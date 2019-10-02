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Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Сколько будут отдыхать украинцы на Новый год 2020: правительство готовит приятный сюрприз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:16
Новогодние праздники 2020 в Украине
Новогодние праздники 2020 в Украине
Фото: Pixabay

С приходом осени Новый год становится все ближе. Всего три месяца отделяет нас от новогодних праздников. Так что уже пора задаться вопросом, какие будут выходные дни на Новый год в Украине, чтобы заранее спланировать свой отдых на это время, придумать маршрут, организовать компанию, забронировать отель, купить билеты и ничего не забыть впопыхах для встречи долгожданного праздника.

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Выходные на Новый год 2020 в Украине

Новый год 1 января в 2020 году выпадает на среду – самую середину рабочей недели. Но украинское правительство подготовило нам приятный сюрприз. Кабинет министров Украины издал распоряжение № 7-р, в котором содержится рекомендация руководителям предприятий перенести рабочие дни:

  • с понедельника, 30 декабря – на субботу, 21 декабря,
  • со вторника 31, декабря – на субботу, 28 декабря.

Таким образом, в соответствии с документом, на Новый год 2020 в Украине получает четыре официальных выходных дня: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. И хоть эти длинные выходные украинцам придется отрабатывать по субботам, зато дни отработок будут предпраздничными и потому – укороченными на 1 час.

Также в проекте распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году правительство рекомендует перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Таким образом, если этот документ будет утвержден, то на Рождественские праздники украинцы также получат четыре выходных дня подряд – с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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