодаря переносам рабочих дней с 30 и 31 декабря. Так еще и на Рождество, которое в 2019 году выпадает на вторник, мы также будем официально гулять целых четыре дня подряд – с субботы, 4-го числа, до вторника, 7 января.
Общее количество рабочих дней в январе составляет 21. А выходных дней в начале года будет 10. Также один предпраздничный день укорочен на 1 час – 11 января.
Праздники в январе 2020
Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в январе 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
1 января – Новый год, а также Всемирный день мира.
2 января – День хит-парада.
6 января – Сочельник.
7 января – Рождество Христово.
8 января – День метро.
11 января – Всемирный день "спасибо".
14 января – Старый Новый год.
17 января – День детей-изобретателей.
19 января – Крещение Господне, а также Всемирный день снега.
20 января – День Автономной Республики Крым.
21 января – Международный день объятий.
22 января – День Соборности Украины.
24 января – День принятия Четвертого универсала в Украине.
25 января – День студента, или Татьянин день, а еще Китайский Новый год.
26 января – Всемирный день таможни, а также День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
28 января – Международный день защиты персональных данных.
29 января – День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны, а также День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны.
30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ, а также Всемирный день помощи больным проказой.
31 января – Международный день ювелира.
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Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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