Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

"Сегодня" подготовили для вас самые интересные и оригинальные поздравления с выпускным 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:01
Выпускной 2019 отмечаем в 2019 году 22 июня
Выпускной 2019 отмечаем в 2019 году 22 июня
Фото: Depositphotos

Рекомендованная дата выпускного в 2019 году назначена на 22 июня. Однако официального графика выпускных вечеров в Украине нет. "Сегодня" подготовили для вас самые интересные и оригинальные поздравления с выпускным 2019: картинки, открытки, а также короткие пожелания своими словами в прозе.

Поздравления с выпускным 2019
Поздравления с выпускным 2019
Фото: Bipbap

Выпускной 2019: поздравления в прозе

Поздравляю учеников, родителей, педагогов с невероятным праздником, выпускным балом. Пусть в этот день все закружится вихрем в праздничном танце: торжество события, прощание с одноклассниками, школьная судьба, фантастические наряды, воспоминания, волшебство момента, радость, трепет, волнение, поздравления, слезы счастья.

Также смотрите в нашем сюжете, как удачно одеться на выпускной: 

***
Поздравляю с выпускным и пожелать хочу светлых и великих ожиданий, грандиозных и перспективных планов на взрослую жизнь, уверенности в себе и поддержки близких, верного счастья и доброй удачи в самостоятельный путь.

Поздравления с выпускным

Всех с выпускным вечером поздравляю! Выпускникам, светлой дороги в жизни желаю, чтоб каждый выбрал себе любимую профессию, создал крепкую семью, нашёл достойную и хорошо оплачиваемую работу. Учителей хотелось бы поблагодарить за терпение и понимание, и пожелать: сил, здоровья, хороших и отзывчивых учеников.

Поздравления с выпускным 2019
Поздравления с выпускным 2019
Фото: Bipbap

Красивые поздравления с выпускным

Дорогие ребята! Вы теперь не просто выпускники, вы – молодежь, перед которой открыты все двери. Впереди вас ждет длинный, тернистый путь взрослого человека. Постарайтесь сделать правильный выбор, не оступиться и не свернуть на полпути.

Поздравления с выпускным 2019
Поздравления с выпускным 2019
Фото: Bipbap

Короткие поздравления с выпускным

Выпускной – это конец учебы, и начало свободной жизни, без скучных ученических забот. Но стоит окунуться с головой в взрослую жизнь, как тут же хочется вернуться обратно, за те же парты, к тем же надоевшим одноклассникам. От всей души желаю достижения целей, пусть данные знания вам в этом помогут. С праздником, ребята!

Пожелания с выпускным

Сегодня скажем мы "Прощай" друзьям, с которыми провели рядом не малую часть жизни. Расставаясь на выпускном балу, мы, может быть, с кем-то потеряем связь, а кто-то наоборот будет идти рука об руку к общей цели. Так пусть же каждый, не зависимо от того, к чему он стремиться и на что надеется, выберет самый правильный и короткий путь и в итоге осуществит свою мечту.

Поздравления с выпускным 2019
Поздравления с выпускным 2019
Фото: Bipbap

Прикольные поздравления с выпускным

Дорогие ребята! Наверняка, все помнят, как с нетерпением ждали дня своего выпускного, а сейчас на ваших глазах видны едва сдерживаемые слёзы. Знайте, что двери школы всегда открыты перед вами, несмотря на то, что дороги многих из вас разойдутся. Мы надеемся, что именно сюда вы приведёте сюда своих детей, а мы научим их всему тому, чему учили вас.

Ранее мы рассказывали, как подобрать идеальный маникюр на выпускной вечер. Сегодня.Lifestyle также сделали подборку актуальных и стильных брючных костюмов для выпускного 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео выпускной открытки поздравления картинки проза
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
«Усатый нянь» Сергей Проханов: «Я до сих пор жалею о разводе»
«Усатый нянь» Сергей Проханов: «Я до сих пор жалею о разводе»
Удивительные розовые озера в Украине: где они находятся
Удивительные розовые озера в Украине: где они находятся

Популярные статьи

Вчера, 12:55Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 12:21Fun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

20 июняTravel

Что сейчас происходит в Чернобыле: показали впечатляющее видео

20 июняFun

Начальство разрешило: белоруски пришли на завод без одежды

20 июняТехно

Падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след: фото

19 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июняШоу-бизнес

Потап показал постельные кадры с Настей Каменских

19 июняШоу-бизнес

"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

19 июняСтиль

Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах

19 июняШоу-бизнес

Меган Маркл во дворце снова придумали обидное прозвище

19 июняТехно

Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира

19 июняFun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

19 июняFun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

19 июняFun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

19 июняШоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

Новости партнеров

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Что украинцы пишут о сериале
Что украинцы пишут о сериале "Чернобыль", снятом американцами
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Елену Корикову обвиняли в алкоголизме и затворничестве
Елену Корикову обвиняли в алкоголизме и затворничестве
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Жанна Бадоева беременна? Ведущая показала выпирающий животик
Жанна Бадоева беременна? Ведущая показала выпирающий животик
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь