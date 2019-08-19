Яблочный Спас 2019: поздравления в стихах и прозе
В день Яблочного Спаса отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах
19 августа отмечается важный христианский праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом. Ведь в храмах и церквях традиционно освящают яблоки.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:
Также этот Спас называют Вторым, ведь ему передует Первый Спас — Медовый. "Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Яблочным Спасом в стихах и прозе.
Лучшие поздравления с Яблочным Спасом в прозе
Светлый праздник наступил,
Спасом яблочным зовется,
Пусть Господь дарует сил
И надежд тем, кто сдается.
Пусть ваш дом согреет свет,
Благодать с небес сольется,
И на много-много лет
Жизнь счастливой остается.
***
Сочных яблок нежный вкус
Принесет вам жизни сладость,
Что бы дом ваш был не пуст,
Чтоб в семье царил порядок.
***
Благодать подарит Спас,
И Господь согреет душу,
Август плодоносный даст
Яблочек святых покушать!
***
С Яблочным Спасом
Я вас поздравляю,
Добра и терпения
От сердца желаю.
Пусть вера не гаснет,
Горит огонек,
Пусть будет полет
Красив и высок.
Теплые поздравления с Яблочным Спасом в прозе
Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро — одним словом — попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.
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От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
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Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.
Напомним, что ранее мы писали об истории и традициях этого дня.
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