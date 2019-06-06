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Выходные на День Конституции Украины 2019: как и сколько отдыхаем

Сколько отдыхают украинцы на День Конституции в 2019 году и какие дни будут выходными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:21
Выходные на День Конституции
Выходные на День Конституции
Фото: Pixabay

День Конституции Украины – главный государственный праздник июня. Какие выходные ждут украинцев в связи с празднованием Дня Конституции, как и сколько мы отдыхаем, узнайте в нашей статье.

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Праздник День Конституции является одним из самых значимых для нашей страны. В этот день 22 года назад Верховная Рада Украины приняла самый главный закон государства – конституцию Украины.

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В честь этого события был установлен официальный праздник и выходной день, который украинцы ежегодно отмечают 28 июня. В 2019 году День Конституции приходится на пятницу. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 28 по 30 июня включительно. Кроме того, предпраздничный рабочий день 27 июня сокращен на 1 час.

Примечательно, что помимо Дня Конституции на эти июньские выходные выпадает еще один украинский праздник –  День молодежи, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. Так что празднование Дня Конституции для украинцев плавно перетечет в не менее приятную и радостную дату, посвященную молодежи.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

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