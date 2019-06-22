Выпускной 2019: поздравления, стихи и открытки

"Сегодня" собрали самые интересные и прикольные поздравления с выпускным 22 июня

Поздравление с выпускным 2019 Фото: Depositphotos

22 июня, в первую субботу после окончания ВНО и объявления результатов тестирования, в Украине отмечают выпускной 2019. "Сегодня" собрали самые интересные и прикольные поздравления с выпускным 22 июня: короткие смс-сообщения, стихи и самые красивые пожелания.

Смотрите видео, как удачно одеться на выпускной:

Поздравления с выпускным 22 июня: стихи и смс

Выпускники, последний раз

Бал выпускной собрал вас в школе.

Уже вручили документ,

Ничто не держит вас тут боле.

Немного грустно расставаться,

Но жизнь бежит только вперед.

Один этап ее окончен,

Для новых дел пришел черед.

Пусть трудности вас не смущают,

Они лишь делают сильней.

И пусть сомнения не мешают

Лететь стремглав к мечте своей.

Ну а сегодня веселитесь

И погуляйте до утра,

Вы праздник этот заслужили.

Выпускникам – "Ура! Ура!".

Поздравления с выпускным 2019 Фото: Bipbap

Поздравления с выпускным 2019

Поздравляю вас с выпускным,

Таким долгожданным, счастливым.

Пусть он запомнится вам на всегда,

Таким замечательным и красивым.

Желаю вам в жизни успехов больших,

Родители чтобы вами гордились.

И лица чтоб ваши улыбкой блистали,

От счастья ваши глаза чтоб светились!

Поздравления с выпускным 2019 Фото: Bipbap

Выпускной 22 июня: короткие пожелания

Желаю, чтобы этот выпускной

Прошел безумно ярко и красиво,

Уйдут пускай печали все долой,

Желаю очень много позитива!

Пусть праздник вам запомнится, ребята,

Как очень грандиозное событие!

Пускай же эта радостная дата

Подарит всем вам новые открытия!

Поздравления с выпускным 2019 Фото: Bipbap

Смс-поздравления с выпускным 2019

Пролетели года незаметно,

Только – только пришли в первый класс,

Не забыть этих лет нам заветных,

Уж прочитан школьный рассказ.

Молодые, прекрасные, дерзкие

Собрались в этот день выпускной.

Пусть откроются двери заветные,

Чтоб пройти взрослый путь непростой.

Красивые поздравления с выпускным

Дорогие ребята, Вас с Выпускным,

С праздником школьным и возрастным.

Прощаясь со школой, Вы память храните,

Школьные годы, свои, Вы цените!

Стремитесь к успеху в дальнейшем пути,

По верной дорожке старайтесь идти,

Чтоб всё удавалось в жизни у Вас,

И жили, чтоб только, всегда Вы смеясь!

Поздравления с выпускным 2019 Фото: Bipbap

Оригинальные поздравления с выпускным

В распрекрасный день такой

Наступил ваш выпускной.

Вы окрепли, повзрослели,

Подружиться все успели.

Смело вам вперед идти

По дальнейшему пути!

И встречать людей хороших,

И друзей всех помнить тоже.

У преграды не сдаваться,

Побеждать и улыбаться.

Будьте вы во всём успешны.

И лишь счастья вам, конечно!

Выпускной 22 июня: прикольные поздравления

Прочь учебники, тетради,

Улыбнитесь тети, дяди,

Завершен этап простой,

Ведь сегодня – выпускной!

Стали вы уже взрослее,

Посерьезней и умнее,

Дальше вам теперь решать,

Как же в жизни поступать.

Мы желаем вам собраться,

Взрослой жизни не пугаться,

Будет все у вас на пять,

А сегодня – отмечать!

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