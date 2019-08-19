Яблочный Спас 2019: поздравления в стихах и прозе

В день Яблочного Спаса отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах

Яблочный Спас 2019 - поздравления в стихах и прозе Фото: pexels.com

19 августа отмечается важный христианский праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом. Ведь в храмах и церквях традиционно освящают яблоки.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:

Также этот Спас называют Вторым, ведь ему передует Первый Спас — Медовый. "Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Яблочным Спасом в стихах и прозе.

Лучшие поздравления с Яблочным Спасом в прозе

Светлый праздник наступил,

Спасом яблочным зовется,

Пусть Господь дарует сил

И надежд тем, кто сдается.

Пусть ваш дом согреет свет,

Благодать с небес сольется,

И на много-много лет

Жизнь счастливой остается.

***

Сочных яблок нежный вкус

Принесет вам жизни сладость,

Что бы дом ваш был не пуст,

Чтоб в семье царил порядок.

***

Благодать подарит Спас,

И Господь согреет душу,

Август плодоносный даст

Яблочек святых покушать!

***

С Яблочным Спасом

Я вас поздравляю,

Добра и терпения

От сердца желаю.

Пусть вера не гаснет,

Горит огонек,

Пусть будет полет

Красив и высок.

Теплые поздравления с Яблочным Спасом в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть жизнь твоя будет чудесной, ароматной, красочной, словно пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждый миг превращать в счастливое мгновение, каждую цель достигать легко и быстро — одним словом — попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

Красивые поздравления с Яблочным Спасом 19 августа 2019 Фото: pexels.com

***

От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.

Напомним, что ранее мы писали об истории и традициях этого дня.

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