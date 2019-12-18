Выходные дни и праздники в январе 2020 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в январе 2020

Какой сегодня выходной Фото: Pexels

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в январе 2020 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в середине зимы и начале 2020 года? Какие дни придется отрабатывать за празднование Нового года и Рождества 2020? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Подходит к концу 2019 год. Впереди нам предстоят долгожданные новогодние праздники, Рождество, школьные каникулы, снег, морозы, холода и приятные зимние развлечения. Чтобы все это успеть, красиво и достойно отметить все праздники, ничего не упустить и здорово отдохнуть, советуем вам узнать, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в январе 2020 года, и заранее планировать свой отдых.

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Праздники и выходные дни в январе 2020

Январь порадует украинцев несколькими официальными государственными выходными днями. Во-первых, это Новый год, который празднуется 1 января. И во-вторых – Рождество Христово, приходящееся на 7 января.

Кроме того, украинское правительство подготовило приятный сюрприз. Кабинет министров Украины издал распоряжение № 995-р, в котором содержится рекомендация руководителям предприятий перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Мало того, что для празднования Нового года украинцы получили дополнительные выходные благодаря переносам рабочих дней с 30 и 31 декабря. Так еще и на Рождество, которое в 2019 году выпадает на вторник, мы также будем официально гулять целых четыре дня подряд – с субботы, 4-го числа, до вторника, 7 января.

Общее количество рабочих дней в январе составляет 21. А выходных дней в начале года будет 10. Также один предпраздничный день укорочен на 1 час – 11 января.

Выходные и праздники в январе 2020 Фото: Pexels

Праздники в январе 2020

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в январе 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 января – Новый год, а также Всемирный день мира.

2 января – День хит-парада.

6 января – Сочельник.

7 января – Рождество Христово.

8 января – День метро.

11 января – Всемирный день "спасибо".

14 января – Старый Новый год.

17 января – День детей-изобретателей.

19 января – Крещение Господне, а также Всемирный день снега.

20 января – День Автономной Республики Крым.

21 января – Международный день объятий.

22 января – День Соборности Украины.

24 января – День принятия Четвертого универсала в Украине.

25 января – День студента, или Татьянин день, а еще Китайский Новый год.

26 января – Всемирный день таможни, а также День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

28 января – Международный день защиты персональных данных.

29 января – День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны, а также День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны.

30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ, а также Всемирный день помощи больным проказой.

31 января – Международный день ювелира.

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Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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